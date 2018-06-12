 "Мы - не серая зона, мы - щит Европы", - Парубий на встрече с министром вооруженных сил Великобритании Ланкастером

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
"Я верю, что новая реформирована украинская армия будет гарантом мира для Центральной и Восточной Европы. А вступление в НАТО является для нас важным элементом в сфере безопасности", - отметил во время встречи председатель Верховной Рады.
Парубий подчеркнул, что для Украины "остается важным вопросом поддержка украинских политзаключенных и давление на Путина с требованием освободить украинских политзаключенных".
Председатель Верховной Рады обратил внимание на необходимость сохранения и расширения санкций в отношении России, "любое послабление в режиме санкций Путин рассматривать как слабость". "Это те вопросы, которые сейчас наиболее остро стоят на повестке дня и требуют солидарности и поддержки", - сказал Парубий.
Министр Вооруженных сил Великобритании Ланкастер подчеркнул, что "поддержка украинских Вооруженных сил - это взаимовыгодное сотрудничество".
Стороны обсудили создание аналитического центра по противодействию общим угрозам со стороны России. "Для понимания нынешней войны надо осознавать, что военная составляющая в ней не единственная, а наибольшая доля принадлежит информационным вызовам и киберугрозами", - отметил Парубий.
"Мы - не серая зона, мы - щит Европы. Мы защищаем всю Европу, и нам важно в этом контексте поддержка, которую мы получаем от вас ", - заявил председатель украинского парламента.
"-Вы священник?
-так точно!"
Мужики на фронте знают что они какой то щит Европы ?
Там вообще-то за Украину и свои семьи воюют, а не пиарятся на крови по заграницам ради какого нибудь кредита.
Не знаю такого.
вот 800км забора, который построила Турция за последних три года.
ну, щоб пукін не обідився
И на таком божественном празднике цивилизации
Украина обосралась под последнее место благодаря некоторым жирным паркетникам, которые хотели бесплатно на европу посмотреть
и пива пожрать, вместо чтобы лучше всех сдавать святые боевые нормативы. Вместе с супервоинами там была животатая саранча со следами коррпционной чумы на своем распухшем сатанинском коррупционном епале.
Кроме того саранча генштаба ремонтировала танки аж 2 года и за неделю в спешке все смонтировали.
Но больше всего проиграш был в том, что была допущена диверсия с прицелом ПНК-4(а где сбу?), а прицел решает больше всего на таких соревнованиях и он был подпорчен.Совпадение??
Немецкое штази подпортили прицел? Выгода: все Леопрады в призовых - реклама к продажам.
Или мушку спилили все-таки ватние черти. Выгода: чтобы от воодушевления укроп не побежал по руцкому аду лживыъ и гнусных ватных чертей прибивать.Так как ложь и обман у ватных это оружие номер 1 и по тому как
работали пригожинцы по унижению украинцев, а они отработали на 150%, говорит что спыленная мушка на т-84 все-таки дело рук лживых и ублюдочных ватных сатанистов, чтобы показать украм что они ущербные и даже танки не способны делать.ПНК-4 - это также ростовский ват.прибор, который поставили на т-84 в 2003году.
Кранты вам сцуки Кремлевские...
годе веке Чехословакии.