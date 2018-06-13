 Глава контрразведки США посоветовал болельщикам не брать гаджеты на ЧМ-2018: Любые данные могут стать доступными правительству РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", об этом сообщает Reuters.
"Если вы планируете взять с собой мобильный телефон, ноутбук, карманный компьютер или другое электронное устройство, помните: любые данные на этих устройствах (особенно ваша личная информация) может быть доступна российскому правительству или киберпреступникам", - сказал Эванина.
По его словам, наибольшему риску подвергаются высокопоставленные бизнесмены и государственные чиновники.
"Но не полагайте, что вы слишком незначительны, чтобы стать целью", - отметил сотрудник американской контрразведки. Он посоветовал гражданам США брать в поездку другое, временное устройство и вынимать из него батарейки при выключении.
Другой американский чиновник рассказал Reuters, что британская разведка издала похожие предупреждения для болельщиков, которые собираются поехать в Россию на ЧМ-2018. Британский национальный центр кибербезопасности заявил агентству, что "предоставил советы экспертов" членам Футбольной ассоциации страны перед их отъездом в Россию.
Reuters напоминает, что американские разведывательные службы публиковали подобные предупреждения и перед другими крупными международными спортивными соревнованиями, включая недавние Олимпийские игры в Южной Корее. Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня.
просто кацапи знають туалет у вигляді вигрвбної ями і дирки в підлозі.
зовсім не розуміють що і до чого.
а вам смішно
безсоромні !
- Ванька! Ты хоть бы дверь на туалет навесил! Сидишь яйцы рвазвесил, бесстыжая твоя харя...
- Дверь!?? А на фига? Чего тут брать то??
все одно розмови буде писати хуйло-фсб!
Опасайся пуще сглаза ты внебрачных связей там.
Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно.
Говори, что с этим делом мы покончили давно.
Но могут действовать они не прямиком,
Шасть в купе, и притвориться мужиком.
А сама наложит тола под корсет...
Ты проверяй, какого пола твой сосед.(с)
😜
Семён Слепаков: Олé-Олé-Олé!
https://www.youtube.com/watch?v=i63jWjoAWHE
"Как по мне - это очень оптимистичная цифра.
Но и правдивая - люди действительно проголосовали рублем, купив билеты и собираются действительно поехать. Хотя и думаю, что едва ли не половина из тех, кто указал Ukraine на сайте FIFA уже постоянно живет в РФ работает там. Они лишь пока «граждане» UA.
И вы знаете, что по сравнению с, например, Германией - откуда поедет 60 тыс болельщиков, эти 6000 украинских кондомов - это мизер, это ничто для 40 миллионной страны, которая имеет общие границы, безвизовый проезд и что говорить в некоторых случаях еще и пока общий язык и культуру.
Просто представьте, сколько бы туда поехало, например, в 2012 году.
А так - даже если эти 6 тыс вдруг перестанут быть нашими согражданами - небольшая потеря. Или даже вообще не потеря, еще и к лучшему"
И 6 000 это действительно немного для страны с населением в несколько десятков миллионов.
Ну и #нехай щастить болеющим.
шо треба допитувать плєнних...
В Латвии 750 000 русскоязычных, а неграждан 230 000 в основном пенсионеры.
Меняйте методички Светлана.
Откуда информация, что конечная станция - Москва, без промежуточных остановок?
Ну я вам помогу, мне не сложно.Поезд "Львов - Москва" стал лидером перевозки в Россию
https://gazeta.ua/ru/articles/regions/_poezd-lvov-moskva-stal-liderom-perevozki-v-rossiyu/787961
Министерство иностранных дел РФ, комментируя очередное расширение антироссийских санкций США, обратило внимание, что Вашингтон уже второй раз пополняет черные списки в канун "национальных" праздников РФ. На Смоленской площади пообещали запомнить эту тенденцию.
В целом санкционную политику США в ведомстве охарактеризовали как безуспешную и недальновидную.
"В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями, вновь распространив их на ряд российских граждан и организаций. Результат, как и прежде, будет нулевой - заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится", - истерически говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
По мнению ведомства, "американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом". Однако американская сторона "с каждой новой безуспешной попыткой надавить" на Россию лишь выставляет напоказ "собственную беспомощность". Кроме того, "США демонстрируют очевидную недальновидность, выдумывая врага там, где его нет, вместо того чтобы всерьез бороться с терроризмом и другими реальными угрозами", кукарекают в российском МИДе.
В министерстве Унылой Лошади также указали, что два последних раза США расширяли санкции против РФ в канун главных российских "национальных" праздников: Дня Победы и Дня России. "Мы это запомним", - предупредил МИД РФ.
Стоит отметить, что Госдепартамент США поздравил граждан РФ с Днем России: "в этот день мы чествуем граждан России и их стремления к демократическим принципам всеобщей свободы, гражданских свобод и верховенства закона", - заявил госсекретарь Майк Помпео.