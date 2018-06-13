 Приговоры по делу МН-17 могут исполнить в Украине, - парламент Нидерландов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам. Одобрение соглашения "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв", - заявил нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок.

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Ранее, 6 июня, правительство Нидерландов заявило, что не видит ответственности властей Украины за катастрофу малайзийского "Боинга" в 2014 году в небе над Донбассом. "По мнению правительства, на сегодняшний день не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, когда не закрыла свое воздушное пространство", - говорилось в письме Стефа Блока депутатам нижней палаты нидерландского парламента. Еще раньше, в мае 2018 года, Нидерланды и Австралия возложили ответственность за крушение "Боинга" на Россию. В результате крушения рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек, большинство - граждане Нидерландов. В Кремле отрицают причастность к авиакатастрофе.