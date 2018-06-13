 Могерини: Наши сотрудники в ЕС и НАТО ежедневно работают вместе над гибридными угрозами в различных контекстах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Особенно после атаки в Солсбери Европейский совет призвал к усилению действий ЕС по кибербезопасности, стратегической коммуникации и контрразведке, но также - при этом в тесном сотрудничестве с НАТО - по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным проблемам. В настоящее время мы работаем над решением этих задач", - сказала глава дипломатии ЕС, выступая во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Она сообщила, что новые предложения ее ведомства будут отражены в трех документах, которые планируется представить Европейскому совету 28-29 июня: совместном сообщении о последующей деятельности по итогам Солсбери, совместном докладе о ходе осуществления 22 совместных действий ЕС-НАТО по гибридным угрозам и 15-м докладе о ходе работы над союзом безопасности.
"Наши сотрудники в Евросоюзе и НАТО ежедневно работают вместе над гибридными угрозами в различных контекстах", - отметила Ф.Могерини.
Она объявила, что следующие параллельные и скоординированные учения ЕС-НАТО состоятся в ноябре следующего года, и, как и в прошлом году, будут основываться на гибридном сценарии и будут направлены на синхронизацию реакции на кризис Евросоюза и Североатлантического альянса.
з забороною купівлі у кацапів їх природних ресурсів!
"І рибку з'їсти і в калюжу не сісти "
Наши хозяева в Германии.....
13th Июнь 2018 anti-colorados
Соломон Маркович приходит к своему доктору и поясняет, что у него проблемы в общении с женщинами. Врач подозрительно посмотрел на пациента, а потом неуверенно сообщает:
- Соломон Маркович, вам 85 лет и такие затруднения, о которых вы говорите - естественны.
- Да, но как же тогда старик Гольштейн?
- А что с ним?
- Так с ним - все хорошо! Ему 87 и он говорит, что еще очень силен в общении с женщинами.
- Так и говорит?
- Слово в слово!
- Ну что же, - говорит доктор - откройте рот и скажите «А».
Соломон Маркович послушно выполняет команды врача, тот что-то внимательно смотрит, ветит в рот фонариком и в конце концов говорит:
- Зубы - на месте, язык - тоже. Я решительно не вижу причин, чтобы и вы не могли говорить то же самое, что и Гольдштейн.
Бородатый анекдот
Вчерашний день прошел под знаком исторической личной встречи президента США Трампа и председателя КНДР Ким Вынь Хуня. Мы намеренно не комментировали данное событие в тот же день, ибо были уверены, что у коллег и зубы, и языки на месте, а потому - они расскажут много замечательных вещей, на сей счет, причем, спектр их рассказов будет от «старый Дональд удедал молодую свинку», до «встреча ни о чем». Собственно говоря, так оно и случилось. Как и ожидалось, оценки были обусловлены отношением к личности Трампа. Тем, кому нравятся его резкие и бесшабашные движения, все показалось чем-то вроде «исторического прорыва» и особо подчеркивалось, что это - первая личная встреча действующего президента США с лидером КНДР. Те, кому при слове «Трамп» делается плохо с желудком, написали о полной бестолковости встречи и отсутствии хоть каких-то результатов.
На самом деле, из этой встречи можно сделать всего один важный вывод. Ын, не сдался Трампу и не принял ультиматум, как и не провалил встречу вообще. Просто результаты встречи как в оглашенной их части, так и в той, которая не подлежит огласке, ибо они прямо касаются еще и Южной Кореи, и Японии - союзников США, оказались теми, о которых и договаривались изначально. В общем, стороны показали друг другу, что они оценили выдержку и желание выйти на конструктивный диалог.
В переводе на простой язык, это означает, что год усилий, потраченных Китаем - не прошли зря и Пхеньян вернулся под опеку старшего китайского брата. Дело в том, что между любой страной западной цивилизации, а особенно - США и Северной Кореей, лежит мировоззренческая пропасть, которая не даст нащупать даже точек соприкосновения. В то же время, Китай выступил в роли идеального посредника, которому понятен ход мыслей, как чучхеистов, так и западных партнеров. Собственно говоря, саму повестку дня этих переговоров, невозможно было даже сформулировать, без участия Пекина. Собственно говоря, вчера замкнулись несколько крупных мероприятий, которые будут иметь отдаленные последствия и которые сейчас просто невозможно оценить потому, что большая часть мероприятий производилась в тени, по дипломатическим каналам.
Тут еще надо подумать о том, что называть главным достижением вчерашнего саммита, собственно переговоры Трампа с Ыном или то, что они смогли произойти. Ведь ровно год назад, в конце мая, в Японском море находилось две ударные авианесущие группировки и третья была на подходе, а само море было наводнено ракетными крейсерами и эсминцами, как ВМФ США, так и соответствующими кораблями Японии и Южной Кореи, а на ударные позиции были выведены американские подлодки, каждая из которых могла стать машиной времени, перенесшей КНДР в каменный век.
Именно Китай тога остановил крупную военную операцию, просто под свое слово. Тогда Си пообещал Трампу, что проведет разъяснительную работу с Ыном и тот включит заднюю. Единственное, что просил Си, чтобы оставить жизнь Ыну и не вмешиваться во внутренние дела КНДР. При этом, в ход мероприятий мощно включилась и южная Корея, которая использовала домашнюю Олимпиаду как повод для проведения интенсивных неформальных контактов.
В конце концов, мероприятие двинулось именно таким руслом и таким темпом, как это себе представляли все стороны. Поэтому, Трамп явно показал Си Цзиньпину, что для него достаточно слова Си, чтобы свернуть уже почти начавшуюся военную операцию. Си показал, что знает подходы к Ыну и что ситуацию можно ввести во вменяемое русло. Тут важно отметить, что до свое взлета, Си Цзиньпин имел плотные контакты с Южной Кореей и даже пересидел там опалу, которая пронеслась у него над головой. В итоге, обе Коереи, КНР и США осуществили что-то, не вполне пока понятное, но понятное каждой из этих сторон и все это приняли как важный шаг вперед.
То есть, все стороны, втянутые в эту сложную ситуацию, показали свою договороспособность и способность держать слово. Это - важный момент и определить его ценность можно только глядя на Путина, который никогда не держит слово, перекручивает, выкручивается и подставляет. Между прочим, эта встреча стала контрастом для РФ. Грубо говоря, было показано, что даже Ын способен понять, что от него не требуют невыполнимых вещей, а лишь то, что действительно является жизненно необходимым. Ын это понял, а Путин не поймет никогда. Это и есть главный итог ушедшего дня, если его оценивать по совокупности комментариев в прессе. На самом деле, была пара событий этого же дня, которая имеет куда более важное значение, по крайней мере - для Украины.