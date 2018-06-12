 Украинские фильмы "Донбасс" и "Вулкан" попали в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля, - Госкино

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госкино, в этом году Мюнхенский международный кинофестиваль отобрал для участия в конкурсной программе INTERNATIONAL INDEPENDENTS сразу два украинских фильма - полнометражный дебют режиссера Романа Бондарчука "Вулкан" и картину известного режиссера Сергея Лозницы "Донбасс".
Лента "Вулкан" также отобрана для участия в программе "East of the West" 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах - одного из старейших кинофестивалей класса "А". Мировая премьера фильма состоится 1 июля.
Второй в Германии по значению после Берлинского кинофестиваля, Мюнхенский МКФ в этом году состоится с 28 июня по 7 июля.
Напомним, мировая премьера фильма "Донбасс" открыла официальную конкурсную программу Un Certain Regard ("Особый взгляд") Каннского кинофестиваля. Лента получила приз за лучшую режиссерскую работу.
Список из 40 особ для убийств, это же список для шнырей убивать под уплату хуйла по 40 штук за человека и под полным админресурсом шнырей в киеве.И хуйлу так нравится и подходит. Убийство режисера фильма - это тоже убийство, организованное одним из шнырей, "работающего" по линии коррупции из ап или кабмина и финансируемое с кремля,прикрыто админресурсом, что говорит о шныринном следе.
Война идет в киеве между народом и шнырями, исполняющими заказы хуйла за 40 штук за голову.Начинают со сваливших с парашки.
Или шныри народ, или народ шнырей. Кто кого скорее уничтожит. Вот как стоит вопрос.Составляйте списки шнырей и делайте зачистку. Или они всех убьют. Вполне возможно что народ в киеве скоро будет завидовать воинам на передовой.