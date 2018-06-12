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 Завотделением Запорожской областной больницы попалась на получении 1,1 тыс. долл. взятки, - прокуратура

Правоохранители задокументировали факт получения взятки заведующей отделением Запорожской областной клинической больницы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Установлено, что заведующая отделением областной больницы требовала и получила от гражданина денежные средства в сумме 1 тыс 100 долларов за установление диагноза и выдачу соответствующих медицинских документов, которые бы предоставили возможность избежать прохождения срочной военной службы.

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"В ходе проведения досудебного расследования в рабочем кабинете заведующего отделением больницы проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 1.1 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071168
 
   
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Завотделением Запорожской областной больницы попалась на получении 1,1 тыс. долл. взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2615
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Попадаються багато здирників, а засуджених мізерна кількість. Наша гнила система не може сама собі ноги рубати.
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Позор полный - тысяча долларов это зарплата в Польше разнорабочего .Министры Юстиции сами себе нарисовали ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН ПРЕМИИ .Казёл Колобов из Нафтогаза сам себе и казлячему шоблу начислил 40 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ премии .= этих тварей нужно уничтожать вменсте с детьми и жёнами они уничтожают Украинский Народ .
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А при чем тут Супрун к назначению заведующей отделением больницы? Заведующих назначает главный врач, контракт с которым подписывает мэр или за него голосует областной совет (если руководитель областного уровня).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗавотделением Запорожской областной больницы попалась на получении 1,1 тыс. долл. взятки, - прокуратура
 
 
 
 
 
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