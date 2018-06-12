 Гражданин Турции, обвиняемый в контрабанде 2,3 тонн кокаина, экстрадирован во Францию, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Указанное лицо обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. При этом, предметом преступления является наркотическое средство - кокаин весом 2,3 тонны, который он и другие участники преступной группы перевозили в оборудованном тайнике на молдавском судне и с которым были задержаны во французских территориальных водах", - говорится в сообщении.

12 июня задержанный передан компетентным органам Французской Республики.

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В 2017-18 гг. Генеральной прокуратурой Украины в компетентные органы иностранных государств направлено 202 запросы о выдаче (экстрадиции) лиц. За этот же период в ГПУ поступило 196 запросов о выдаче.