 Украинская теннисистка Свитолина отказалась от участия в Moscow River Cup

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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Отмечается, что Свитолина не внесла свою заявку на турнир, который будет проходить в столице России с 23 по 28 июля.

Теперь же, согласно опубликованной заявке турнира, на грунтовых кортах в российской столице в одиночном разряде из украинок планирует выступить Катерина Козлова, которая попадает в основу, а в квалификацию может пройти Ангелина Калинина.

24-летняя Козлова вернулась в тур в конце мая после того, как пропустила два месяца из-за травмы колена, а 21-летняя Калинина в этом сезоне пока играла исключительно на грунте.