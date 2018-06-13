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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15999) минирование (672)

 Неизвестные сообщили о заминировании четырех станций киевского метро

Поступил анонимный звонок о минировании, были закрыты станции "Крещатик", "Оболонь", "Выдубичи" и "Олимпийская".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу КП "Киевский метрополитен".

"Поступил анонимный звонок о минировании. Станции "Крещатик", "Оболонь", "Выдубичи" и "Олимпийская" закрыто для пассажиров. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

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Неизвестные сообщили о заминировании четырех станций киевского метро 01

Напомним, регулярные сообщения о заминировании бизнес-центров получают правоохранители Львова и Харькова. Во львовском теруправлении СБУ местом происхождения сообщений назвали территорию России. По Харькову такой информации не обнародуют, хотя начиная с 5 июня ряд бизнес-центров города "минируют" ежедневно.

Источник: https://censor.net.ua/n3071179
 
 
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Щас метро круглосуточно работает? Редакторы на время смотрят?
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Метро зараз не працює, але ненормальні "мінують".
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Це, вибачте, якась шароварщина. В світі так багато подій та інформаційних вузлів, а головна інтернет-арена України розповідає про мінування київського метро о 3-ій годині ночі.
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Чому це не треба розповідати? "Замінували", бо є психічно хворі російською ненавистю. І сама ця стаття не перекриває інше, те що відбувається у Світі.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные сообщили о заминировании четырех станций киевского метро
 
 
 
 
 
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