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 Политика Украины, Общество
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 Россия должна прекратить незаконную деятельность в Черном и Азовском морях и выплатить компенсацию, - делегация Украины в ООН

Делегация Украины выступила на заседании государств-сторон Конвенции ООН по морскому праву.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства, 12 июня Украина говорила о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, в том числе о незаконной эксплуатации украинских энергетических ресурсов, блокировании рыболовства, препятствовании заходу судов в украинские порты незаконным строительством Керченского моста.

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Украина просит прекратить нарушение Российской Федерацией Конвенции и оправдать права Украины в Черном море, Азовском и Керченском проливах, "в том числе путем приказания России уважать суверенные права Украины в ее собственных водах", прекратить незаконную деятельность, "в том числе кражу природных ресурсов Украины, в частности углеводородных ресурсов", и выплатить соответствующую компенсацию.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 19 февраля 2018 года подписал распоряжение о представительстве Украины в рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде в Гааге о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, защищать интересы Украины поручено заместителю министра иностранных дел по евроинтеграции Е.Зеркаль.

Также читайте: 90 кг, 17 500 страниц в 29 томах: Украина подает в Международный суд ООН меморандум о нарушении РФ конвенций по финансированию терроризма и расовой дискриминации, - Климкин

19 февраля был направлен меморандум в арбитражном производстве против РФ согласно Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает нарушение РФ суверенного права страны в Черном и Азовском морях, в Керченском проливе

Украина дополнила иск против РФ за нарушение конвенции по Морскому праву сведениями о незаконном строительстве российской стороной моста через Керченский пролив.

Источник: https://censor.net.ua/n3071177
 
   
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На жаль, але розгляд дій росії у цій галузі права проходить досить довго.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия должна прекратить незаконную деятельность в Черном и Азовском морях и выплатить компенсацию, - делегация Украины в ООН
 
 
 
 
 
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