 Глава контрразведки США посоветовал болельщикам не брать гаджеты на ЧМ-2018: Любые данные могут стать доступными правительству РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", об этом сообщает Reuters.

"Если вы планируете взять с собой мобильный телефон, ноутбук, карманный компьютер или другое электронное устройство, помните: любые данные на этих устройствах (особенно ваша личная информация) может быть доступна российскому правительству или киберпреступникам", - сказал Эванина.

По его словам, наибольшему риску подвергаются высокопоставленные бизнесмены и государственные чиновники.

"Но не полагайте, что вы слишком незначительны, чтобы стать целью", - отметил сотрудник американской контрразведки. Он посоветовал гражданам США брать в поездку другое, временное устройство и вынимать из него батарейки при выключении.

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Другой американский чиновник рассказал Reuters, что британская разведка издала похожие предупреждения для болельщиков, которые собираются поехать в Россию на ЧМ-2018. Британский национальный центр кибербезопасности заявил агентству, что "предоставил советы экспертов" членам Футбольной ассоциации страны перед их отъездом в Россию.

Reuters напоминает, что американские разведывательные службы публиковали подобные предупреждения и перед другими крупными международными спортивными соревнованиями, включая недавние Олимпийские игры в Южной Корее. Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня.