 Завотделением Запорожской областной больницы попалась на получении 1,1 тыс. долл. взятки, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Установлено, что заведующая отделением областной больницы требовала и получила от гражданина денежные средства в сумме 1 тыс 100 долларов за установление диагноза и выдачу соответствующих медицинских документов, которые бы предоставили возможность избежать прохождения срочной военной службы.

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"В ходе проведения досудебного расследования в рабочем кабинете заведующего отделением больницы проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 1.1 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

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