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Все про:ядерное оружие (556) ядерная безопасность (261) Ким Чен Ын (102) Трамп (1838)

 Мир сделал большой шаг от ядерной катастрофы, - Трамп

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре заявил, что мир сделал "большой шаг" от потенциальной ядерной катастрофы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал микроблоге Twitter.

Читайте: Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США учтут недостатки Будапештского меморандума, - Порошенко о договоренностях Трампа и Ким Чен Ына

"Больше никаких запусков ракет, ядерных тестов или разработок!", - написал Трамп.

Также он поблагодарил Ким Чен Ына за "исторический" день.

Ранее Трамп подтвердил уничтожение ракетного полигона в КНДР. Такой вывод он сделал после беседы с северокорейским лидером. Также он заверил, что в КНДР в скором времени уничтожат ракеты, которые проходили испытание на закрытом полигоне.

Напомним, 12 июня, первый в истории саммит с участием лидеров США и Северной Кореи завершился в Сингапуре. В ходе саммита Трамп и Ким Чен Ын подписали исторический документ.

Источник: https://censor.net.ua/n3071197
 
 
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Нужно зрить в корень - истинная угроза ядерной катастрофы сидит в кремле, это твой, Трампушка, корефан вовкахуйло.
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похоже,что наоборот..
теперь хомяк уверовал,что он и взаправду ровня Америке..
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Хомяку организовали параллельную реальность, где он себя чувствует значимым - это приём для изоляции идиотов.
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🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 12 июн.

"прорывный исторический саммит" закончился под гомерический хохот аудитории полным пшиком..
рыжий мошенник подтвердил свою репутацию пустобреха и всемирного клоуна, попутно легитимизировав и подняв мировой вес людоеда.. так держать, "агент Лохматый"..
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После анонса любви к Америке, любовь к раисии сохраниться?
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фу, мля...
какая мерзкая ботоксная морда, бе-е....
На хрена оно здесь? Світ зробив великий крок від ядерної катастрофи, - Трамп - Цензор.НЕТ 8847
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Трамп дурак. Думает что купил пупсика и нет проблем. Ну прожрут корейцы отступные Трампа и кто помешает КНДР возобновить свою ядерную программу? Точно также как Буш со своими ножками с парашей обложался. Спас кацапедов от голода за что и врагами называют
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Мать его‏ @tsylechka 5 ч.5 часов назад

Последние новости из КНДР: Трамп пообещал снять санкции и пригласил Кима в Белый дом. Это результат встречи один-на-один, без свидетелей. В обмен Трамп не получил ничего абсолютно!
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"мир сделал "большой шаг" от потенциальной ядерной катастрофыИсточник:
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Источник: https://censor.net.ua/n3071197

Неплохо он про неадекватность Ына сказал...
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Все-таки интересно, чем Трамп его взял? в СМИ одни предположения да смехуечки, а точной информации никто не дает.
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Есть мнение, что часть причин к ыноусмирению может заключаться в самом Ыне. Личностный фактор - вещь важная, да. Не забываем, что Ын - не бронелобый коммуняка, как батя и дед, а молодой пацан, к тому же прошедший хомякообучение в Европе (соответственно хорошо знакомый с западной жизнью). Что, если его в конце концов элементарно зае**ло быть лидером вырвиглазного позорища?
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После того , как обеспечили безопасность Украине в Будапештском меморандуме , КНДР стоит подумать о своих перспективах на будущее .
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🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 11 июн.

Госдеп США: С.Корея получит "уникальные" гарантии безопасности, если согласится на ядерное разоружение.. - Украина эти "гарантии" уже когда-то получила и пользуется ими, аж гай шумит, - добавил американский высокопоставленный чиновник..
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А ты, вояка, в случае чего пойдешь в первых рядах?
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Украина в свое время тоже сделала этот шаг. И сейчас упала в грязь лицом. Ынушка не поддавайся на эти дебильные гарантии, не отдавай мутантам атомную бомбу.
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Мдааа, глобальная катастрофа сейчас вырисовывается по-другому. А как раньше защищались от катаклизъмов??? А вооот так ! - сердцем земли был Ришат(Глаз пустыни -эмблема Египта) по сути волновой тоннель, который создавал магнитное поле Земли(точно как сейчас на Юпитере). Вы заметили , что с краю Африки нет никаких мегалитов. Затем через равные промежутки(нук приблизительно по экватору) шли мегалиты -храмы(по сути инфразвуковые источники). Они подавляли "враждебные колебания" которые нарушали работу волнового канала. И вы заметили, что в пирамидах старались делать резонансы на 6 (ШЕСТЬ!!!) частот. Хм.. а теперь посчитайте сколько волновых частот в манускрипте Войнича. Ух ты! Тоже шесть! Интересное совпадение правда?
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Ру́копись Во́йнича, или Манускрипт Войнича, - иллюстрированный кодекс, написанный, предположительно, в первой половине XV века[3] неизвестным автором на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита.

Ты че - перрревёл его???!!😁
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А що його переводити?
У мене сканер штрихкодів на андроїд в телефоні його читає без помилок.
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Это не кодекс..а энциклопедия. И ей нет цены. Такие книги попадают в руки цивилизации только раз. ЭТО - ПОДАРОК СУДЬБЫ!!!
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Чета кажетца шо ента не "шаг" а прыжок вверх...😁
И прррыземление на 'опу будет...
😜
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Лишний раз убеждаюсь, что Трам путинская консерва. Только идиоту не понятно, кто завез ядерное оружие жирному Ыну и кто его дергает за ниточки. Рыжий клоун просто играет в поддавки с ботоксным карликом. То ли еще будет.
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Все, Трампа, готовь дырочку на лацкане. Будет тебе Нобелевка по миру, как Маланка просила.
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Не було у Кіма ніякої ядерної зброї, це був блеф. А от випробування були - кацапські, Хуйло таким чином "обійшов" заборону випробувань ядерної зброї.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМир сделал большой шаг от ядерной катастрофы, - Трамп
 
 
 
 
 
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