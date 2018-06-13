 С начала лета на водоемах Украины погиб 81 человек, с начала года - 399, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

С начала лета на водоемах уже погиб 81 человек, среди которых 6 - дети.

По данным ведомства, самой распространенной причиной несчастных случаев является именно несоблюдение правил безопасного поведения на водоемах, в частности, купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии, а также отсутствие надзора за детьми, которые нередко посещают водоемы без сопровождения взрослых.

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Отмечается, что спасатели постоянно патрулируют места массового отдыха людей на водоемах и ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами и напоминают правила безопасного поведения во время купания.

Всего с начала года на водоемах страны уже погибли 399 человека (среди которых 35 детей), что на 128 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года (271 человек в 2017-м). Однако был спасен 241 человек, в том числе 20 детей.