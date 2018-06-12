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Все про:Институт нацпамяти (141) памятник (1775) Польша (4377) УПА (552) раскопки (21)

 Польша передала Украине результаты исследований в месте снесенного памятника УПА в Грушовичах, но реакции пока не получила, - ИНП

Доклад, составленный польской стороной по итогам исследования захоронения, находившегося под памятником воинам УПА в Грушовичах, состоит из двух документов: заключения по делу археологических работ и судебно-медицинской экспертизы.

Институт национальной памяти (ИНП) Польши передал украинской стороне доклад по делу археологических исследований на кладбище в Грушовичах на Подкарпатье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Документ с выводами работ ИНП в месте снесенного памятника УПА получили, в частности, Государственная межведомственная комиссия по делам увековечения памяти и Министерство культуры Украины.

Об отправке докладе украинской стороне сообщила во вторник Анна Шеленг из Бюро поисков и идентификации ИНП Польши. "Пока мы не получили ни одного отзыва", - сказала она, отметив, что доклад в понедельник направили в бумажном и электронном виде.

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Документ отправили пяти украинским учреждениям: Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, Министерству культуры, Институту национальной памяти, Посольству Украины в Польше и Объединению украинцев в Польше. Доклад состоит из двух документов: заключения археологических работ по найденных останков людей и предметов, лежащих рядом с ними, а также медико-судебной экспертизы места и останков.

Напомним, по словам польской стороны, археологические раскопки на кладбище в Грушовичах, которые эксперты ИНП Польши провели в конце мая, не подтвердили, что под разобранным в прошлом году памятником УПА были коллективные или отдельные могилы членов украинского военного формирования.

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ИНН Польши заявил, что обнаружил под монументом "гражданские, отдельные захоронения 16 человек, в том числе мужчин, женщин и детей". Останки не эксгумированы. Согласно закону, только наличие останков воинов УПА могла бы оправдать сохранение посвященного им памятника. Однако, по словам украинской стороны, которая присутствовала во время работ ИНП в Грушовичах, в том месте покоятся останки не менее трех членов УПА.

В ближайший четверг представители ИНП Польши сообщат подробности, связанные с исследованиями в Грушовичах на запланированной пресс-конференции в Варшаве.

Источник: https://censor.net.ua/n3071166
 
   
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ну а шо?

Россиян сняли с рейса Владивосток-Екатеринбург из-за отсутствия китайской визы.
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ми також можемо сказати , що перекопали в себе всю землю на 3 м в глибину і залишків поляків не виявили, тому не бачимо змісту надавати їм дозвіл на розкопки
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ну и в чем проблема?
кажи! или язык в опе застрял?
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в іншій темі ти трохи по іншому "співав"
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мені видавалось, що в тебе проукраїнська позиція, але я помилився....
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Конечно проукраинская, но ровно до того момента пока это в рамках здравого смысла!
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Польща передала Україні результати досліджень із місця знесеного пам'ятника УПА в Грушовичах, але реакції поки не отримала, - ІНП - Цензор.НЕТ 8718 Eugeniusz 1

просто его деда не "спалили" после себя сведетелей не оставлял, по тихому закапывал в лесопосадках!
12.06.2018 16:24
Eugeniusz 1

Покажи мне хоть одно фото расстрела в бабином яру????
А то ч как то гуглил неделю так и не нашел... зато Гулаги и голодомор украинцев на первых страницах!!!
12.06.2018 16:23
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Из-за леса из-за гор показал мужик топор и не просто показал его к ...ю привязал.
Это про тебя.
какая взаимосвязь этого текста с этой темой?
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ці кацапські віршики дітям на ніч будеш розказувати
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так я и рассказываю! Перестань тут строить из себя патриота, а кругом одни враги...
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А ты, если патриот Украины, "раскрой личико". А то анонимно вы храбрецы....
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в темі ОУН УПА чітко видно хто є хто
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тогда не пиши туфту, а то как писать туфту ты бачыш, а по сути уже и не бачиш!
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туфта в тому, що там зносять наші памятники, принижують наших героїв, а ми повинні їм дозволити вести тут розкопки?
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так раскопки запрещены... ты ничего не попутал?
Вы думаете о памятниках и о тех кого уже нет, жить нужно здесь и сейчас иначе можно оказаться неизвестным телом под каким нибудь подобным памятником!
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розкопки зараз заборонені, правильно....але поляки зараз почнуть вимагати відновити дозвіл... Стосовно памятників, в мене інша позиція - нація, яка не має своєї історії і не шанує своїх героїв, не має і майбутнього.....
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В Украине есть много героев которые не заляпали себя мутными событиями!
Скажите мне почему на территории галиции не было никакой резни? Там же тоже жили и поляки и украинци? Почему галицийское УПА не поддержало волынское УПА?
Нужно учитывать один очень интересный факт, что Волинь - это еще совсем недавно Российская империя. Только на Волини приходят в церковь и говорят, - здравствуйте!!! Не верите? Сьезди убедитесь лично, заодно очень удивишь что там каждый третий говорит на полу украино-русском диалекте!
Конечно поляки сильно преувеличивают разборки на Волыни, но разборки там были и это факт который признали не один призидент Украины и просили официально за это прощение!
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хто сказав, що на Галичині не було нічого подібного? є в нас села, де поляків також винищували.... і в Польщі наших винищували... попередні президенти Польщі і України спільно клали вінки до могил українців, які загинули від рук АК і до могил поляків, які загинули від УПА під гаслом " пробачаємо і просимо пробачення" ..... і це нормально....це вже історія і нічого не зміниться.... але УПА воювала на етнічних українських землях і захищала місцеве українське населення від АК....стосовно "валинской рєзні" нехай історики досліджують(можливо тут також без нквд не обійшлося), але знову питання - якого чорта поляки робили на чужій землі?
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Есть пример одного очень хорошего и достаточно умного человека который исследовал данный вопрос. Так вот он пишет
У нас в селе была семья он поляк она украинка, пятеро детей, в воскресенье идут в костел, потом в церковь.
Когда начались все "разборки"
1 брат пошел в АК
1 брат пошел в УПА
а сестры стали стукачками НКВД
у меня к вам вопрос кто кого убивал можете обьяснить???
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мало того открою вам секрет. Под Киевом до войны и после и даже сейчас есть куча сел где жили по 80% поляки но их почему то никто не убивал и они никого не убивали.
Не знаете почему?
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На счет "чужой земли" это однозначно провокационный вопрос и его стоит вам исключить из риторики. Потому что например венгры тоже задаются таким же вопросом. Вы же согласны что Украина оттяпала у Венгрии кусочек?!
да и не только Венгры!
Вон даунбасня тоже не может понять почему Украина им жить мешает на исконно русских территориях...
ну и так далее...
примерно до 1650 года украинци защищали территории Польши...
не надо жить тем что было нужно жить здесь и сейчас.
а что касается героев...ну хз мне сложно судить. Могу только сказать что есть украинци-герои памятники которым стоят в Польше и поляки абсолютно не против!
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То что показывает ТСН после того как даунбсиха кричала что её внучку (не давно) убили украинци, их новости уже не заслуживают внимания!!!
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От такие, как ВЫ, можете сказать кому угодно, что угодно и будете уверены, шо сказали "правду". Польша передала Украине результаты исследований в месте снесенного памятника УПА в Грушовичах, но реакции пока не получила, - ИНП - Цензор.НЕТ 2286
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Шо? Результаты? Снесения? Чего? Памятника? УПА?..................
Та вы шо??? Польша передала Украине результаты исследований в месте снесенного памятника УПА в Грушовичах, но реакции пока не получила, - ИНП - Цензор.НЕТ 3928
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Псевдо эксперт Палий брешет в эфире 112, что все достатки украинцев повысились. У меня была пенсия 1600, это было 200 долларов, сегодня мне повысили в два раза, 3200 какое счастье. Только тогда по доллару в два раза она должна быть 5200. Это ещё без учёта повышения цен на комуналку. Хоч би заткнув рота, подвластная подстилка.
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Ты страной не ошибся? переезжай в США и будет тебе в долларах 1000 минимум.
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А ты не ошибся страной, укроп продают в Украине на рынках по 180 гривен за кило, в Украине, Карл.
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так не покупай. Посей в вазоне будет на шару.
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Ну так куда с моей пенсии делось 2000 гривен? И это не только у меня.
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Разница мне на счет поступает! Будешь много болтать вообще нифига не получишь.
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Ну это сегодня, а две недели назад было. Даже 95, это мало? Свинина стоит 120, так её надо кормить минимум пол года.
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цікаво дізнатися,чим цивільні останки відрізняються від нецивільних(щоб аналогічно пшеківські пам*ятники валяти).
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Сотри диван не розвали валятель...)))
Где таких клоунов как ты только "валяют"?
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Вот полякам делать нефиг? Все у них уже наладилось? ВСП вооружмли до зубов? ВВП подняли до уровня Германии? В чем проблема у них? Почему именно сейчас? Почему не при яныке, не при юще, не при кучме и кравчуке этот вопрос их не интересовал в столь активной фазе?
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Многие книги о так называемой "волынской резне" написаны евреями (например Семашки) на кацапские гранты, а раздувает это все маразматик Ярослав Качинский при поддержке таких же идиотов.
Зачем ему это нужно? Вопрос открытый, может какую родню бандеровци затарабанили...хз.
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Да, но вопрос перешел в открытый конфликт именно сегодня. Не до войны с рашей, а именно сегодня. Родню 20 лет назад жалко не было и 10 лет назад... да, даже 5 лет назад...и
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Тема для разговора была всегда, а вот сам конфликт возник как раз 4+года назад... кому это надо и кому это "на руку" думаю догадаться не трудно!
Вы знаете что в Польше есть категории людей в возрасте примерно 50+ лет которые мечтают о СССР, у них слёзы на глаза накатываются когда они вспоминают как им хорошо было. Так же в Польше есть люди которые в открытую говорят, - пока бывшие комуняки не передохнут жизни не будет (примерно так).
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Вороненкова убийство организовал один из шнырей ап или кабмина.
Список из 40 особ для убийств, это же список для шнырей убивать под уплату хуйла по 40 штук за человека и под полным админресурсом шнырей в киеве.И хуйлу так нравится и подходит. Убийство режисера фильма - это тоже убийство, организованное одним из шнырей, "работающего" по линии коррупции из ап или кабмина и финансируемое с кремля,прикрыто админресурсом, что говорит о шныринном следе.
Война идет в киеве между народом и шнырями, исполняющими заказы хуйла за 40 штук за голову.Начинают со сваливших с парашки.
Или шныри народ, или народ шнырей. Кто кого скорее уничтожит. Вот как стоит вопрос.Составляйте списки шнырей и делайте зачистку. Или они всех убьют. Вполне возможно что народ в киеве скоро будет завидовать супер воинам на передовой.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша передала Украине результаты исследований в месте снесенного памятника УПА в Грушовичах, но реакции пока не получила, - ИНП
 
 
 
 
 
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