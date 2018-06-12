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Все про:ГПУ (8705) Франция (1951) экстрадиция (375)

 Гражданин Турции, обвиняемый в контрабанде 2,3 тонн кокаина, экстрадирован во Францию, - ГПУ

Генеральной прокуратурой Украины удовлетворен запрос Министерства юстиции Франции о выдаче задержанного в Украине гражданина Турции, обвиняемого в контрабанде кокаина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Указанное лицо обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. При этом, предметом преступления является наркотическое средство - кокаин весом 2,3 тонны, который он и другие участники преступной группы перевозили в оборудованном тайнике на молдавском судне и с которым были задержаны во французских территориальных водах", - говорится в сообщении.

12 июня задержанный передан компетентным органам Французской Республики.

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В 2017-18 гг. Генеральной прокуратурой Украины в компетентные органы иностранных государств направлено 202 запросы о выдаче (экстрадиции) лиц. За этот же период в ГПУ поступило 196 запросов о выдаче.

Источник: https://censor.net.ua/n3071174
 
 
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"...предметом преступления является наркотическое средство - кокаин весом 2,3 тонны, который он и другие участники преступной группы перевозили в оборудованном тайнике на молдавском судне и с которым были задержаны во французских территориальных водах", - Источник: https://censor.net.ua/n3071174
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Давайте про всю цю банду.
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Задержан с кокаином во французских территориальных водах... А в Украине как оказался?
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Судно было задержано, его там не было. Франция объявила его в международный розыск, а попался он в Украине. Странно только то, что решение о выдаче приняла генпрокуратура, а не суд...
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Ніхрена собі апетити які, а наскільки бабла вони влетіли - подумати страшно.
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