 На материальную помощь семьям детей, пострадавших в ДТП в Беларуси, из бюджета Сум выделили 1 млн грн, - горсовет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Сумского горсовета, документом определяется размер материальной помощи каждой семье из общей суммы в 1 млн грн, которую депутаты городского совета 23 мая предусмотрели в городском бюджете для этого.

Таких семей семь, уточняют в пресс-службе, при этом наименьшая выплата составит 45 тыс. грн, а наибольшая - 270 тыс. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ДТП с детской футбольной командой в Беларуси: авиация ГСЧС доставила трех ребят в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как рассказала заместитель городского головы Елена Дмитриевская, средства между пострадавшими распределяли в зависимости от потребностей семей и характера полученных детьми травм. В июне данная помощь будет перечислена на счета родителей.

Напомним, утром 13 мая, на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь в Каменецком районе Брестской области Беларуси вблизи села Мартынюки попал в аварию микроавтобус с детьми из украинской команды по футболу. В результате ДТП один ребенок погиб, шестеро пострадали (двое из числа пострадавших – в тяжелом состоянии).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беларусь направила гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской областей, - посольство Украины. ФОТО

В Беларуси возбудили уголовное дело против украинского водителя микроавтобуса. В Сумской области прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей.