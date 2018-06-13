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Все про:Россия (69614) теннис (90) Свитолина (23)

 Украинская теннисистка Свитолина отказалась от участия в Moscow River Cup

Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина не примет участия в Moscow River Cup.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Смотрите: Украинка Свитолина победила россиянку Касаткину в финале турнира в Дубае. ФОТО

Отмечается, что Свитолина не внесла свою заявку на турнир, который будет проходить в столице России с 23 по 28 июля.

Теперь же, согласно опубликованной заявке турнира, на грунтовых кортах в российской столице в одиночном разряде из украинок планирует выступить Катерина Козлова, которая попадает в основу, а в квалификацию может пройти Ангелина Калинина.

24-летняя Козлова вернулась в тур в конце мая после того, как пропустила два месяца из-за травмы колена, а 21-летняя Калинина в этом сезоне пока играла исключительно на грунте.

Источник: https://censor.net.ua/n3071202
 
   
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Я человек простой: вижу Элинку - ставлю лайк! Украинская теннисистка Свитолина отказалась от участия в Moscow River Cup - Цензор.НЕТ 4761

Умничка девчонка! Козломордые турниры - вертеть на половом органе дедушки. Респект!
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тому що Світоліна від слова світло,а Козлова від слова козел.
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Элина -наша гордость! Не только выдающаяся и талантливая спортсменка, но и Человек! Дальнейших успехов и побед, Элиночка! А призовые, которые ты могла бы выиграть на этом турнире в Мордоре, пусть тебе вернутся на других соревнованиях, и в большем размере. Козловой и Калининой, которым по.уй где выступать, (они же Спортсмены, они выше каких-то там войн) - проигрыша. Как люди они дерьмо.
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Дуже Добра Справа,Все Буде Україна Українська тенісистка Світоліна відмовилася від участі в Moscow River Cup - Цензор.НЕТ 5325 Світоліна Зіронька України !!!
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Есть ещё вменяемые спортсмены, для которых деньги воняют!
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бачте не шановні бляді лораки, лобуда й примандонна повалій, як українки відрізняються від вас кацапські члєнососкі.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинская теннисистка Свитолина отказалась от участия в Moscow River Cup
 
 
 
 
 
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