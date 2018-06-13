 Генсек ООН Гутерреш едет в Россию, где проведет встречу с Путиным и посетит футбольный матч

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Представитель ООН Стефан Дюжаррик 12 июня сообщил, что генеральный секретарь будет находиться в России 20-21 июня. Кроме встречи с Путиным, у него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.

Во время двухдневного визита Гутерреш также выступит на встрече дискуссионного клуба "Валдай", примет участие в церемонии по случаю 70-й годовщины присутствия ООН в России и пойдет на футбольный матч между Португалией и Марокко.

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По дороге в Россию генсек ООН посетит Финляндию и Норвегию.

Напомним, 12 июня посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров сообщил, что высшее руководство Финляндии присоединились к бойкоту чемпионата мира по футболу в России.