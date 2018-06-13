 Генсек ООН Гутерреш едет в Россию, где проведет встречу с Путиным и посетит футбольный матч

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".
Представитель ООН Стефан Дюжаррик 12 июня сообщил, что генеральный секретарь будет находиться в России 20-21 июня. Кроме встречи с Путиным, у него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.
Во время двухдневного визита Гутерреш также выступит на встрече дискуссионного клуба "Валдай", примет участие в церемонии по случаю 70-й годовщины присутствия ООН в России и пойдет на футбольный матч между Португалией и Марокко.
По дороге в Россию генсек ООН посетит Финляндию и Норвегию.
Напомним, 12 июня посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров сообщил, что высшее руководство Финляндии присоединились к бойкоту чемпионата мира по футболу в России.
Зараз всі побіжать.
а вы не Любите ПРОЛЕТАЙрят....
Ходят упорные слухи что СССР собирается напасть на Германию.Это поклёп.СССР строго выполняет Договора Молотов-Риббентроп и все условия Мирного Договора.
Утром 14 июня газета Правда напечатала полную версию речи Дурака всех времен и народов,который по Сути "СПАЛИЛСЯ",все поняли будет война...
4 год
Stepan Chubenko, a 16-year-old goalkeeper of a Ukrainian team Avant-garde Kramatorsk, was shot and killed by the Russian invaders in 2014 for his pro-Ukrainian stance.
Enjoy the World Cup!
так что пусть едет,привыкает,питор..
Лікарю, може та спершу зцілишся сам?
"Все флаги в гости к нам..."
РАБссия намерена ввести продуктовые карточки,заявил зам.министра промышленности и торговли РАБссии Виктор Евтухов.
Встали с кален называецца...
Википедия:Американская программа льготной покупки продуктов (англ. Supplemental Nutrition Assistance Program), известная как программа выдачи продуктовых талонов (англ. food stamps) - федеральная программа помощи жителям Соединённых Штатов Америки, не имеющим доходов или имеющим низкие доходы. Отвечает за программу Министерство сельского хозяйства США. В настоящее время большая часть средств распределяется с помощью пластиковых карт, однако ранее для этого использовались бумажные талоны номиналом 1, 5 и 10 долларов США. Данные талоны могли использоваться для приобретения любых необходимых продуктов в магазинах. В конце 90-х годов XX века бумажные талоны были вытеснены дебетовыми пластиковыми картами, обращающимися в специальной системе EBT, в связи с чем в 2008 году из названия программы исчезло упоминание о талонах.
По состоянию на октябрь 2016 года продовольственную помощь получали 43 215 557 человек из 21 328 525 домохозяйств.[1] Средний месячный размер пособия на человека составил 126,13 долларов, на домохозяйство - 256,93 долларов.[1]
Для получения помощи домохозяйства должны соответствовать определённым критериям, прежде всего по уровню доходов.
Интересно, в соцсетях будут хвастаться?
Осознания войны на Западе нет. То что и нужно Пуйлу...
Разборка в Гудаури
Наверное многие читали историю об инциденте случившимся в Гудаури, который сейчас российские СМИ пытаются превратить в историю «русских обижают в Грузии», придав этому запах политики.
Но на самом деле история обстоит не так.
Проблема началась несколькими днями раньше, когда Грузинский пилот параплана сел в экстренном порядке на площадке арендуемой неким российским гражданином Фёдором Челышевым. Это вызвало недовольство бизнесмена, он посчитал что никто кроме его команды не имеет право садится на арендуемой им площадке, даже если эта вынужденная мера. Местные же экстремалы считали что если человек садится в аварийном режиме, то никаких ограничений не должно быть не на каких площадках. Челышев решил рассказать что все дураки, и он научит их жизни.
В общем, дальше как обычно, не без оснований пришли местные экстремалы, которые высказали своё недовольство действиями Челышева и его партнеров. Партнеры (кстати граждане Украины) оказались умнее и поняли что не надо провоцировать и попытались урегулировать ситуацию. А Челышев решил идти на провокацию, за что был и избит. Дальше он попытался напугать местных экстремалов делая вид что собирается давить их своим автомобилем. В результате его машину забросали камнями.
После уже в больнице Челышев решил рассказать что у него хотели отжать бизнес, но это опровергло МВД Грузии. Более того - Челышев работает в Грузии не первый год, и до этого его никто не трогал.
Так что бить наверное было лишним, но в данном случае он сам спровоцировал.
Бачо Корчилава
З.Ы. Чувак этот вроде из Харькова, но возможно с российским гражданством. Ватан ацкий.
https://ibigdan.livejournal.com/22179769.html
Чо там «Армата»?
В российском пропагандистском медиапространстве есть определённая последовательность ура-патриотических вбросов. Заключается она в том, что примерно раз в неделю темой семидневного, а может более долгого периода, становится один из видов российского вооружения. И так по кругу, в том числе и с учетом повторения. И, странным образом, но из инфополя гибридных СМИ заметно выпала такая боевая единица как «Армата».
И вот, казалось бы, где свежие новости об «Армате», а их все нет и нет. А поводом для такого молчания стал скандал, вскрывший нечто большее, чем казалось на первый взгляд.
Так, на прошлой неделе стало известно, что Волгоградский завод «Красный Октябрь», который производит броню для «Арматы» распустил значительную часть сотрудников на два месяца, при этом, отправив их на так называемый отдых без премий. Пояснили такой шаг проходящим в РФ Чемпионатом мира по футболу. Но, позвольте заметить, «FIFA World Cup 2018» проходит в стране-оккупанте с 14 июня по 15 июля, а это уж никак не два месяца.
Разумеется, ранее сообщалось, что ФСБ требовало остановку ряда предприятий, в целях безопасности. А то мало ли, рванет завод какой-нибудь рядом со стадионом и засыпит иностранных туристов из ДНР и ЛНР радием. Но, к чему лишать людей полноценно зарплаты?
Чуть позже выяснилось, что на самом заводе идет массовое сокращение персонала и уволено уже более 3 тысяч человек. И вот тут, все сложилось аки апокалиптический пазл!
Дело в том, что информация о закрывающихся заводах, на неопределенный срок отправляющих своих сотрудников в отпуска, а так же о массовых сокращениях, все чаще появляются на медийном горизонте сверхдержавы.
Не так давно стало известно о том, что один из крупнейших вертолетных заводов РФ "Казанский вертолетный завод" перешел с мая на неполную рабочую неделю с целью, как было написано в приказе, "недопущения массового увольнения работников". Чуть ранее с крупнейшего российского ремонтного завода Тихоокеанского флота "Дальзавода" было решено уволить 300 сотрудников.
Собственно, примеров много и с каждым днем их становится ещё больше. И все они говорят лишь об одном - тяжелом кризисе, в который погружается не только гражданское, но оборонное российское производство. Разумеется, нас это не может не радовать!
Александр Коваленко