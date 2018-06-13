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Все про:ООН (2488) Путин (23911) Россия (69614) футбол (2936) ЧМ (43) Гутерреш (58)

 Генсек ООН Гутерреш едет в Россию, где проведет встречу с Путиным и посетит футбольный матч

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на следующей неделе поедет в Россию, где должен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и посетить матч чемпионата мира по футболу, который пройдет в этой стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Представитель ООН Стефан Дюжаррик 12 июня сообщил, что генеральный секретарь будет находиться в России 20-21 июня. Кроме встречи с Путиным, у него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.

Во время двухдневного визита Гутерреш также выступит на встрече дискуссионного клуба "Валдай", примет участие в церемонии по случаю 70-й годовщины присутствия ООН в России и пойдет на футбольный матч между Португалией и Марокко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России

По дороге в Россию генсек ООН посетит Финляндию и Норвегию.

Напомним, 12 июня посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров сообщил, что высшее руководство Финляндии присоединились к бойкоту чемпионата мира по футболу в России.

Источник: https://censor.net.ua/n3071181
 
 
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Їде чорної ікорочки на дурняк поїсти.
Зараз всі побіжать.
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а у Хуйла только такие, платные, "друзья" и остались!.... Генсек ООН Гутерреш едет в Россию, где проведет встречу с Путиным и посетит футбольный матч - Цензор.НЕТ 9605
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esta muito mal. А мог бы и бойкотировать, кому как не с ООН начинать, даже не смотря на футбольную жизнь Португалии...или за кого он там
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На Открытие Олимпиады в Берлине 1936 года из дохлого ССРа никто не ездил.Спортсменов и Мильдония тогда не было в ССре дохлом,остальные в Испании воевали за Свободу генерала Франко Генсек ООН Гутерреш едет в Россию, где проведет встречу с Путиным и посетит футбольный матч - Цензор.НЕТ 7292с 17 июля 1936 года,а Олимпиаду Гитлер открыл 1 августа 1936 года
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Чушь - все ж участвовали, только ссср нет, ну и что, в чем аналогии? На этой олимпиаде была заложена традиция всемирной эстафеты олимпийского огня, может надо бы отменить?
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Если бы вы праффесор не были Небесным Светилом,вам следовало бы арестовать!!!За что Голубушка?
а вы не Любите ПРОЛЕТАЙрят.... Генсек ООН Гутерреш едет в Россию, где проведет встречу с Путиным и посетит футбольный матч - Цензор.НЕТ 9950
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Когда был изолирован совок,нормальные люди ненавидели совдепию и винили в этом комуняцкую верхушку.И зачем задабривать полоумную кацапию,заражённую вирусом фашизма и вЯличия?Так мы долго будем ждать,что бы кацапня раскаялась.Почитать только их соц-сети-дышат ядом и ненавистью.До спины эта толерантность...
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Сегодня годовщина освобождения Мариуполя от российского вторжения. В Новоазовск Россия уже открыто зашла,прорвала слабую линию обороны,выжала пограничников, потом с Донецка привезли два автобуса пьяных "шахтёров",дали им автоматы и сказали проснитесь это вы отвоевали себе проход к морю и это теперь ваша земля и вы здесь будете представлять "Русский мир", четвёртый год идёт ,а "Русский мир "не утихает,убивают местных фермеров,школы стоят разрушенные, ,заминированные все подходы, по сёлам шастают пьяные полицаи с власовскими нашивками,а рашистские оккупанты как то напряжённо на лице и натянутой мордовской улыбкой встречают местное население - газета "Вечерний Мариуполь"Оккупанты проводят парады на украинской земле,а Генсек ООН едет к оккупантам на футбол, как всё перевернулось.
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Газету Правда или Красная Звязда с печатью Димы Сикелёва или Воффки Соловьёва... Генсек ООН Гутерреш їде в Росію, де проведе зустріч із Путіним і відвідає футбольний матч - Цензор.НЕТ 2684
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Уже пройдено. Сначала монтируются унатазы, а потом кабинки. Вам лишь бы вброс сделать.
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не звезди, ві, лишнехромосомніе, кабинки пробухали.Шо, так боярішник подорожал?
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Немного истории...,Сегодня в пятницу, 13 июня 1941 года товаристч Джугашвили выступил со странным посланием....
Ходят упорные слухи что СССР собирается напасть на Германию.Это поклёп.СССР строго выполняет Договора Молотов-Риббентроп и все условия Мирного Договора.
Утром 14 июня газета Правда напечатала полную версию речи Дурака всех времен и народов,который по Сути "СПАЛИЛСЯ",все поняли будет война...
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Павло Гінтов

4 год

Stepan Chubenko, a 16-year-old goalkeeper of a Ukrainian team Avant-garde Kramatorsk, was shot and killed by the Russian invaders in 2014 for his pro-Ukrainian stance.
Enjoy the World Cup!Генсек ООН Гутерреш їде в Росію, де проведе зустріч із Путіним і відвідає футбольний матч - Цензор.НЕТ 1363
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да этим футболом на крови , верхушки перечеркивают молодую смерть Настоящего Украинца
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разные визиты макрелей.гутерешей макаронов и прочей гейропейской3,14--ты придают рашисту уверенного "вяличия" в том,что оккупация украинского Крыма и Донбасса есть нормальное явление в межгосударственных отношениях.гниды...
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из этого дятла "гутереша" отличный руководитель лагерной самодеятельности получится...
так что пусть едет,привыкает,питор..
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Політичний імпотент з Озабочєних Наций їде до мацкало-фашистів відпрацьовувати вкладені у нього нафтодолари.
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А вдруг в "Газпром" начальником отделения возьмут.
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І ці люди лікують нас від "карупциі"!
Лікарю, може та спершу зцілишся сам?
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Коррупция на Западе? Генсек ООН Гутерреш їде в Росію, де проведе зустріч із Путіним і відвідає футбольний матч - Цензор.НЕТ 4135Не може буть такого...,Гроші ГрязьПрому не Смердять,навіть у Стокгольмскому Арбітражі Генсек ООН Гутерреш їде в Росію, де проведе зустріч із Путіним і відвідає футбольний матч - Цензор.НЕТ 41352,6 ярдів доллярі все одно треба сплатити Україні Генсек ООН Гутерреш їде в Росію, де проведе зустріч із Путіним і відвідає футбольний матч - Цензор.НЕТ 803
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у фсбшных вербовщиков в дни ЧМ2018 будет много работы...
"Все флаги в гости к нам..."
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Генсек ООН - проплаченный гандон. После такой выходки. только долбоебы могут иметь дела с этой конторой ....
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Тільки нехай з проститутками в готель не їде, бо буде на крючку у ФСБ як Трамп. )
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Этот поц заслужил 2-е место. После Хуйла.

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Хорошая новость из Швейцарии от моей подружки в Ютьюбе Тани Сеид-Бурхан.
РАБссия намерена ввести продуктовые карточки,заявил зам.министра промышленности и торговли РАБссии Виктор Евтухов.
Встали с кален называецца... Генсек ООН Гутерреш їде в Росію, де проведе зустріч із Путіним і відвідає футбольний матч - Цензор.НЕТ 788 Генсек ООН Гутерреш їде в Росію, де проведе зустріч із Путіним і відвідає футбольний матч - Цензор.НЕТ 788
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Ты про это?
Википедия:Американская программа льготной покупки продуктов (англ. Supplemental Nutrition Assistance Program), известная как программа выдачи продуктовых талонов (англ. food stamps) - федеральная программа помощи жителям Соединённых Штатов Америки, не имеющим доходов или имеющим низкие доходы. Отвечает за программу Министерство сельского хозяйства США. В настоящее время большая часть средств распределяется с помощью пластиковых карт, однако ранее для этого использовались бумажные талоны номиналом 1, 5 и 10 долларов США. Данные талоны могли использоваться для приобретения любых необходимых продуктов в магазинах. В конце 90-х годов XX века бумажные талоны были вытеснены дебетовыми пластиковыми картами, обращающимися в специальной системе EBT, в связи с чем в 2008 году из названия программы исчезло упоминание о талонах.

По состоянию на октябрь 2016 года продовольственную помощь получали 43 215 557 человек из 21 328 525 домохозяйств.[1] Средний месячный размер пособия на человека составил 126,13 долларов, на домохозяйство - 256,93 долларов.[1]

Для получения помощи домохозяйства должны соответствовать определённым критериям, прежде всего по уровню доходов.
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Наши депутаны Добкины, Мураевы тоже поедут.
Интересно, в соцсетях будут хвастаться?
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А может и на своем "легендарном" НьюсВаньке будут вести репортажи из скрепной...
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что т о мне подсказывает что западные политики в основной своей массе всеми силами пытается не замечать войну в Украине. Для них это какая то далекая абстракция.. И это уже после того как Пуло лично признался в аннексии Крыма, после МН17 и т.д.
Осознания войны на Западе нет. То что и нужно Пуйлу...
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За непустым портфельчиком едет. Или, как сейчас говорят: взятки в крупных размерах берут криптовалютой.
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Чемитона мира краткосрочное событие,сказал известный историк Андрей Зубов.Это РАБссию не спасёт,добавил он,,,,,,, Генсек ООН Гутерреш їде в Росію, де проведе зустріч із Путіним і відвідає футбольний матч - Цензор.НЕТ 4094
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Не по теме:
Разборка в Гудаури Генсек ООН Гутерреш їде в Росію, де проведе зустріч із Путіним і відвідає футбольний матч - Цензор.НЕТ 212

Генсек ООН Гутерреш їде в Росію, де проведе зустріч із Путіним і відвідає футбольний матч - Цензор.НЕТ 9607 Наверное многие читали историю об инциденте случившимся в Гудаури, который сейчас российские СМИ пытаются превратить в историю «русских обижают в Грузии», придав этому запах политики.

Но на самом деле история обстоит не так.

Проблема началась несколькими днями раньше, когда Грузинский пилот параплана сел в экстренном порядке на площадке арендуемой неким российским гражданином Фёдором Челышевым. Это вызвало недовольство бизнесмена, он посчитал что никто кроме его команды не имеет право садится на арендуемой им площадке, даже если эта вынужденная мера. Местные же экстремалы считали что если человек садится в аварийном режиме, то никаких ограничений не должно быть не на каких площадках. Челышев решил рассказать что все дураки, и он научит их жизни.

В общем, дальше как обычно, не без оснований пришли местные экстремалы, которые высказали своё недовольство действиями Челышева и его партнеров. Партнеры (кстати граждане Украины) оказались умнее и поняли что не надо провоцировать и попытались урегулировать ситуацию. А Челышев решил идти на провокацию, за что был и избит. Дальше он попытался напугать местных экстремалов делая вид что собирается давить их своим автомобилем. В результате его машину забросали камнями.

После уже в больнице Челышев решил рассказать что у него хотели отжать бизнес, но это опровергло МВД Грузии. Более того - Челышев работает в Грузии не первый год, и до этого его никто не трогал.

Так что бить наверное было лишним, но в данном случае он сам спровоцировал.

Бачо Корчилава

З.Ы. Чувак этот вроде из Харькова, но возможно с российским гражданством. Ватан ацкий.
https://ibigdan.livejournal.com/22179769.html
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Мудак. Це все,що про нього,та його нікчемну контору треба знати...
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А может и по теме:
Чо там «Армата»? Генсек ООН Гутерреш їде в Росію, де проведе зустріч із Путіним і відвідає футбольний матч - Цензор.НЕТ 9346

Генсек ООН Гутерреш їде в Росію, де проведе зустріч із Путіним і відвідає футбольний матч - Цензор.НЕТ 3030 В российском пропагандистском медиапространстве есть определённая последовательность ура-патриотических вбросов. Заключается она в том, что примерно раз в неделю темой семидневного, а может более долгого периода, становится один из видов российского вооружения. И так по кругу, в том числе и с учетом повторения. И, странным образом, но из инфополя гибридных СМИ заметно выпала такая боевая единица как «Армата».

И вот, казалось бы, где свежие новости об «Армате», а их все нет и нет. А поводом для такого молчания стал скандал, вскрывший нечто большее, чем казалось на первый взгляд.

Так, на прошлой неделе стало известно, что Волгоградский завод «Красный Октябрь», который производит броню для «Арматы» распустил значительную часть сотрудников на два месяца, при этом, отправив их на так называемый отдых без премий. Пояснили такой шаг проходящим в РФ Чемпионатом мира по футболу. Но, позвольте заметить, «FIFA World Cup 2018» проходит в стране-оккупанте с 14 июня по 15 июля, а это уж никак не два месяца.

Разумеется, ранее сообщалось, что ФСБ требовало остановку ряда предприятий, в целях безопасности. А то мало ли, рванет завод какой-нибудь рядом со стадионом и засыпит иностранных туристов из ДНР и ЛНР радием. Но, к чему лишать людей полноценно зарплаты?

Чуть позже выяснилось, что на самом заводе идет массовое сокращение персонала и уволено уже более 3 тысяч человек. И вот тут, все сложилось аки апокалиптический пазл!

Дело в том, что информация о закрывающихся заводах, на неопределенный срок отправляющих своих сотрудников в отпуска, а так же о массовых сокращениях, все чаще появляются на медийном горизонте сверхдержавы.

Не так давно стало известно о том, что один из крупнейших вертолетных заводов РФ "Казанский вертолетный завод" перешел с мая на неполную рабочую неделю с целью, как было написано в приказе, "недопущения массового увольнения работников". Чуть ранее с крупнейшего российского ремонтного завода Тихоокеанского флота "Дальзавода" было решено уволить 300 сотрудников.

Собственно, примеров много и с каждым днем их становится ещё больше. И все они говорят лишь об одном - тяжелом кризисе, в который погружается не только гражданское, но оборонное российское производство. Разумеется, нас это не может не радовать!

Александр Коваленко
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В гости к бандитам - Генсек ООН Гутерреш їде в Росію, де проведе зустріч із Путіним і відвідає футбольний матч - Цензор.НЕТ 7520 оригинальная контора...
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Цивилизованный мир предлагает бойкотировать ЧМ в стране-агрессоре,а генсек ООН не может отказать себе в удовольствии посмотреть футбольчик??..Как же тогда мир думает остановить строительство "русского мира" во всём мире?Агрессор будет чувствовать скрытую поддержку даже в высших эшелонах ООН.....Вот как опустили Украину проходимцы во власть,давая безнаказанно топтать уважение к стране.Неизвестно,что это преклонение перед МВФ,ЕС,"йоббиками даст Украине в перспективе,но уже сейчас идёт широкими шагами полное унижение....
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Антониу Гутерреш , оставь мобилу в Норвегии... а то в рашке отожмут или на прослушку поставят)))
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Бойкот, бойкот, Порох снова всех переиграл на международной арене...
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Вот так раскрывается еще одна кремлевская консерва.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГенсек ООН Гутерреш едет в Россию, где проведет встречу с Путиным и посетит футбольный матч
 
 
 
 
 
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