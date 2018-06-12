 "Мы - не серая зона, мы - щит Европы", - Парубий на встрече с министром вооруженных сил Великобритании Ланкастером

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Я верю, что новая реформирована украинская армия будет гарантом мира для Центральной и Восточной Европы. А вступление в НАТО является для нас важным элементом в сфере безопасности", - отметил во время встречи председатель Верховной Рады.

Парубий подчеркнул, что для Украины "остается важным вопросом поддержка украинских политзаключенных и давление на Путина с требованием освободить украинских политзаключенных".

Председатель Верховной Рады обратил внимание на необходимость сохранения и расширения санкций в отношении России, "любое послабление в режиме санкций Путин рассматривать как слабость". "Это те вопросы, которые сейчас наиболее остро стоят на повестке дня и требуют солидарности и поддержки", - сказал Парубий.

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Министр Вооруженных сил Великобритании Ланкастер подчеркнул, что "поддержка украинских Вооруженных сил - это взаимовыгодное сотрудничество".

Стороны обсудили создание аналитического центра по противодействию общим угрозам со стороны России. "Для понимания нынешней войны надо осознавать, что военная составляющая в ней не единственная, а наибольшая доля принадлежит информационным вызовам и киберугрозами", - отметил Парубий.

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"Мы - не серая зона, мы - щит Европы. Мы защищаем всю Европу, и нам важно в этом контексте поддержка, которую мы получаем от вас ", - заявил председатель украинского парламента.