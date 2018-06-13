 Неизвестные подорвали банкомат "Ощадбанка" в Харькове и забрали деньги, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Харьковской области.

По данным ведомства, информация о происшествии поступила в Немышлянский ОП города около 4:00.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Неизвестные завладели денежными средствами, сумма которых устанавливается", - говорится в сообщении.

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Информация о случившемся внесена в журнал единого учета заявлений и правонарушений Немышлянского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и причастных к происшествию.