 Мариуполь отмечает четвертую годовщину освобождения от террористов "ДНР"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю с четвертой годовщиной освобождения Мариуполя! Уверен, мы обязательно установим мир и вернем все оккупированные территории в Украину", - отметил глава государства.
Экс-глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин также обратился к жителям прифронтового города.
"Поздравляю мариупольцев с четвертой годовщиной Дня освобождения города от русских бандитов и хаоса! Горжусь городом, жителями, бойцами "Азова" Национальной гвардии, военными ВСУ, нашими добровольцами", - написал он в Facebook.
День освобождения Мариуполя отмечается ежегодно 13 июня. Именно в этот день украинская армия очистила город от пророссийских террористов. По итогу операции были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. При этом никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.
https://www.youtube.com/watch?v=0IEnenhhTy0
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Освобождение "города от русских бандитов и хаоса!",
"Именно в этот день украинская армия очистила город от пророссийских террористов."