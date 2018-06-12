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 На материальную помощь семьям детей, пострадавших в ДТП в Беларуси, из бюджета Сум выделили 1 млн грн, - горсовет

Сумской городской голова Александр Лысенко подписал распоряжение о выделении средств из городского бюджета для предоставления материальной помощи семьям, дети которых пострадали в результате ДТП на территории Республики Беларусь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Сумского горсовета, документом определяется размер материальной помощи каждой семье из общей суммы в 1 млн грн, которую депутаты городского совета 23 мая предусмотрели в городском бюджете для этого.

Таких семей семь, уточняют в пресс-службе, при этом наименьшая выплата составит 45 тыс. грн, а наибольшая - 270 тыс. грн.

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Как рассказала заместитель городского головы Елена Дмитриевская, средства между пострадавшими распределяли в зависимости от потребностей семей и характера полученных детьми травм. В июне данная помощь будет перечислена на счета родителей.

Напомним, утром 13 мая, на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь в Каменецком районе Брестской области Беларуси вблизи села Мартынюки попал в аварию микроавтобус с детьми из украинской команды по футболу. В результате ДТП один ребенок погиб, шестеро пострадали (двое из числа пострадавших – в тяжелом состоянии).

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В Беларуси возбудили уголовное дело против украинского водителя микроавтобуса. В Сумской области прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей.

Источник: https://censor.net.ua/n3071175
 
 
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Во! 1 миллион гривен выделен. А этому- поболее, в 207 раз, хотя, как вещают самые разные источники, выплата пока не произошла, ввиду обжалования в суде Швейцарии.


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Значит он ценнее десятка другого тысяч украинцев. Как и положено в нью-феодализме при нью-кагановичах.
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Да пусть так. Он- ценнее меня и ещё 19999 украинцев. Однако! Ему это выплачено авансом. Денег от газпрома пока нет, они оспорены, в суде.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа материальную помощь семьям детей, пострадавших в ДТП в Беларуси, из бюджета Сум выделили 1 млн грн, - горсовет
 
 
 
 
 
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