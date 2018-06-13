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 Политика Украины, Общество
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 Приговоры по делу МН-17 могут исполнить в Украине, - парламент Нидерландов

Нидерландские законодатели во вторник, 12 июня, одобрили соглашение, подписанное между их страной и Украиной с целью облегчить возможное преследование лиц, ответственных за крушение малайзийского "Боинга", включая использование видеосвязи. Утвержденный договор закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего, в Гааге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам. Одобрение соглашения "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв", - заявил нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа "Боинг-777" над Донбассом - результат агрессивных действий России в Украине и мире, - Столтенберг

Ранее, 6 июня, правительство Нидерландов заявило, что не видит ответственности властей Украины за катастрофу малайзийского "Боинга" в 2014 году в небе над Донбассом. "По мнению правительства, на сегодняшний день не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, когда не закрыла свое воздушное пространство", - говорилось в письме Стефа Блока депутатам нижней палаты нидерландского парламента. Еще раньше, в мае 2018 года, Нидерланды и Австралия возложили ответственность за крушение "Боинга" на Россию. В результате крушения рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек, большинство - граждане Нидерландов. В Кремле отрицают причастность к авиакатастрофе.

Источник: https://censor.net.ua/n3071194
 
 
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Я бы не стал так делать - ибо как в спортивной рыбалке: поймают, поцелуют и выпустят.
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Кого? Вони давно вже хутко зникли. Перевод стрілок.
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Парашники, лучше вам самим сдаться голландцам. У них хоть тюрьмы покомфортнее наших будут. Обвинительные приговоры по делу МН-17 могут быть приведены в исполнение в Украине - Цензор.НЕТ 1865
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Яущо засуджених не видадуть Нідерландам,(а їх не видадуть),то Україні їх не видадуть просто за визначенням...
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Але в Україні їх можуть виловити (раптово, звісно) Обвинувальні вироки у справі МН-17 можуть бути приведені у виконання в Україні - Цензор.НЕТ 6741
Угода то, про переслідування в Україні, а не про видачу Україні.
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Хіба що випадково,але аж ніяк не раптово...
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В смысле - путен будет сидеть, собака, в Украине?
Ну, в этом что-то есть...
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очередь желающих привести приговор в исполнение выстроитца до молдавской границы
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и то и другое. и так пять раз, КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК!
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все верно. европейские тюрьмы слишком комфортные для плешивого педофила хуйла.
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Не совсем понятна идея. Между приговором и наказанием нужно ещё поймать преступников. Кто это сделает?
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Хочу вступить в тюремщики.За кем занимать？
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там будут нужны не тюремщики, а операторы гильотины...
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Другими словами, лицемерная Европа просто умывает руки. Мол, "мы осудили, а вам - исполнять". И как они это представляют? Украина имеет возможности схватить Шойгу за яйца? Или поймать Путина и вздернуть его на осине? А ведь потом спросят с Украины: "А почему осужденные преступники до сих пор не наказаны вами?"
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Угу, сразу после того как посадят Януковоща и убийц сотен людей в Киеве на Майдане.
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Украина похитит путина в Европе и приведет приговор гаагского суда в исполнение
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Если лица, непосредственно организовывавшие и проводившие переброску "Бука" на Донбасс и производившие пуск ракеты по "Боингу", ещё живы, то Путин и его окружение - дураки...
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То есть вовку можно посадить в ту же зону, где овощ отбывал?
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Казнь на центральной площади Киева, немецкие военнопленные, 46 год, Вторая Мировая

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриговоры по делу МН-17 могут исполнить в Украине, - парламент Нидерландов
 
 
 
 
 
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