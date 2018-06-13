EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Спорт, За рубежом
  1516  49
Все про:Великобритания (1878) открытие (74) Россия (69595) ЧМ-2018 (154)

 Робби Уильямс способствует PR-кампании Путина, выступая на открытии ЧМ-2018 через несколько месяцев после применения Россией химоружия в Британии, - парламентарий Вудкок

Британского певца Робби Уильямса, который 14 июня будет выступать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России, раскритиковали соотечественники.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Свое мнение о предстоящем выступлении Робби Уильямса высказали британские парламентарии Стивен Доути и Джон Вудкок, а также глава фонда Hermitage capital Уильям Браудер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Планируя ехать на ЧМ-2018 в Россию, не забывайте, что спонсируете войну, терроризм и преступления", - волонтеры подготовили ролик с призывом бойкотировать мундиаль. ВИДЕО

Последний заявил: "Робби Уильямс совершает постыдный поступок, осознавая это или нет. Я бы хотел познакомить его со вдовой и сыном Сергея Магнитского, чтобы он узнал о режиме, который легитимизирует".

Даути отметил, что удивлен и разочарован согласием Уильямса получить деньги от ФИФА и России "в то время как российские самолеты бомбят мирных жителей в Сирии, российские власти отравляют людей на улицах Великобритании, а также преследуют представителей ЛГБТ – в Чечне и других местах – не говоря уже о попытках скомпрометировать нашу демократию". "Я могу лишь предположить, что Робби во время своего выступления поднимет все эти проблемы", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Финляндии присоединились к бойкоту футбольного чемпионата в России

"Все мы хотим поддержать сборную Англии, однако Робби Уильямс способствует PR-кампании Владимира Путина, выступая на этой бандитской, отверженной церемонии открытия спустя всего несколько месяцев после того, как Россия использовала химическое оружие на английской земле. Я понимаю, почему национальная сборная посчитала, что должна поехать и сыграть, но подобное поведение кого-либо из публичных лиц не должно получать одобрение. Даже на столь поздней стадии я надеюсь, что Робби передумает и откажется", – заявил Вудкок.

Напомним, церемония открытия Чемпионата мира по футболу состоится 14 июня на московском стадионе "Лужники" перед первым матчем чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии.

Также читайте: Депутаты Европарламента призовут к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в России, - журналист Йозвяк

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

К 28 марта после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании 28 стран и НАТО выдворили 152 российских дипломата, которых подозревают в работе на российскую разведку.

Оба пострадавших очнулись. 27 марта Юлия Скрипаль пришла в сознание и начала разговаривать. Позже выписали из больницы и Сергея Скрипаля. Его состояние больше не критическое.

Источник: https://censor.net.ua/n3071176
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
бабло не пахнет! Робби Уильямс способствует PR-кампании Путина, выступая на открытии ЧМ-2018 через несколько месяцев после применения Россией химоружия в Британии, - парламентарий Вудкок - Цензор.НЕТ 8847
и что значат жизни каких то там детей, даже не белых, да Роббик.... Робби Уильямс способствует PR-кампании Путина, выступая на открытии ЧМ-2018 через несколько месяцев после применения Россией химоружия в Британии, - парламентарий Вудкок - Цензор.НЕТ 2860
 показать весь комментарий
 
 
сдулся робби. у тебя мало бабулесов?!!! куда ты полез?
 показать весь комментарий
 
 
Тупой парламентарий какой-то, про щит Европы ничего не сказал, Парубия плохо слушал?
 показать весь комментарий
 
роби известная продажная шлюха. после его песни про "раша пати" он официально получил премию от хуйла.
 показать весь комментарий
 
 
Так у них теперь проблемы с выступлениями в Украине... Думаю в Англии он то же станет не РУКОпоЖатопым
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю. Шлюху продажную Лорак и по телевизору и по радио крутят постоянно.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а был ли мальчик, химоружейный? А Робби молодчага, он свободный человек, хочет пусть поет. Наши комменты от силы почитают пару сотен троллей, а его выступление оценят сотни миллионов зрителей. И им будет невдомек на ваши страдания.
 показать весь комментарий
 
Приветствуешь пир во время чумы..... Ну ну.... смотри не "пережри".... искусства
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а где чума? в 40 млн баксов премиальных Нафтогазу, в судьях, кои ни один не был посажен со времен пресловутого Майдана, в цене на газ, в беспределе в правоохранительной системе. Где чума? В Робби Уильямсе?)))))
 показать весь комментарий
 
Кровью не захлебываешься? погибших украинцев, сирийцев грузин... ЖРИ КРОВАВОЕ "ИСКУССТВО" ДАЛЬШЕ и кто его холит... не захлебнись только...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а кто кровью захлебывается? ты что ли, ВСУ посланы на заклание как жертвы, война 4 года, пастухи жируют, овцы страдают. Давай еще лет сто повоюем, пока в Украине 15 миллионов не останется
 показать весь комментарий
 
тебе про ИВАНА-раисю разлившую море крови.... а ты все на фому стрелки переводишь
 показать весь комментарий
 
 
і в ній живуть на повну ногу лиш одні депутати, всі інші грають ролі у кіно про лохів.(Скрябін) Не будь лохом, не будь Ваня лохом, разумеешь?
 показать весь комментарий
 
Так Ваня как раз с твоей стороны с продажным искусством НЕ БУДЬ ТЫ САМ ВАНЯ ЛОХОМ...
 показать весь комментарий
 
 
Ванюша, я ниче не продаю, просто оцениваю, а ты себя продал, за 30 копеек, стыдоба ты
 показать весь комментарий
 
Ппопсу ты называешь искусством??? Без ккомментариев...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну так dark-trance тоже искусство? И что?
 показать весь комментарий
 
рашка взагалі і цей чс, зокрема, є лакмусовим папірцем. Вже багато хто показав своє нутро і суть.
 показать весь комментарий
 
 
А тех кто все таки едет в ЛОГОВО на футбольные "ЗРЕЛИЩА" во ВРЕМЯ "раиской ЧУМЫ"... списки полным составом в СБУ сохранять, Так как туда могут ехать только те кому ПОФИГ Украина и те кто ПРОТИВ Украины....
 показать весь комментарий
 
 
А на мордор візи з України треба чи ні ?
Хай би склали.
Я просто реально не розумію одного: невже взагалі в голові нічого нема, щоб отак самому підставлятися ? Придурки.
 показать весь комментарий
 
 
Визы ПОКА не треба. А вот "ПАЛЬЧИКИ" в "картотеке" остануться ....
ДА и визы давно пора ввести, чтобы всякое шобло к своим кураторам под предлогом "спортивных мероприятий" и "искусства" (как тут альтаир распинается) не могли попасть в любое время...
 показать весь комментарий
 
 
Не ведает робби что творит, скоморошить перед убийцами за брошенную ими косточку... я понимаю что тебе безразлична Украина, бомбежки детей в Сирии и т.д., но в твоей же Англии хуйло навалило недавно, а до этого фанов ваших специально побили, а до этого еще много чего.. но ты ведешь себя как наш иудский рыгоблок, для которого неважно что параша творит Украине, главное им дружить с этими и вонять "аниженашибраття".. тьфу гыдота
 показать весь комментарий
 
 
Один из бездарей, которого продюсер в начале 90-х, очевидно за гомосексуальные утехи, вытащил на сцену (в составе группы из таких же бездарей - Take That).
Каких морально-этических и просто человеческих качеств можно ожидать от такой проститутки?!!
 показать весь комментарий
 
 
Аглицкий наркоман, когда травили Скрипалей, он был под дозой, ну ещё немного поёт.
 показать весь комментарий
 
Ми дивувалися як гастролюють наші артисти у росії. Але ось вже приклад від відомого британського співака, якому головне заробити гроші.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Всім гравцям 32 збірних кортить заробити гроші. В обструкцію цих недалеких.
 показать весь комментарий
 
а ти безвільна гнида, безвільна, без гіднодості гнида. 4 роки!!!!
 показать весь комментарий
 
Добре що погодився, а так я рідко помиляюся і ти скоро почнеш сильно хворіти.
 показать весь комментарий
 
та мне плевать на твое шаманство, ты просто человек не отвечающий за свои слова, ты годами тут торчишь, что-то пишешь, но ничего не сделал для Украины. Пока татарин, пусть хранит тебя Аллах
 показать весь комментарий
 
Ерунда всё это. Главное посмотреть, как арабы приземлят недосборную Роиси 14 июня, а потом её уничтожит Египет и добьют уругвайцы.
 показать весь комментарий
 
России было важно выцепить хоть кого-то из Англии.
Теперь карьера у него сложится: будут ему диски и альбмы.
И при каждом упоминании россии англичане будут вспоминать его.
Говорящие кони в таких случаях говорят: "Дебил, бля".
 показать весь комментарий
 
Что тут скажешь, когда наших украинских ублюдков больше 6000 поехало на Пидорашку на ЧМ
 показать весь комментарий
 
 
Зато теперь концентрировано они с пальчиками в картотеке СБУ будут прописаны....
 показать весь комментарий
 
 
Большинство артистов форменные идиоты и дурачки, имеют талант, голос, дар перевоплощения, но в остальном часто дурачки, а зачастую и просто мудаки, в любой стране. Артисты вовсе не моральные авторитеты.
Талант, как прыщ, может вскочить даже на жопе.
 показать весь комментарий
 
 
Заметьте, что ни слова обвинений по Украине, только Сирия, Скрипали да ЛГБТ....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиСпортРобби Уильямс способствует PR-кампании Путина, выступая на открытии ЧМ-2018 через несколько месяцев после применения Россией химоружия в Британии, - парламентарий Вудкок
 
 
 
 
 
 вверх