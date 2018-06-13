 Мариуполь отмечает четвертую годовщину освобождения от террористов "ДНР"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю с четвертой годовщиной освобождения Мариуполя! Уверен, мы обязательно установим мир и вернем все оккупированные территории в Украину", - отметил глава государства.

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Экс-глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин также обратился к жителям прифронтового города.

"Поздравляю мариупольцев с четвертой годовщиной Дня освобождения города от русских бандитов и хаоса! Горжусь городом, жителями, бойцами "Азова" Национальной гвардии, военными ВСУ, нашими добровольцами", - написал он в Facebook.

День освобождения Мариуполя отмечается ежегодно 13 июня. Именно в этот день украинская армия очистила город от пророссийских террористов. По итогу операции были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. При этом никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.