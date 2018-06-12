 Минрегион отменяет обязательное проектирование мусоропроводов в высотках, чтобы "в Украине заработала цивилизованная система сортировки мусора", - Парцхаладзе. ИНФОГРАФИКА

"Главная цель ГСН - безопасность и комфорт людей. Именно поэтому мы отменяем советскую норму обязательного проектирования мусоропроводов в многоэтажках, чтобы наконец и в Украине заработала цивилизованная система сортировки мусора, было ответственное обращение с отходами и бережное отношение к экологии и природы вообще", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе в Facebook.

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По его словам, в Европе уже давно отказались от мусоропроводов, "но в украинских подъездах до сих пор царит ужасная антисанитария, вонь и грязь от мусоропроводов, которые обязательно надо проектировать".

В соответствии с изменениями в ГСН по жилым домам, "необходимость устройства мусоропроводов в населенных пунктах определяется с учетом принятой системы обращения с отходами". "Вместо знакомых всем мусоропроводов можно использовать, например, подземный или вакуумный способ сбора мусора. Это будет способствовать чистоте в жилых домах населенных пунктов и улучшению экологической ситуации. Мы оставили обязательную норму проектирования мусоропроводов только в специализированных домах для людей с инвалидностью и пожилых людей", - пояснил Парцхаладзе, уточнив, что изменения в ГСН будут утверждены в ближайшее время и вступят в силу через 3 месяца после опубликования.

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