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 Украинские фильмы "Донбасс" и "Вулкан" попали в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля, - Госкино

Мюнхенский кинофестиваль объявил конкурсную программу. Туда вошли две украинские ленты - "Вулкан" Романа Бондарчука и "Донбасс" Сергея Лозницы.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госкино, в этом году Мюнхенский международный кинофестиваль отобрал для участия в конкурсной программе INTERNATIONAL INDEPENDENTS сразу два украинских фильма - полнометражный дебют режиссера Романа Бондарчука "Вулкан" и картину известного режиссера Сергея Лозницы "Донбасс".

Лента "Вулкан" также отобрана для участия в программе "East of the West" 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах - одного из старейших кинофестивалей класса "А". Мировая премьера фильма состоится 1 июля.

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Второй в Германии по значению после Берлинского кинофестиваля, Мюнхенский МКФ в этом году состоится с 28 июня по 7 июля.

Напомним, мировая премьера фильма "Донбасс" открыла официальную конкурсную программу Un Certain Regard ("Особый взгляд") Каннского кинофестиваля. Лента получила приз за лучшую режиссерскую работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3071172
 
   
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Дуже добре, що українські фільми увійшли до конкурсної програми Мюнхенського кінонофестивалю, але із статті незрозуміло більше нічого про ці фільми.
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Вороненкова убийство организовал один из шнырей ап или кабмина.
Список из 40 особ для убийств, это же список для шнырей убивать под уплату хуйла по 40 штук за человека и под полным админресурсом шнырей в киеве.И хуйлу так нравится и подходит. Убийство режисера фильма - это тоже убийство, организованное одним из шнырей, "работающего" по линии коррупции из ап или кабмина и финансируемое с кремля,прикрыто админресурсом, что говорит о шныринном следе.
Война идет в киеве между народом и шнырями, исполняющими заказы хуйла за 40 штук за голову.Начинают со сваливших с парашки.
Или шныри народ, или народ шнырей. Кто кого скорее уничтожит. Вот как стоит вопрос.Составляйте списки шнырей и делайте зачистку. Или они всех убьют. Вполне возможно что народ в киеве скоро будет завидовать воинам на передовой.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские фильмы "Донбасс" и "Вулкан" попали в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля, - Госкино
 
 
 
 
 
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