 Польша передала Украине результаты исследований в месте снесенного памятника УПА в Грушовичах, но реакции пока не получила, - ИНП

Институт национальной памяти (ИНП) Польши передал украинской стороне доклад по делу археологических исследований на кладбище в Грушовичах на Подкарпатье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Документ с выводами работ ИНП в месте снесенного памятника УПА получили, в частности, Государственная межведомственная комиссия по делам увековечения памяти и Министерство культуры Украины.
Об отправке докладе украинской стороне сообщила во вторник Анна Шеленг из Бюро поисков и идентификации ИНП Польши. "Пока мы не получили ни одного отзыва", - сказала она, отметив, что доклад в понедельник направили в бумажном и электронном виде.
Документ отправили пяти украинским учреждениям: Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, Министерству культуры, Институту национальной памяти, Посольству Украины в Польше и Объединению украинцев в Польше. Доклад состоит из двух документов: заключения археологических работ по найденных останков людей и предметов, лежащих рядом с ними, а также медико-судебной экспертизы места и останков.
Напомним, по словам польской стороны, археологические раскопки на кладбище в Грушовичах, которые эксперты ИНП Польши провели в конце мая, не подтвердили, что под разобранным в прошлом году памятником УПА были коллективные или отдельные могилы членов украинского военного формирования.
ИНН Польши заявил, что обнаружил под монументом "гражданские, отдельные захоронения 16 человек, в том числе мужчин, женщин и детей". Останки не эксгумированы. Согласно закону, только наличие останков воинов УПА могла бы оправдать сохранение посвященного им памятника. Однако, по словам украинской стороны, которая присутствовала во время работ ИНП в Грушовичах, в том месте покоятся останки не менее трех членов УПА.
В ближайший четверг представители ИНП Польши сообщат подробности, связанные с исследованиями в Грушовичах на запланированной пресс-конференции в Варшаве.
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кажи! или язык в опе застрял?
просто его деда не "спалили" после себя сведетелей не оставлял, по тихому закапывал в лесопосадках!
12.06.2018 16:24
Eugeniusz 1
Покажи мне хоть одно фото расстрела в бабином яру????
А то ч как то гуглил неделю так и не нашел... зато Гулаги и голодомор украинцев на первых страницах!!!
12.06.2018 16:23
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Это про тебя.
какая взаимосвязь этого текста с этой темой?
Вы думаете о памятниках и о тех кого уже нет, жить нужно здесь и сейчас иначе можно оказаться неизвестным телом под каким нибудь подобным памятником!
Скажите мне почему на территории галиции не было никакой резни? Там же тоже жили и поляки и украинци? Почему галицийское УПА не поддержало волынское УПА?
Нужно учитывать один очень интересный факт, что Волинь - это еще совсем недавно Российская империя. Только на Волини приходят в церковь и говорят, - здравствуйте!!! Не верите? Сьезди убедитесь лично, заодно очень удивишь что там каждый третий говорит на полу украино-русском диалекте!
Конечно поляки сильно преувеличивают разборки на Волыни, но разборки там были и это факт который признали не один призидент Украины и просили официально за это прощение!
У нас в селе была семья он поляк она украинка, пятеро детей, в воскресенье идут в костел, потом в церковь.
Когда начались все "разборки"
1 брат пошел в АК
1 брат пошел в УПА
а сестры стали стукачками НКВД
у меня к вам вопрос кто кого убивал можете обьяснить???
Не знаете почему?
да и не только Венгры!
Вон даунбасня тоже не может понять почему Украина им жить мешает на исконно русских территориях...
ну и так далее...
примерно до 1650 года украинци защищали территории Польши...
не надо жить тем что было нужно жить здесь и сейчас.
а что касается героев...ну хз мне сложно судить. Могу только сказать что есть украинци-герои памятники которым стоят в Польше и поляки абсолютно не против!
http://tsn.ua/special-projects/volyn/
Та вы шо???
http://fozzyshop.com.ua/zelen/11509-ukrop-svezhij-puchek-0250004895014.html
Где таких клоунов как ты только "валяют"?
Зачем ему это нужно? Вопрос открытый, может какую родню бандеровци затарабанили...хз.
Вы знаете что в Польше есть категории людей в возрасте примерно 50+ лет которые мечтают о СССР, у них слёзы на глаза накатываются когда они вспоминают как им хорошо было. Так же в Польше есть люди которые в открытую говорят, - пока бывшие комуняки не передохнут жизни не будет (примерно так).
Список из 40 особ для убийств, это же список для шнырей убивать под уплату хуйла по 40 штук за человека и под полным админресурсом шнырей в киеве.И хуйлу так нравится и подходит. Убийство режисера фильма - это тоже убийство, организованное одним из шнырей, "работающего" по линии коррупции из ап или кабмина и финансируемое с кремля,прикрыто админресурсом, что говорит о шныринном следе.
Война идет в киеве между народом и шнырями, исполняющими заказы хуйла за 40 штук за голову.Начинают со сваливших с парашки.
Или шныри народ, или народ шнырей. Кто кого скорее уничтожит. Вот как стоит вопрос.Составляйте списки шнырей и делайте зачистку. Или они всех убьют. Вполне возможно что народ в киеве скоро будет завидовать супер воинам на передовой.