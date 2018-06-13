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 238 населенных пунктов в 7 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

12 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 238 населенных пунктов в 7 областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"12 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 238 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Хмельницкая - 61 н.п., Львовская - 59 н.п., Черновицкая - 48 н.п., Закарпатская - 42 н.п., Винницкая - 20 н.п., Черкасская - 5 н.п., Киевская - 3 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сказано в сообщении.

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В Иршавском и Тячевском районах Закарпатской области повреждены кровли 194 частных домов и 22 объекта социального назначения в восьми населенных пунктах.

Источник: https://censor.net.ua/n3071189
 
 
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Вчора розмовляв з своїми людьми в Кам"янці. Буря, блискавка, дощ. Біля будинку вітром звалило черешню яка виросла до рівня шостого поверху.
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Небесная Канцелярия в этом году Кратеры Вулканов даже разбудила...
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Построили церковь Масковского матриархату и дожди проходят стороной как прокаженных. (Это где моя так называемая "дача").
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Единственная церковь дающая свет и тепло - горящая)©Варг
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Київ без дощу , хіба що декілька крапель випало ..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия238 населенных пунктов в 7 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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