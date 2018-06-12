 Презентация проекта "Война рядом" состоится 13 июня в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на организаторов проекта.

Экскурсия-презентация уличной экспозиции проекта "Война рядом" для журналистов 13 июня в 15:00 - в Парке им. Тараса Шевченко (сбор у памятника Тараса Шевченко)

Официальное открытие проекта в 19:00 - Национально-просветительский центр "ТРАНСФОРМЕР", ул. Большая Житомирская 19-Б, Киев.

На центральных улицах Киева появятся скульптуры-силуэты, которые напомнят прохожим - война рядом и за мирное небо над ними заплачена высокая цена.

Война на Востоке Украины продолжается дольше, чем на Восточном театре военных действий Второй мировой войны. Долгое время линия фронта стабильна, хотя ежедневно взрываются снаряды, погибают украинские защитники и страдают мирные люди. В Киеве и других крупных, даже близких к фронту городах мирную жизнь вошло в привычное русло, далекое от военных реалий. Ежедневная рутина и хлопоты, ежевечерние заполнены горожанами кафе и рестораны.

Проект "Война рядом" призван напомнить украинцам, что на востоке их государства, совсем рядом, продолжается вот уже 5-й год подряд борьба за их жизни. Напомнить, какой ценой удалось остановить агрессора и сорвать его ордынские планы. Использованы образы и тексты этого проекта передают эмоции, чувства, страхи и удивление свидетелей первых дней вражеского вторжения и борьбы против него.

"Эмоциональный проект талантливого художника и горячего активиста Олеся Кромпляса - своеобразный "холодный душ" для миллионов украинце, которые привыкли или смирились с сухой, но методической телевизионной статистикой потерь и событий на восточном фронте, его попытка пробудить разочарованных и равнодушных соотечественников от будничной суеты и осознать, что борьба за наши ценности и свободу продолжается. Этот проект пробуждает нашу совесть, стимулирует социальную ответственность и гражданскую активность. И именно поэтому наше заведение всячески поддерживает его", - считает Игорь Пошивайло, генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.

"Война рядом" представляет собой комплекс мероприятий и включает фотовыставку "Освобождение Мариуполя. Лето войны", систему малых уличных скульптур, размещенных в центре, а также рассказов очевидцев первых дней войны, можно прочитать, пройдя по онлайн-ссылке, которая будет размещена на каждой скульптуре.

Автор проекта, Олесь Кромпляс - документалист и доброволец, принимал участие в операции по освобождению Мариуполя, совмещал обязанности солдата и фотожурналиста. Подборка состоит из двух десятков фотографий, иллюстрирующих боевой путь автора и его соратников из батальона "Азов", начиная с июня по сентябрь 2014 года, от освобождения Мариуполя, Иловайска до момента подписания минских соглашений.

Место проведения и продолжительность проекта:

Уличная экспозиция проекта открыта для просмотра с 13 июня до 22 июля 2018 года. Круглосуточно. Силуэты будут расположены на Михайловской площади, набережной на Почтовой площади, парке им. П. Сагайдачного, Парке им. Т. Шевченко, Майдане Независимости и возле станций метро Олимпийская, Льва Толстого, Крещатик, Арсенальная, Золотые Ворота, Дворец Спорта, Почтовая Площадь, Контрактовая Площадь.

Фотовыставка открыта для просмотра с 13 июня по 24 июня 2018 года, с 10:00 до 22:00, без выходных. Национально-просветительский центр "ТРАНСФОРМЕР", ул. Большая Житомирская 19-Б, Киев. Вход свободный.

Справочная информация: тел. (093) 717-62-61.

Аккредитация СМИ - пресс-служба Музея Революции Достоинства: maidanmuseum@gmail.com, тел. (067) 508-26-39, (093) 503-72-88, (099) 717-59-95.