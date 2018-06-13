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 Политика Украины
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Все про:Газ (8844) Нафтогаз (2509) отключение (160) Гройсман (4114) Коболев (247)

 Коболев пригрозил Гройсману отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях. ДОКУМЕНТ

В случае, если государственные регуляторы не предусмотрят в тарифе на газ для конечных потребителей плату за использование сетей НАК "Нафтогаз Украины" и его предприятий, от газоснабжения могут быть отключены 129 населенных пунктов в 16 областях Украины.

Об этом говорится в письме руководителя компании НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, копией которого распологают Українські Новини.

В своем письме Коболев указывает, что "Нафтогаз" является владельцем объектов газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 млн гривен и хочет получать плату за эксплуатацию этих сетей наравне с государством.

Коболев пригрозил Гройсману отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях 01
Коболев пригрозил Гройсману отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях 02
Коболев пригрозил Гройсману отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях 03
Коболев пригрозил Гройсману отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях 04

"Подход, при котором только государство как собственник имеет возможность получать прибыль, а другие владельцы нет, является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности", - отмечается в письме.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не повысила тариф на газ, отказавшись включить в него новую составляющую - плату за эксплуатацию сетей. Итак, "Нафтогаз" пока не может получить от потребителей плату за свои трубопроводы.

Также НКРЭКУ отказалась регистрировать соглашение и устанавливать новый тариф для пока единственного оператора, который согласился платить за эксплуатацию сетей НАКа - ОАО "Донецкоблгаз", заявив, что соглашение между ОАО и НАК не соответствует украинскому законодательству.

"Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования его имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем. Это может привести к отключению от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях", - отмечается в письме Коболева на имя премьер-министра.

Источник: https://censor.net.ua/n3071187
 
 
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люди спят,как будто их это не касается
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«Нафтога́з Украины» (укр. «Нафтогаз України») - государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти[2] и природного газа. Полное наименование - национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».
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В состав НАК «Нафтогаз Украины» входит три дочерние компании (ДК), пять дочерних предприятий (ДП), два государственные акционерные общества (ГАО) и два открытые акционерные общества (ОАО). Деятельность компании ведется по 4 основным направлениям:

добыча и переработка;
транспортирование;
распределение и реализация;
обеспечение производства.
Дочерние компании Править
Добыча и переработка:
ДК «Укргаздобыча»
ОАО «Укрнафта» (обладает контрольным пакетом акций: 50% + 1 акция)
Транспортирование:

ДК «Укртрансгаз»
ОАО «Укртранснефть»
Распределение и реализация:

ДК «Газ Украины»
ДП ВЗП «Нефтегаз»
СП «Укргазэнерго» (владеет 50 % акций)
ДП «Нефтегазсети»[3]
Обеспечение производства:

ДП «Укрнефтегазкомплект»
ДП «Науканефтегаз»
ДП «ЛИКВО»
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Бизнес это всегда ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ. А спильни пидпрыемства, это национализация убытков и приватизация доходов. Пшёл в жопу соевый хуесос.
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За 5 месяцев текущего года Нафтогаз заплатил в бюджет Украины 54 миллиарда гривен....,это 19,5 % от всех общенациональных доходов Бюджета... Коболєв пригрозив Гройсману відключити від газопостачання 129 населених пунктів у 16 областях - Цензор.НЕТ 4001
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Интересно, откуда у Нафтогаза такие деньги? Коболєв пригрозив Гройсману відключити від газопостачання 129 населених пунктів у 16 областях - Цензор.НЕТ 2034
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А должен был 100 % от прибыли За исключением зарплаты рабочим Служащим из государственого бьюжета согласно служебного росписания
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Нафтогаз -- это Коболев ?? Нафтогаз заплатил -- !! Мне нравится -- мы все строили ---- Нафтогаз за наши украинские народные деньги --- а хозяин ХЕР знает кто -- который и копейки не вложил в развитие того же НАФТОГАЗА ....
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"А может тебе ещё и ключ от квартиры, где деньги лежат?"
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Меня мучают сомнения, что мы чего-то не знаем..)
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Вот что безмерные премии с людьми делают.
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""Подход, при котором только государство как собственник имеет возможность получать прибыль, а другие владельцы нет, является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности", - отмечается в письме.Источник:https://censor.net.ua/n3071187"
це він фірташа має на увазі, чи всіх українських олігархів?!
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Самое главное что его босс Петручио недополучает с лохов бабосы А мог бы пидарок знает что в этой стране является как говаривал некий Ульянов /архиважным\ А архиважным является своевременное и обильное пополнение слепых и зрячих трастов Петрукчио
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якби всі одночасно перестали платити, кобель не тільки б невийо, а ще б і просив щоб газ брали
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авторитетные, не гнилые граждане на деле доказавшие это, должны объединить нас всех пересичных вокруг и этой мысли
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На Марка Цукерберга наехал целый Конгресс Коболєв пригрозив Гройсману відключити від газопостачання 129 населених пунктів у 16 областях - Цензор.НЕТ 815
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За последние 5 лет те, кто трудится за рубежом (а таких, по разным оценкам, от 6 до 8 миллионов человек), перевели в страну официальным путем (через банки и международные платежные системы) почти $30 млрд. Еще более $5 млрд, по оценочным данным НБУ, передали через посредников и перевезли "в карманах" (см. инфографику). Для сравнения: доходы госбюджета Украины на 2016 г. запланированы в размере около $18 млрд. То есть за 5 лет гастарбайтеры обеспечили страну более чем двумя бюджетами - ведь, так или иначе, эти деньги работают на нашу экономику.
Вот где наш Нафтогаз)
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Вот так хитро соевые мрази решили повысить тарифы на газ по просьбе МВФ. Игра в плохой и хороший полицейский. И типо Гнойсман с Петром Бляхэром здесь непричем. Но думаю все знают откуда ветерок с запашком дует.
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Вот мне тоже кажется, что это артисты из одной гримёрки.
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давай кобо ...жги еще...надо ведь как то еще сто лямов себе на премию нашкрести...
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коболев у тебя зарплата 2 милиона и ещо мало
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Нафтогаз паразитическая компания ,которая не производя ничего является посредником,ее просто нужно ликвидировать
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Это так называемая абонплата за газ.О том, что ее введут уже говорили давно.
Т.е. пользуешься ты газом или на счетчике по итогам месяца нули- все равно плати.Ну не сволочи.Получил ушлепок несколько миллионов долларов премии и теперь осмелел, сопляк.
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Мальчика вывезти на заброшенный склад и просто показать ему хирургические инструменты. А, да, памперсы не забыть и мешки самолетные для БЛЮВОТЫ. И, так, тихонечко побрить яйца без мыла. Уверяю, все отдаст, продаст типа родину, сдаст крышу и будет на коленках благодарить.
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И главное обосцать перед тем как показывать хирургические кусачки которыми пальци откусывают
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Плешивый Педофил зарабатывает в СУТКИ целый годовой бюджет Украины,Аргентинский Коксе не в счёт.... Коболєв пригрозив Гройсману відключити від газопостачання 129 населених пунктів у 16 областях - Цензор.НЕТ 8085 Коболєв пригрозив Гройсману відключити від газопостачання 129 населених пунктів у 16 областях - Цензор.НЕТ 8085
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Пазл начинает быстро складываться.Новая хозяйка НКРЭКУ Оксана Кривенко занималась разработкой обонплаты за газ и вмиг поддержит своё детище.
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А ты их тварь за свои деньги строил , эти газоснабжающие сети???? Их строили наши родители для себя и своих детей, а теперь мы должны за них платить всяким пи...рам, которые их скупили за копейки . Идите вы на х.....й
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миллионные премии ему совсем страх отшибли?
поросенок возомнил себя директором винницкого базара?
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Ребята, вы врубаетесь о чем говорит коболев?нафтогаз уже не государственная компания а частная- пиз..ц, внаглую грабят среди бела дня...
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ЭТО АУТ!!!...коболев пригрозил гройсмойше)))….вот что значит ВДРУГ стать долларовым миллионером.
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Ссука можете меня забанить, но на следующем майдане я буду убивать вас коболевых кирпичами
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоболев пригрозил Гройсману отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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