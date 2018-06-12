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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1878) оборона (972) Парубий (1658) санкции (6803)

 "Мы - не серая зона, мы - щит Европы", - Парубий на встрече с министром вооруженных сил Великобритании Ланкастером

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий провел встречу с министром Вооруженных сил Великобритании Марком Ланкастером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Я верю, что новая реформирована украинская армия будет гарантом мира для Центральной и Восточной Европы. А вступление в НАТО является для нас важным элементом в сфере безопасности", - отметил во время встречи председатель Верховной Рады.

Парубий подчеркнул, что для Украины "остается важным вопросом поддержка украинских политзаключенных и давление на Путина с требованием освободить украинских политзаключенных".

Председатель Верховной Рады обратил внимание на необходимость сохранения и расширения санкций в отношении России, "любое послабление в режиме санкций Путин рассматривать как слабость". "Это те вопросы, которые сейчас наиболее остро стоят на повестке дня и требуют солидарности и поддержки", - сказал Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий об агрессии РФ против Украины: Путин бросил вызов глобальной системе безопасности всего цивилизованного мира

Министр Вооруженных сил Великобритании Ланкастер подчеркнул, что "поддержка украинских Вооруженных сил - это взаимовыгодное сотрудничество".

Стороны обсудили создание аналитического центра по противодействию общим угрозам со стороны России. "Для понимания нынешней войны надо осознавать, что военная составляющая в ней не единственная, а наибольшая доля принадлежит информационным вызовам и киберугрозами", - отметил Парубий.

Также смотрите: Из-за пробок в Лондоне Парубий добирался в парламент Великобритании на метро. ФОТО

"Мы - не серая зона, мы - щит Европы. Мы защищаем всю Европу, и нам важно в этом контексте поддержка, которую мы получаем от вас ", - заявил председатель украинского парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3071171
 
   
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Ланкастер с трудом сдержал смех.
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а катера порошенко это морской щит Европы
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Лукашенко учит Порошенко как ставить щит против Рабсии.

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Значить у Гундяя звання вище "Генерал повинен на колінах честь віддавати",
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известное видео помните?
"-Вы священник?
-так точно!"
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Он показывает, как надо работать с оппозицией...

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А в нас ще є підводний човен...Отак! і флагман "гетьман порошенко"!!!)))
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Ну не "Адмирал кузнецов", и то приятно "Ми - не сіра зона, ми - щит Європи", - Парубій на зустрічі з міністром Збройних сил Великої Британії Ланкастером - Цензор.НЕТ 652
"Ми - не сіра зона, ми - щит Європи", - Парубій на зустрічі з міністром Збройних сил Великої Британії Ланкастером - Цензор.НЕТ 1940
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чому не сказав "броня","вартові європейської безпеки"? Фактично ж сіра буферна зона.
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Украина это проблема Европы,рассадник коррупции,который не желает реформироваться и который нужно содержать за деньги МВФ,что бы она не развалилась и не возникла гуманитарная катастрофа на границе Европы
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хм, це парубію уявилося щось кругле, то він назвав то щитом. Це вже клімакс - щит від жопи не відрізнити.
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Я было думал что НАТО - щит Европы, а оказалось - Украина.
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Расскажи про НАТО убитому кремлём президенту страны НАТО, дурачок.
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Пагубий перенял у кондитера дешёвые понты.
Мужики на фронте знают что они какой то щит Европы ?
Там вообще-то за Украину и свои семьи воюют, а не пиарятся на крови по заграницам ради какого нибудь кредита.
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За свои семьи, это тоже очень большой перегиб. Такой же как и щит Европы. Воюют за территориальную целостность и конституционный порядок в Украине. Но звучит не пафосно.
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Воюют за 15 тысяч гривен в месяц примерно, сепаратисты за 15-20 тысяч рублей.
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Ну в таком контексте, действительно можно сказать, что солдат воюет за свою семью. Уже что-то.
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В любом случае там воюют в первую очередь за Украину, свои семьи, свои дома. А бронежилет Европы, щит Европы, это хрень полная выдуманная для пафоса и понтов. Это во-первых унижает саму Украину и ВСУ, хотя бы потому что в первую очередь военные воюют за своё государство, во-вторых эти слова принижают НАТО, которое на самом деле является щитом Европы, а именно в большей степени США. В третьих со стороны это выглядит как одолжение западу, мол давайте нам деньги, а мы тут будем войнушку крутить, вас якобы охранять. Пиар на крови чистой воды. Им кажется что это звучит гордо, в реале же все всё на западе прекрасно понимают.
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Представьте чтобы израильтяне сказали в Лондоне или Вашингтоне, что они щит Европы или США на ближнем востоке, а не в первую очередь воюют за своё государство 70 лет.
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вообще то они(иудеи вообще и израильтяне в частности) об этом регулярно заявляли и заявляют. Потом поняли бессмысленность этого непосильного труда, плюнули на продажную трусливую Европу и ориентируются только на США.
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Вопрос, а Василий Русу, из села, неподалеку от Ляушен, вам не родня, часом? Ориентир: он моряк, а ещё- Мастер Спорта по классической борьбе.
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Нет. У нас Русу полно. Самая распространённая фамилия. Когда то во времена Российской Империи большинство переписывали на Русу, якобы как принадлежность к России, примерно так же как фамилиям в Украине приписывали окончание ОВ или вовсе меняли на свой лад. С тех пор уже более ста лет так и осталось.
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Понял. Благодарю, за разъяснение. Не забуду никогда, как он в армрестлинг разложил огромных негров, в порту Тема, в Гане, в 1995-м. При этом выиграл последовательно 10, 25, 50 долларов. А я был судьей. Потому- пропили вместе. Видели бы вы этих черных монстров! Но! Вася полутяж оказался круче всех!
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Охраняет евро и доллары под подушкой.
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Вы не понимаете. Сейчас главное купить вертолёты Авакову.
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Слева НАТО,справа Быдло Кремлевского Педофила,все точные Координаты совпадают и Азимут и Дальность... "Мы - не серая зона, мы - щит Европы", - Парубий на встрече с министром вооруженных сил Великобритании Ланкастером - Цензор.НЕТ 6726 "Мы - не серая зона, мы - щит Европы", - Парубий на встрече с министром вооруженных сил Великобритании Ланкастером - Цензор.НЕТ 6726 "Мы - не серая зона, мы - щит Европы", - Парубий на встрече с министром вооруженных сил Великобритании Ланкастером - Цензор.НЕТ 6726
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Боже, ну и балаболы брехливые, аж противно,
вот 800км забора, который построила Турция за последних три года.
"Мы - не серая зона, мы - щит Европы", - Парубий на встрече с министром вооруженных сил Великобритании Ланкастером - Цензор.НЕТ 9092
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что бы такой забор построить на границе с прашестаном,нужно все украинское руководство заменить на турецкое,всех без исключения
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Аби в нас,то такий метр огорожі вартував би половину держбюджету)))
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да, так и сказал, we are shit of Europe, говорит, британцы посмотрели на делегацию и больше вопросов не задавали
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Дожилися, навіть не bullshit, а просто shit.
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Как говорится "сам себя не похвалишь- никто тебя не похвалит".
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Та ото у сусіда в дворі виріс дуб. То як Земля крутиться, то від того дуба падає тінь на всі двори, то не так жарко. То тим пишається господар одного сусідського двора, і вважає ту тінь своїм досягненням.
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Ліберально-демократичній європі до сраки Україна, як історична частина цієї європи. Тут чиста прагматика. Але якби до влади в Україні прийшли ідейні патріоти і державники, то допомога Заходу була б набагато більшою
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не подобається, що у спікера жовтий квиток
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Безязикий вундеркінд :"ми - щит європи" і по ходу діла торгуємо з кремлем...

ну, щоб пукін не обідився
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Прошло танковое евровидение 2018(SETC Tank Challenge 18) в Германии. С танковыми танцами, ритмичными бахами, мелодичной стрелкотней(что дает божественную войну, которая по неубиваемости ницше вдыхает жизнь в цивилизацию, и которая делает воинов-богов из простых людей, а развитие военных технологих принудительно приближают людину к богам как молний воина-бога зевса; к слову гамасатня выдыхает жизнь из европы, уничтожая как и римскую империю, но то таке).
И на таком божественном празднике цивилизации
Украина обосралась под последнее место благодаря некоторым жирным паркетникам, которые хотели бесплатно на европу посмотреть
и пива пожрать, вместо чтобы лучше всех сдавать святые боевые нормативы. Вместе с супервоинами там была животатая саранча со следами коррпционной чумы на своем распухшем сатанинском коррупционном епале.
Кроме того саранча генштаба ремонтировала танки аж 2 года и за неделю в спешке все смонтировали.
Но больше всего проиграш был в том, что была допущена диверсия с прицелом ПНК-4(а где сбу?), а прицел решает больше всего на таких соревнованиях и он был подпорчен.Совпадение??
Немецкое штази подпортили прицел? Выгода: все Леопрады в призовых - реклама к продажам.
Или мушку спилили все-таки ватние черти. Выгода: чтобы от воодушевления укроп не побежал по руцкому аду лживыъ и гнусных ватных чертей прибивать.Так как ложь и обман у ватных это оружие номер 1 и по тому как
работали пригожинцы по унижению украинцев, а они отработали на 150%, говорит что спыленная мушка на т-84 все-таки дело рук лживых и ублюдочных ватных сатанистов, чтобы показать украм что они ущербные и даже танки не способны делать.ПНК-4 - это также ростовский ват.прибор, который поставили на т-84 в 2003году.
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не стройте иллюзий. SETC Tank Challenge 18 вышедший из более ранних соревнований НАТО на приз Канадской армии четко заточен под танки родившиеся из проекта МВТ-70(Абрамс и Леопард) и конкретно на победу Леопардов. Ни Челенджеры, ни Леклерки, ни Меркавы не говоря уже про советские танки шансов в этих соревнованиях не имеют и иметь не будут.
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совковые танки словно курдупли на фоне европейских и американских
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РАссия вводит продовольственные карточки,заявил заместитель министра промышленности торговли РАБссии Виктор Евтухов.
Кранты вам сцуки Кремлевские... "Мы - не серая зона, мы - щит Европы", - Парубий на встрече с министром вооруженных сил Великобритании Ланкастером - Цензор.НЕТ 3595
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Пагубий хотел сказать что мы это позор Европы
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Просто пєсєц!!!А дулю в кишені тримав,несучи таку ахінею???
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Ну, что-то общее с Ротшильдами определенно есть! "Ми - не сіра зона, ми - щит Європи", - Парубій на зустрічі з міністром Збройних сил Великої Британії Ланкастером - Цензор.НЕТ 2260
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англичане интеллектуальная и культурная нация,представляю какие впечатления оставил у них спич Парубия и Парубий в целом
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парубій хоче бути щитом а ось я ні, з якого біса, америка з європою нас кинули парубій з турчиновим крим здали, люди боронячи донбас загинули і далі гинуть, а бізники з політиками реформують країну в вигляді актиного крадійства, так який же ми шит і кому ми щит, ми сіра зона яка стає все сірішою, европа з америкою нас підло кидають, кацапи разом з нашими політиками нас активно вбивають
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Британия, США, ау. Где выполнение Будапештского меморандума? Ну с парашией ясно -там ху"йло. А где выполнение ваших гарантий?
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На жаль в гарантії на входить воювати за нас чи на нашому боці, але якби в Україні до влади прийшли справжні патріоти і була справжня боротьба з корупцією і справжні реформи, то Захід допомогав би на всю потужність
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Угу... как Грузии помогли. А в прошлом годе веке Чехословакии.
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А с чего вы взяли, что они обязаны кому-то помогать войсками?
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Це прописано в Будапештському меморандумі, а в Чехословакії і Грузії такого документу не було. УПольщі був. І тому Британія з Францією оголосили Гітлеру війну
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Благодаря Путину соевая власть и держится,и об этом уже хорошо осведомлены на Западе,
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в подтверждение своих слов заморский прынц Парубиано выложил справку о наличии зачатков интеллекта. Ланкастер был восхищен
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Какой феерический довбойоб "Ми - не сіра зона, ми - щит Європи", - Парубій на зустрічі з міністром Збройних сил Великої Британії Ланкастером - Цензор.НЕТ 3299 "Ми - не сіра зона, ми - щит Європи", - Парубій на зустрічі з міністром Збройних сил Великої Британії Ланкастером - Цензор.НЕТ 3863Назад его в палату номер 6,там его уже ждут и Наполеон и Александр, который Македонский. Вместе будут Европу спасать "Ми - не сіра зона, ми - щит Європи", - Парубій на зустрічі з міністром Збройних сил Великої Британії Ланкастером - Цензор.НЕТ 3863
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Украйіноненавистники! Сьогодні - Парубій. Завтра - хтось іншій. Пропонуйте кращих, а не працюйте на хуйла! Зрадойоби - зрадники Неньки! Мразюки продажні. Бережіть КАРМУ!
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Бомбануло!? Якось не помітила. Сподіваюсь,шо тебе бомбаньот набагато помітніше, хуйлососе ватний!)))
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Подєлісь опитом, бо ти ,схоже, шось про пляшку в дупі. Я в цьому дєле нє в курсе.
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так ти про це думала? А стілець не підходить такій чорноротій паталасі?
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Звичайно. Й несамовито цим пишаюсь! А шо?!
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Так, ти там ближче до них - запропонуй їм. Вони ТАК чекають на всякі пропозиції.
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вбиваєш як Віта Заверуха українських копів?, тобі респект, руйнуй себе далі
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Ні, я вбиваю дебільних альтаірів. На відстані.)
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я вражений, дэтка зьиж конхфетку рошенівську
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Свєта, збирай гроші. А я тобі скікі хош навбиваю. Люблю я єто дєло!)
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Як казав Симон Петлюра: «Не так страшні кремлівські, воші, як місцеві гниди»...

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Так перекладача ж посадили, того що за Гройсманом бігав. Хоча, в Парубія англійський акцент, то йому перекладач не потрібний.
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Смотрел видео,где украинская диаспора спрашиваете олигофрена Пагубия почему патриоты в тюрьмах -рожу этого ублюдка надо было видеть красную как жопа ,изворачивался как уж на сковородке
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Пагубий думает, что там локальную украинскую проблему посчитают общеевропейской и раз уж Щит Европы, выдадут несколько мешков бабла?
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Парубий праститутка = с этого парубия патриот и спикер верховной рады как шлюха с окружной = обьясняю тебе сука пидарас парубий сабака = почему не сняли неприкосновенность с пидарасов корупционеролв депутатов ? почему не поставлен закон о расстреле на месте корупционеров чиновников? почему не введена провокация взятки для чиновников ? вас тварей тольтко стрелять и стрелять и вешать вас и ваших ублюдочных детей . вваших матерей и жён вонючих вешать вас сабак только вешать как вонючих сабак
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Вони так вірили в українські революції, а тут така халепа.
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миську, а тебе почему не все равно? ты то груши околачиваешь, чего тебе не хватает?
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З чого ти взяв, Ваня, що у мене все є? Звідки інфа?.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы - не серая зона, мы - щит Европы", - Парубий на встрече с министром вооруженных сил Великобритании Ланкастером
 
 
 
 
 
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