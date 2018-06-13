 Освобожденным из плена ОРДЛО начали выплачивать обещанные Кабмином 100 тыс грн, - начуправления МинВОТ Калупаха

Об этом сообщила начальник управления по вопросам переселенцев и гуманитарного сотрудничества МинВОТ Ирина Калупаха, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По ее словам, деньги освобожденным из плена уже начали выплачивать Донецкой и Львовской областях. "Здесь не будет, что все получат помощь в один день. Освобожденные из плена обращались в разное время, на месяц раньше, на месяц позже. Выплачивать уже начали, это вопрос времени. И это не полгода, а месяц максимум", - заверила Ирина Калупаха.

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Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Кроме того, 24 января 2018 года освободили военнослужащего Романа Савкова, находившегося в заложниках у боевиков.

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В начале марта Россия вернула похищенных украинских пограничников Марцоня и Дзюбака в обмен на пограничников РФ Кузнецова и Кулуба.

31 января 2018 года Кабинет министров Украины принял постановление о социальной поддержке лиц, освобожденных из плена, которым предусмотрено предоставление им денежной помощи в размере 100 тыс. грн каждому.

По состоянию на 4 июня за единоразовой денежной помощью обратились 65 человек, которых незаконно лишили личной свободы.