EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  245  3
Все про:смерть (5015) ГСЧС (1556) вода (101)

 С начала лета на водоемах Украины погиб 81 человек, с начала года - 399, - ГСЧС

С наступлением жаркой погоды увеличивается и количество трагических случаев на водоемах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

С начала лета на водоемах уже погиб 81 человек, среди которых 6 - дети. 

По данным ведомства, самой распространенной причиной несчастных случаев является именно несоблюдение правил безопасного поведения на водоемах, в частности, купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии, а также отсутствие надзора за детьми, которые нередко посещают водоемы без сопровождения взрослых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение прошедшей недели было ликвидировано 2 246 пожаров, погибли 12 человек, - ГСЧС

Отмечается, что спасатели постоянно патрулируют места массового отдыха людей на водоемах и ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами и напоминают правила безопасного поведения во время купания.

Всего с начала года на водоемах страны уже погибли 399 человека (среди которых 35 детей), что на 128 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года (271 человек в 2017-м). Однако был спасен 241 человек, в том числе 20 детей.

Источник: https://censor.net.ua/n3071196
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какая там нафиг техника безопастности? Пить меньше надо! И за детьми своими смотреть...
 показать весь комментарий
 
Наверное, рыбаков с начала года посчитали
 показать весь комментарий
 
Тобто на водоймах загинуло більше, ніж на фронті?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала лета на водоемах Украины погиб 81 человек, с начала года - 399, - ГСЧС
 
 
 
 
 
 вверх