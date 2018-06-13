 Враг за сутки 32 раза открывал огонь по позициям ООС, 1 украинский воин погиб во время боевых действий, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. На горловском направлении - в районе населенного пункта Луганское. Кроме того, враг активизировался на донецком направлении вблизи Новотроицкого. Также не прекращаются бои на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Российско-оккупационные войска 32 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 9 раз применяли минометы калибров 120- и 82 мм. С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления огневых точек врага, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции.

За прошедшие сутки во время боевых действий один украинский военнослужащий погиб", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, вчера вечером была уничтожена боевая бронированная машина противника. Всего за сутки 5 оккупантов были ликвидированы и 4 ранены.