 Робби Уильямс способствует PR-кампании Путина, выступая на открытии ЧМ-2018 через несколько месяцев после применения Россией химоружия в Британии, - парламентарий Вудкок

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.
Свое мнение о предстоящем выступлении Робби Уильямса высказали британские парламентарии Стивен Доути и Джон Вудкок, а также глава фонда Hermitage capital Уильям Браудер.
Последний заявил: "Робби Уильямс совершает постыдный поступок, осознавая это или нет. Я бы хотел познакомить его со вдовой и сыном Сергея Магнитского, чтобы он узнал о режиме, который легитимизирует".
Даути отметил, что удивлен и разочарован согласием Уильямса получить деньги от ФИФА и России "в то время как российские самолеты бомбят мирных жителей в Сирии, российские власти отравляют людей на улицах Великобритании, а также преследуют представителей ЛГБТ – в Чечне и других местах – не говоря уже о попытках скомпрометировать нашу демократию". "Я могу лишь предположить, что Робби во время своего выступления поднимет все эти проблемы", - отметил он.
"Все мы хотим поддержать сборную Англии, однако Робби Уильямс способствует PR-кампании Владимира Путина, выступая на этой бандитской, отверженной церемонии открытия спустя всего несколько месяцев после того, как Россия использовала химическое оружие на английской земле. Я понимаю, почему национальная сборная посчитала, что должна поехать и сыграть, но подобное поведение кого-либо из публичных лиц не должно получать одобрение. Даже на столь поздней стадии я надеюсь, что Робби передумает и откажется", – заявил Вудкок.
Напомним, церемония открытия Чемпионата мира по футболу состоится 14 июня на московском стадионе "Лужники" перед первым матчем чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии.
Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
К 28 марта после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании 28 стран и НАТО выдворили 152 российских дипломата, которых подозревают в работе на российскую разведку.
Оба пострадавших очнулись. 27 марта Юлия Скрипаль пришла в сознание и начала разговаривать. Позже выписали из больницы и Сергея Скрипаля. Его состояние больше не критическое.
и что значат жизни каких то там детей, даже не белых, да Роббик....
поЖ атопым
Хай би склали.
Я просто реально не розумію одного: невже взагалі в голові нічого нема, щоб отак самому підставлятися ? Придурки.
ДА и визы давно пора ввести, чтобы всякое шобло к своим кураторам под предлогом "спортивных мероприятий" и "искусства" (как тут альтаир распинается) не могли попасть в любое время...
Каких морально-этических и просто человеческих качеств можно ожидать от такой проститутки?!!
Теперь карьера у него сложится: будут ему диски и альбмы.
И при каждом упоминании россии англичане будут вспоминать его.
Говорящие кони в таких случаях говорят: "Дебил, бля".
Талант, как прыщ, может вскочить даже на жопе.