 238 населенных пунктов в 7 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об это говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"12 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 238 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Хмельницкая - 61 н.п., Львовская - 59 н.п., Черновицкая - 48 н.п., Закарпатская - 42 н.п., Винницкая - 20 н.п., Черкасская - 5 н.п., Киевская - 3 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сказано в сообщении.

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В Иршавском и Тячевском районах Закарпатской области повреждены кровли 194 частных домов и 22 объекта социального назначения в восьми населенных пунктах.