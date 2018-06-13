 Неизвестные сообщили о заминировании четырех станций киевского метро

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу КП "Киевский метрополитен".

"Поступил анонимный звонок о минировании. Станции "Крещатик", "Оболонь", "Выдубичи" и "Олимпийская" закрыто для пассажиров. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

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Напомним, регулярные сообщения о заминировании бизнес-центров получают правоохранители Львова и Харькова. Во львовском теруправлении СБУ местом происхождения сообщений назвали территорию России. По Харькову такой информации не обнародуют, хотя начиная с 5 июня ряд бизнес-центров города "минируют" ежедневно.