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 Неизвестные подорвали банкомат "Ощадбанка" в Харькове и забрали деньги, - полиция. ФОТО

Утром в среду неизвестные подорвали банкомат "Ощадбанка", который расположен на ул.Краснодарской в Харькове, и забрали из него денежные средства.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Харьковской области.

По данным ведомства, информация о происшествии поступила в Немышлянский ОП города около 4:00.

Неизвестные подорвали банкомат Ощадбанка в Харькове и забрали деньги, - полиция 01

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Неизвестные завладели денежными средствами, сумма которых устанавливается", - говорится в сообщении.

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Неизвестные подорвали банкомат Ощадбанка в Харькове и забрали деньги, - полиция 02

Информация о случившемся внесена в журнал единого учета заявлений и правонарушений Немышлянского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и причастных к происшествию.

Неизвестные подорвали банкомат Ощадбанка в Харькове и забрали деньги, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3071204
 
 
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Правильно сделали. Зарплата в Украине должна быть 2000 евро. Разницу надо добирать любыми способами.
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Это месть за насильное втюхивание кредитов владельцам карточек Ощадбанка.
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накачали газом из баллончика для зажигалок и подожгли.
это "разрушители легенд" подсказали ))
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респект
Простым людям нужны деньги. Шоколадный Петя, по наивности думает, что люди питаются одним божим духом или его мантрами.
Но тут оказывается, что люди хотят кушать и вообще просто выжить. А без денег тут никак не обойтись.
А так, как честно заработать в стране на нормальную жизнь не возможно, то приходится вот таким способом...
Средняя зарплата в Украине - 250 евро. Это уровень содержания животных в западных странах.
Вот интересно, почему тот же Ахметов или др. олигарх, не платят европейский уровень зарплаты своим работникам, хотя продают продукцию в Европу по мировым ценам?
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Потому что любой олигарх в Украине - это подставное лицо, на которое просто формально записаны акции той или иной организации любой формы собственности - на самом деле АБСОЛЮТНО ВСЁ как принадлежало с 90-х государству, так и принадлежит. В итоге 250 евро вам платит государство, а прикрывается мнимыми олигархами!!!
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Щоб то був ґєпи банкомат то він би ще й відстрілювався до приїзду поліції, а так державний ...ніхто, нічого не бачив.
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Перекличка идиотов в коментах продолжается.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные подорвали банкомат "Ощадбанка" в Харькове и забрали деньги, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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