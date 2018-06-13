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 Политика Украины, Общество
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Все про:Мариуполь (3509) освобождение (213) Порошенко (14955) праздник (1431) Аброськин (400)

 Мариуполь отмечает четвертую годовщину освобождения от террористов "ДНР"

Сегодня Мариуполь отмечает четвертую годовщину своего освобождения от террористов так называемой "Донецкой народной республики". К поздравлениям жителей города присоединились Президент Украины Петр Порошенко и первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю с четвертой годовщиной освобождения Мариуполя! Уверен, мы обязательно установим мир и вернем все оккупированные территории в Украину", - отметил глава государства.

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Экс-глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин также обратился к жителям прифронтового города.

"Поздравляю мариупольцев с четвертой годовщиной Дня освобождения города от русских бандитов и хаоса! Горжусь городом, жителями, бойцами "Азова" Национальной гвардии, военными ВСУ, нашими добровольцами", - написал он в Facebook.

День освобождения Мариуполя отмечается ежегодно 13 июня. Именно в этот день украинская армия очистила город от пророссийских террористов. По итогу операции были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. При этом никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.

Мариуполь отмечает четвертую годовщину освобождения от террористов ДНР 01

Мариуполь отмечает четвертую годовщину освобождения от террористов ДНР 02

Источник: https://censor.net.ua/n3071205
 
   
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Успели освободить до пециного "перемирия". А другие города не успели......
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Видео вкратце о бое при освобождении Мариуполя. Видео со стороны добробата Азов.

https://www.youtube.com/watch?v=0IEnenhhTy0
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Представляю как Петя сопротивлялся освобождению Марика...повезло что это были добровольцы, и Пэдро попросту не успел кругом расставить своих отбросов которые строго выполняют Петин "жырный плов"
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марик это кличка собаки, Мариуполь это название нашего города. привет Днеприку
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Гордий за Україну. А які гарні хлопці в Азові!
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Хотелось бы тподробностей об операции по освобождению Мариуполя от российских оккупационных войск. Сколько российских танков подбито, самолетов уничтожено, дивизий, корпусов разгромлено.
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Само придумало, еще ему и объясняй его бред...

Читай что написано:
Освобождение "города от русских бандитов и хаоса!",
"Именно в этот день украинская армия очистила город от пророссийских террористов."
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Маріуполь - деокупований, а решта України - окупована іудейською мафією.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМариуполь отмечает четвертую годовщину освобождения от террористов "ДНР"
 
 
 
 
 
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