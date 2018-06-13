 Мир сделал большой шаг от ядерной катастрофы, - Трамп

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал микроблоге Twitter.
"Больше никаких запусков ракет, ядерных тестов или разработок!", - написал Трамп.
Также он поблагодарил Ким Чен Ына за "исторический" день.
The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.
Ранее Трамп подтвердил уничтожение ракетного полигона в КНДР. Такой вывод он сделал после беседы с северокорейским лидером. Также он заверил, что в КНДР в скором времени уничтожат ракеты, которые проходили испытание на закрытом полигоне.
Напомним, 12 июня, первый в истории саммит с участием лидеров США и Северной Кореи завершился в Сингапуре. В ходе саммита Трамп и Ким Чен Ын подписали исторический документ.
теперь хомяк уверовал,что он и взаправду ровня Америке..
"прорывный исторический саммит" закончился под гомерический хохот аудитории полным пшиком..
рыжий мошенник подтвердил свою репутацию пустобреха и всемирного клоуна, попутно легитимизировав и подняв мировой вес людоеда.. так держать, "агент Лохматый"..
какая мерзкая ботоксная морда, бе-е....
На хрена оно здесь?
Последние новости из КНДР: Трамп пообещал снять санкции и пригласил Кима в Белый дом. Это результат встречи один-на-один, без свидетелей. В обмен Трамп не получил ничего абсолютно!
Неплохо он про неадекватность Ына сказал...
Госдеп США: С.Корея получит "уникальные" гарантии безопасности, если согласится на ядерное разоружение.. - Украина эти "гарантии" уже когда-то получила и пользуется ими, аж гай шумит, - добавил американский высокопоставленный чиновник..
Ты че - перрревёл его???!!😁
У мене сканер штрихкодів на андроїд в телефоні його читає без помилок.
И прррыземление на 'опу будет...
😜