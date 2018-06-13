 Коболев пригрозил Гройсману отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в письме руководителя компании НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, копией которого распологают Українські Новини.
В своем письме Коболев указывает, что "Нафтогаз" является владельцем объектов газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 млн гривен и хочет получать плату за эксплуатацию этих сетей наравне с государством.
"Подход, при котором только государство как собственник имеет возможность получать прибыль, а другие владельцы нет, является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности", - отмечается в письме.
По данным НАК "Нафтогаз Украины", Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не повысила тариф на газ, отказавшись включить в него новую составляющую - плату за эксплуатацию сетей. Итак, "Нафтогаз" пока не может получить от потребителей плату за свои трубопроводы.
Также НКРЭКУ отказалась регистрировать соглашение и устанавливать новый тариф для пока единственного оператора, который согласился платить за эксплуатацию сетей НАКа - ОАО "Донецкоблгаз", заявив, что соглашение между ОАО и НАК не соответствует украинскому законодательству.
"Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования его имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем. Это может привести к отключению от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях", - отмечается в письме Коболева на имя премьер-министра.
добыча и переработка;
транспортирование;
распределение и реализация;
обеспечение производства.
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Добыча и переработка:
ДК «Укргаздобыча»
ОАО «Укрнафта» (обладает контрольным пакетом акций: 50% + 1 акция)
Транспортирование:
ДК «Укртрансгаз»
ОАО «Укртранснефть»
Распределение и реализация:
ДК «Газ Украины»
ДП ВЗП «Нефтегаз»
СП «Укргазэнерго» (владеет 50 % акций)
ДП «Нефтегазсети»[3]
Обеспечение производства:
ДП «Укрнефтегазкомплект»
ДП «Науканефтегаз»
ДП «ЛИКВО»
це він фірташа має на увазі, чи всіх українських олігархів?!
Вот где наш Нафтогаз)
Т.е. пользуешься ты газом или на счетчике по итогам месяца нули- все равно плати.Ну не сволочи.Получил ушлепок несколько миллионов долларов премии и теперь осмелел, сопляк.
поросенок возомнил себя директором винницкого базара?