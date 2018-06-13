 Неизвестные подорвали банкомат "Ощадбанка" в Харькове и забрали деньги, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Харьковской области.
По данным ведомства, информация о происшествии поступила в Немышлянский ОП города около 4:00.
"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Неизвестные завладели денежными средствами, сумма которых устанавливается", - говорится в сообщении.
Информация о случившемся внесена в журнал единого учета заявлений и правонарушений Немышлянского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и причастных к происшествию.
это "разрушители легенд" подсказали ))
Простым людям нужны деньги. Шоколадный Петя, по наивности думает, что люди питаются одним божим духом или его мантрами.
Но тут оказывается, что люди хотят кушать и вообще просто выжить. А без денег тут никак не обойтись.
А так, как честно заработать в стране на нормальную жизнь не возможно, то приходится вот таким способом...
Средняя зарплата в Украине - 250 евро. Это уровень содержания животных в западных странах.
Вот интересно, почему тот же Ахметов или др. олигарх, не платят европейский уровень зарплаты своим работникам, хотя продают продукцию в Европу по мировым ценам?