 Мир сделал большой шаг от ядерной катастрофы, - Трамп

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал микроблоге Twitter.

"Больше никаких запусков ракет, ядерных тестов или разработок!", - написал Трамп.

Также он поблагодарил Ким Чен Ына за "исторический" день.

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic!