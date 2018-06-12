 Минрегион отменяет обязательное проектирование мусоропроводов в высотках, чтобы "в Украине заработала цивилизованная система сортировки мусора", - Парцхаладзе. ИНФОГРАФИКА

"Главная цель ГСН - безопасность и комфорт людей. Именно поэтому мы отменяем советскую норму обязательного проектирования мусоропроводов в многоэтажках, чтобы наконец и в Украине заработала цивилизованная система сортировки мусора, было ответственное обращение с отходами и бережное отношение к экологии и природы вообще", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе в Facebook.
По его словам, в Европе уже давно отказались от мусоропроводов, "но в украинских подъездах до сих пор царит ужасная антисанитария, вонь и грязь от мусоропроводов, которые обязательно надо проектировать".
В соответствии с изменениями в ГСН по жилым домам, "необходимость устройства мусоропроводов в населенных пунктах определяется с учетом принятой системы обращения с отходами". "Вместо знакомых всем мусоропроводов можно использовать, например, подземный или вакуумный способ сбора мусора. Это будет способствовать чистоте в жилых домах населенных пунктов и улучшению экологической ситуации. Мы оставили обязательную норму проектирования мусоропроводов только в специализированных домах для людей с инвалидностью и пожилых людей", - пояснил Парцхаладзе, уточнив, что изменения в ГСН будут утверждены в ближайшее время и вступят в силу через 3 месяца после опубликования.
А теперь по факту, возле дома стоят контейнеры для пластика-туда скидывают всё и забирает один и тот де мусоровоз.
Список из 40 особ для убийств, это же список для шнырей убивать под уплату хуйла по 40 штук за человека и под полным админресурсом шнырей в киеве.И хуйлу так нравится и подходит. Убийство режисера фильма - это тоже убийство, организованное одним из шнырей, "работающего" по линии коррупции из ап или кабмина и финансируемое с кремля,прикрыто админресурсом, что говорит о шныринном следе.
Война идет в киеве между народом и шнырями, исполняющими заказы хуйла за 40 штук за голову.Начинают со сваливших с парашки.
Или шныри народ, или народ шнырей. Кто кого скорее уничтожит. Вот как стоит вопрос.Составляйте списки шнырей и делайте зачистку. Или они всех убьют. Вполне возможно что народ в киеве скоро будет завидовать супер воинам на передовой.
Да и нужно новый антикоррупционный механизм посадок, шныри опять выиграли этот раунд. Посадок не будет.Народ будет заворован до дыр.
Нужно создавать в украине паралельное государство, изолированное от шнырей.Тяжело со шнырями бороться если у них весь админресурс. С ними можно бороться только ответной имитацией.
Помню в детстве у нас во дворе стоял бачок отдельный " для отходов пищи", давно было. И воздух он не ионизировал. Куда, интересно, его содержимое увозили?