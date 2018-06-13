 Робби Уильямс способствует PR-кампании Путина, выступая на открытии ЧМ-2018 через несколько месяцев после применения Россией химоружия в Британии, - парламентарий Вудкок

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Свое мнение о предстоящем выступлении Робби Уильямса высказали британские парламентарии Стивен Доути и Джон Вудкок, а также глава фонда Hermitage capital Уильям Браудер.

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Последний заявил: "Робби Уильямс совершает постыдный поступок, осознавая это или нет. Я бы хотел познакомить его со вдовой и сыном Сергея Магнитского, чтобы он узнал о режиме, который легитимизирует".

Даути отметил, что удивлен и разочарован согласием Уильямса получить деньги от ФИФА и России "в то время как российские самолеты бомбят мирных жителей в Сирии, российские власти отравляют людей на улицах Великобритании, а также преследуют представителей ЛГБТ – в Чечне и других местах – не говоря уже о попытках скомпрометировать нашу демократию". "Я могу лишь предположить, что Робби во время своего выступления поднимет все эти проблемы", - отметил он.

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"Все мы хотим поддержать сборную Англии, однако Робби Уильямс способствует PR-кампании Владимира Путина, выступая на этой бандитской, отверженной церемонии открытия спустя всего несколько месяцев после того, как Россия использовала химическое оружие на английской земле. Я понимаю, почему национальная сборная посчитала, что должна поехать и сыграть, но подобное поведение кого-либо из публичных лиц не должно получать одобрение. Даже на столь поздней стадии я надеюсь, что Робби передумает и откажется", – заявил Вудкок.

Напомним, церемония открытия Чемпионата мира по футболу состоится 14 июня на московском стадионе "Лужники" перед первым матчем чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии.

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Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

К 28 марта после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании 28 стран и НАТО выдворили 152 российских дипломата, которых подозревают в работе на российскую разведку.

Оба пострадавших очнулись. 27 марта Юлия Скрипаль пришла в сознание и начала разговаривать. Позже выписали из больницы и Сергея Скрипаля. Его состояние больше не критическое.