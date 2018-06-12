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 Общество
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Все про:Минрегионразвития (72) Парцхаладзе Лев (4)

 Минрегион отменяет обязательное проектирование мусоропроводов в высотках, чтобы "в Украине заработала цивилизованная система сортировки мусора", - Парцхаладзе. ИНФОГРАФИКА

Новый Государственные строительные нормы не будут содержать нормы об обязательном проектировании мусоропроводов в многоэтажках, кроме специализированных домов для людей с инвалидностью и пожилых людей.

"Главная цель ГСН - безопасность и комфорт людей. Именно поэтому мы отменяем советскую норму обязательного проектирования мусоропроводов в многоэтажках, чтобы наконец и в Украине заработала цивилизованная система сортировки мусора, было ответственное обращение с отходами и бережное отношение к экологии и природы вообще", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Специальные двери для безопасной эвакуации детей установят в школах, - Парцхаладзе

По его словам, в Европе уже давно отказались от мусоропроводов, "но в украинских подъездах до сих пор царит ужасная антисанитария, вонь и грязь от мусоропроводов, которые обязательно надо проектировать".

В соответствии с изменениями в ГСН по жилым домам, "необходимость устройства мусоропроводов в населенных пунктах определяется с учетом принятой системы обращения с отходами". "Вместо знакомых всем мусоропроводов можно использовать, например, подземный или вакуумный способ сбора мусора. Это будет способствовать чистоте в жилых домах населенных пунктов и улучшению экологической ситуации. Мы оставили обязательную норму проектирования мусоропроводов только в специализированных домах для людей с инвалидностью и пожилых людей", - пояснил Парцхаладзе, уточнив, что изменения в ГСН будут утверждены в ближайшее время и вступят в силу через 3 месяца после опубликования.

Также читайте: Временные автостоянки на тротуарах запретят в Украине, - Парцхаладзе. ИНФОГРАФИКА

Минрегион отменяет обязательное проектирование мусоропроводов в высотках, чтобы в Украине заработала цивилизованная система сортировки мусора, - Парцхаладзе 01
Минрегион отменяет обязательное проектирование мусоропроводов в высотках, чтобы в Украине заработала цивилизованная система сортировки мусора, - Парцхаладзе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3071173
 
   
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Как-то не попадались мне рабочие мусоропроводы. Минрегион отменяет обязательное проектирование мусоропроводов в высотках, чтобы "в Украине заработала цивилизованная система сортировки мусора", - Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 596
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я вижу как с высоток мусор выбрасывают на улицу,а там его бомжи сепарируют и полезное сдают
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Хе-хе, а ось і Паливода. Ти не забув що ти тріпло?
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такие как ты и собирают,опыта тебе хватает,как насцать в подъезде и обвинить американского президента
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Судя по комментам -Цензор здох .и без росийских раьботяг
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А чтоб не было свалок отменим помойки
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Пластиковые бутылки выкидать в окна выходящие на юг, батарейки на восток, пищевые отходы на север, консервные банки на запад.
А теперь по факту, возле дома стоят контейнеры для пластика-туда скидывают всё и забирает один и тот де мусоровоз.
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Як би ж тільки так. Бомжі перевертають контейнери і риються в них розкидуючи сміття довкола.
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вот бомжи тварюки, виноваты что мы, свиньи, не заботимся о будущем своих детей!.... Мінрегіон скасовує обов'язкове проектування сміттєпроводів у висотках, щоб "в Україні запрацювала цивілізована система сортування сміття", - Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 2487
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Вороненкова убийство организовал один из шнырей ап или кабмина.
Список из 40 особ для убийств, это же список для шнырей убивать под уплату хуйла по 40 штук за человека и под полным админресурсом шнырей в киеве.И хуйлу так нравится и подходит. Убийство режисера фильма - это тоже убийство, организованное одним из шнырей, "работающего" по линии коррупции из ап или кабмина и финансируемое с кремля,прикрыто админресурсом, что говорит о шныринном следе.
Война идет в киеве между народом и шнырями, исполняющими заказы хуйла за 40 штук за голову.Начинают со сваливших с парашки.
Или шныри народ, или народ шнырей. Кто кого скорее уничтожит. Вот как стоит вопрос.Составляйте списки шнырей и делайте зачистку. Или они всех убьют. Вполне возможно что народ в киеве скоро будет завидовать супер воинам на передовой.
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Уявляю як їздять ліфтами жителі цих будинків із сміттям😁 Сморід не від того, що є сміттепроводи, а тому що економлять на пакетах для сміття.
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антикоррупционный суд шныри продавили своое превосходство, врядли будут посадки. Да и тянут как только могут. Костьми лягут. Антикоррупционные законы нужно менять, они все дыравые - шныри дыры себе повыгрызали.
Да и нужно новый антикоррупционный механизм посадок, шныри опять выиграли этот раунд. Посадок не будет.Народ будет заворован до дыр.
Нужно создавать в украине паралельное государство, изолированное от шнырей.Тяжело со шнырями бороться если у них весь админресурс. С ними можно бороться только ответной имитацией.
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Ну, а теперь антисанитария будет в лифтах и на лесничных клетках.
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+ навколо будинків, бо ніхто до баків не буде бігати.
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так это что с 16 этажа выброшенный мусор в окно будет вакуум разума Парцхаладзе воспринимать?
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Смердять сміттєпроводи, бо не вистачає двірників вигрібати з них сміття і запашок по всьому під"їзду і навколо нього ще той.
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У нас мусоропровод заварили вместе со сдачей дома в эксплуатацию. Наверное правильно. Видела подъезды с работающим. Это мрак, я вам доложу.Вонь, крысы. Идея и неплохая, но тогда их должно быть несколько, для рассортированного мусора, мусор упакован... А как стекло кидать с верхних этажей? Представляю грохот... Нет. Не при нашей жизни. А бачков на мусорке стоят несколько- для стекла, для пластмассы, для бумаги, и для остального( куда большинство и валит все вышеперечисленное).
Помню в детстве у нас во дворе стоял бачок отдельный " для отходов пищи", давно было. И воздух он не ионизировал. Куда, интересно, его содержимое увозили?
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Министр ЖКХ упрощает жизнь застройщикам, а не людям. Это уже зрада... 😎
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Или я чего-то не понимаю.. ни одного новостроя с мусоропроводом не видел. Сам живу в 24-этажном доме, тут тоже мусоропровод должен был быть?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинрегион отменяет обязательное проектирование мусоропроводов в высотках, чтобы "в Украине заработала цивилизованная система сортировки мусора", - Парцхаладзе. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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