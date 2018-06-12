 Украинские фильмы "Донбасс" и "Вулкан" попали в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля, - Госкино

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госкино, в этом году Мюнхенский международный кинофестиваль отобрал для участия в конкурсной программе INTERNATIONAL INDEPENDENTS сразу два украинских фильма - полнометражный дебют режиссера Романа Бондарчука "Вулкан" и картину известного режиссера Сергея Лозницы "Донбасс".

Лента "Вулкан" также отобрана для участия в программе "East of the West" 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах - одного из старейших кинофестивалей класса "А". Мировая премьера фильма состоится 1 июля.

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Второй в Германии по значению после Берлинского кинофестиваля, Мюнхенский МКФ в этом году состоится с 28 июня по 7 июля.

Напомним, мировая премьера фильма "Донбасс" открыла официальную конкурсную программу Un Certain Regard ("Особый взгляд") Каннского кинофестиваля. Лента получила приз за лучшую режиссерскую работу.