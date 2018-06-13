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Все про:Россия (69614) футбол (2936) чемпионат (211) ЧМ-2018 (154)

 Глава контрразведки США посоветовал болельщикам не брать гаджеты на ЧМ-2018: Любые данные могут стать доступными правительству РФ

Глава управления национальной контрразведки США (ONCIX) Уильям Эванина посоветовал американцам, которые едут в Россию на чемпионат мира по футболу, не брать с собой электронные устройства, так как их могут взломать хакеры или российское правительство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", об этом сообщает Reuters.

"Если вы планируете взять с собой мобильный телефон, ноутбук, карманный компьютер или другое электронное устройство, помните: любые данные на этих устройствах (особенно ваша личная информация) может быть доступна российскому правительству или киберпреступникам", - сказал Эванина.

По его словам, наибольшему риску подвергаются высокопоставленные бизнесмены и государственные чиновники.

"Но не полагайте, что вы слишком незначительны, чтобы стать целью", - отметил сотрудник американской контрразведки. Он посоветовал гражданам США брать в поездку другое, временное устройство и вынимать из него батарейки при выключении.

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Другой американский чиновник рассказал Reuters, что британская разведка издала похожие предупреждения для болельщиков, которые собираются поехать в Россию на ЧМ-2018. Британский национальный центр кибербезопасности заявил агентству, что "предоставил советы экспертов" членам Футбольной ассоциации страны перед их отъездом в Россию.

Reuters напоминает, что американские разведывательные службы публиковали подобные предупреждения и перед другими крупными международными спортивными соревнованиями, включая недавние Олимпийские игры в Южной Корее. Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3071184
 
 
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Туалет на стадионе города Нижний Новгород, принимающего ЧМ-2018. Скрепно….Глава контрразведки США посоветовал болельщикам не брать гаджеты на ЧМ-2018: Любые данные могут стать доступными правительству РФ - Цензор.НЕТ 5618
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для кацапів це прогрес) це ж не дерев"яна)) споруда біля місця проживання! Глава контрразведки США посоветовал болельщикам не брать гаджеты на ЧМ-2018: Любые данные могут стать доступными правительству РФ - Цензор.НЕТ 7930
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а чому дивуватись
просто кацапи знають туалет у вигляді вигрвбної ями і дирки в підлозі.
зовсім не розуміють що і до чого.
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Странно, что украинцы обсуждают фейковые новости,и радуются..... Будучи в Луцке, я первый раз в жизни увидела в торговом центре Ювант, туалеты с дыркой в полу, а потом выяснилось, что для Украины это нормально, и в Замке Любарта такие, и в даже в некоторых кабаках....
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Це ж колибєль рускаго міра
а вам смішно Глава контрразведки США посоветовал болельщикам не брать гаджеты на ЧМ-2018: Любые данные могут стать доступными правительству РФ - Цензор.НЕТ 1553
безсоромні !
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Все скрепно - кабинки выполняют роль паранджи.
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Решение проблемы гендерного неравенства
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У пластиковий кульок і з собою. Потім десь викинуть
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ничё вы не понимаете... это по программе антитеррористической угрозы, вдруг за ширмой игиловец окажется, а так все видно, никто не спрячется Глава контррозвідки США порадив уболівальникам не брати гаджети на ЧС-2018: Будь-які дані можуть стати доступними уряду РФ - Цензор.НЕТ 5927
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Деревня в россии. Иван сидит в туалете, а мимо тдёт женщина:
- Ванька! Ты хоть бы дверь на туалет навесил! Сидишь яйцы рвазвесил, бесстыжая твоя харя...
- Дверь!?? А на фига? Чего тут брать то??
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не бумажку а лопух, соблюдай скрепы нерусь .... очевидно же что на стену прилепить
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треба брати провідні телефони з дисковим) номеро-набирачем))
Глава контрразведки США посоветовал болельщикам не брать гаджеты на ЧМ-2018: Любые данные могут стать доступными правительству РФ - Цензор.НЕТ 3854

все одно розмови буде писати хуйло-фсб! Глава контрразведки США посоветовал болельщикам не брать гаджеты на ЧМ-2018: Любые данные могут стать доступными правительству РФ - Цензор.НЕТ 9517
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Да они и так, все что надо знают без гаджетов.
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Буржуазная зараза там всюду ходит по пятам.
Опасайся пуще сглаза ты внебрачных связей там.
Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно.
Говори, что с этим делом мы покончили давно.

Но могут действовать они не прямиком,
Шасть в купе, и притвориться мужиком.
А сама наложит тола под корсет...
Ты проверяй, какого пола твой сосед.(с)

😜
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На РАБссии всё необычно,даже СкреПОНОС особенный,лишнеХромойСомный Глава контрразведки США посоветовал болельщикам не брать гаджеты на ЧМ-2018: Любые данные могут стать доступными правительству РФ - Цензор.НЕТ 206Поп Гундяй Крестил РАБссию
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Какое позорище - ни в одной стране мира, которые более-менее в нормальном развитии, так скажем, когда проводятся международные соревнования, не дают такие советы спецы болельщикам. А тут же сплошное вяличие - с 8-ки передовых стран они не выходили, видите ли! (по версии их Глав-хуйла). Интересно будет потом почитать мнение поехавших туда граждан, которые из цивилизации.
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Reuters напоминает, что американские разведывательные службы публиковали подобные предупреждения и перед другими крупными международными спортивными соревнованиями, включая недавние Олимпийские игры в Южной Корее Источник: https://censor.net.ua/n3071184
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Про "наших" 6000, которые попрутся в рашку (искренне желаю им и их семьях непосредственного столкновения с ихтамнетами и полного погружения в русский мир!), на сате Олега Пономаря:
"Как по мне - это очень оптимистичная цифра.
Но и правдивая - люди действительно проголосовали рублем, купив билеты и собираются действительно поехать. Хотя и думаю, что едва ли не половина из тех, кто указал Ukraine на сайте FIFA уже постоянно живет в РФ работает там. Они лишь пока «граждане» UA.
И вы знаете, что по сравнению с, например, Германией - откуда поедет 60 тыс болельщиков, эти 6000 украинских кондомов - это мизер, это ничто для 40 миллионной страны, которая имеет общие границы, безвизовый проезд и что говорить в некоторых случаях еще и пока общий язык и культуру.
Просто представьте, сколько бы туда поехало, например, в 2012 году.
А так - даже если эти 6 тыс вдруг перестанут быть нашими согражданами - небольшая потеря. Или даже вообще не потеря, еще и к лучшему"
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Интересна география проживания в Украине купивших билеты, и не входят ли жители ОРДЛО в их число.
И 6 000 это действительно немного для страны с населением в несколько десятков миллионов.
Ну и #нехай щастить болеющим.
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Так мало, поскольку Украина не принимает участия в ЧМ.
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Не факт, что поэтому. Многие украинские болельщики больше следят за чемпионатами Англии, Испании, Германии, чем за своим. И с удовольствием посмотрели бы "живьем" игры их сборных. Но не в россии.
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почему, если Apple то они фиг жеж взломают.. это только любой андроид легко кракнуть
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І руський я вивчив би тіко за то,
шо треба допитувать плєнних... Глава контррозвідки США порадив уболівальникам не брати гаджети на ЧС-2018: Будь-які дані можуть стати доступними уряду РФ - Цензор.НЕТ 6201
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І в природі трапляються прикрі випадки. )
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Подойди на вокзал во Львове, и спроси у пассажиров переполненного поезда Львов-Москва, зачем они туда едут Глава контррозвідки США порадив уболівальникам не брати гаджети на ЧС-2018: Будь-які дані можуть стати доступними уряду РФ - Цензор.НЕТ 1378
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Не стыдно быть " негражданином" в приличной стране, мокша?
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Нет конечно, потому что я гражданин Глава контррозвідки США порадив уболівальникам не брати гаджети на ЧС-2018: Будь-які дані можуть стати доступними уряду РФ - Цензор.НЕТ 1475
В Латвии 750 000 русскоязычных, а неграждан 230 000 в основном пенсионеры.
Меняйте методички Светлана.
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Откуда информация, что переполненные?

Откуда информация, что конечная станция - Москва, без промежуточных остановок?
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Уважаемый, у вас Батька Гугл отключил? Или вам лень на кнопки нажать?
Ну я вам помогу, мне не сложно.Поезд "Львов - Москва" стал лидером перевозки в Россию
https://gazeta.ua/ru/articles/regions/_poezd-lvov-moskva-stal-liderom-perevozki-v-rossiyu/787961
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Не слушайте никого, берите все что только сможете поместить в багаж и ручную кладь... А неравнодушные граждане помогут вам зависнуть в комфортных условиях рабсеянских тюрем на продолжительное время...
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Единая РАБссия вводит продуктовіе карточки,сообщил зам.министра промішленности и торговли РАБссии Виктор Евтухов. Глава контррозвідки США порадив уболівальникам не брати гаджети на ЧС-2018: Будь-які дані можуть стати доступними уряду РФ - Цензор.НЕТ 5417Встали с колен
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Как альтернативу можно купить карточку для "блядофона", которые в параше пооткрывали на всяких бомжей. Их собирались ликвидировать, но на время ЧМ-2018 ещё можно будет попользоваться тем, что пока работает. И вот с них "Путин-Хуйло" всем парашникам подряд рассылать. У бомжа не убудет, а получателям и ФСБ будет приятно.
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Краще нехай кожному видадуть по томагавку і свистку. )))
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Когда то так совков стращали перед поездкой за бугор.
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США обидели придурков "русского мирка". Истерикой удовлетворен.
Глава контррозвідки США порадив уболівальникам не брати гаджети на ЧС-2018: Будь-які дані можуть стати доступними уряду РФ - Цензор.НЕТ 1995
Министерство иностранных дел РФ, комментируя очередное расширение антироссийских санкций США, обратило внимание, что Вашингтон уже второй раз пополняет черные списки в канун "национальных" праздников РФ. На Смоленской площади пообещали запомнить эту тенденцию.
В целом санкционную политику США в ведомстве охарактеризовали как безуспешную и недальновидную.
"В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями, вновь распространив их на ряд российских граждан и организаций. Результат, как и прежде, будет нулевой - заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится", - истерически говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

По мнению ведомства, "американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом". Однако американская сторона "с каждой новой безуспешной попыткой надавить" на Россию лишь выставляет напоказ "собственную беспомощность". Кроме того, "США демонстрируют очевидную недальновидность, выдумывая врага там, где его нет, вместо того чтобы всерьез бороться с терроризмом и другими реальными угрозами", кукарекают в российском МИДе.
В министерстве Унылой Лошади также указали, что два последних раза США расширяли санкции против РФ в канун главных российских "национальных" праздников: Дня Победы и Дня России. "Мы это запомним", - предупредил МИД РФ.

Стоит отметить, что Госдепартамент США поздравил граждан РФ с Днем России: "в этот день мы чествуем граждан России и их стремления к демократическим принципам всеобщей свободы, гражданских свобод и верховенства закона", - заявил госсекретарь Майк Помпео.
Глава контррозвідки США порадив уболівальникам не брати гаджети на ЧС-2018: Будь-які дані можуть стати доступними уряду РФ - Цензор.НЕТ 5512
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если Apple то чревато черепно-мозговой травмой))) почему только киберпреступники и фсб? а сколько гопарей туда съедутся никто не считал и как их скрепно бомбить будут? Good evening! Give please to me Your telephone... I quickly need to call to the mother. И тресь по черепушке)))
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там уже таксисты на черных жигулях радостно кучкуются в Питере около вокзала - за неделю можно денег отжать на новый ВАЗ.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава контрразведки США посоветовал болельщикам не брать гаджеты на ЧМ-2018: Любые данные могут стать доступными правительству РФ
 
 
 
 
 
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