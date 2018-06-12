 Польша передала Украине результаты исследований в месте снесенного памятника УПА в Грушовичах, но реакции пока не получила, - ИНП

Институт национальной памяти (ИНП) Польши передал украинской стороне доклад по делу археологических исследований на кладбище в Грушовичах на Подкарпатье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Документ с выводами работ ИНП в месте снесенного памятника УПА получили, в частности, Государственная межведомственная комиссия по делам увековечения памяти и Министерство культуры Украины.

Об отправке докладе украинской стороне сообщила во вторник Анна Шеленг из Бюро поисков и идентификации ИНП Польши. "Пока мы не получили ни одного отзыва", - сказала она, отметив, что доклад в понедельник направили в бумажном и электронном виде.

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Документ отправили пяти украинским учреждениям: Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, Министерству культуры, Институту национальной памяти, Посольству Украины в Польше и Объединению украинцев в Польше. Доклад состоит из двух документов: заключения археологических работ по найденных останков людей и предметов, лежащих рядом с ними, а также медико-судебной экспертизы места и останков.

Напомним, по словам польской стороны, археологические раскопки на кладбище в Грушовичах, которые эксперты ИНП Польши провели в конце мая, не подтвердили, что под разобранным в прошлом году памятником УПА были коллективные или отдельные могилы членов украинского военного формирования.

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ИНН Польши заявил, что обнаружил под монументом "гражданские, отдельные захоронения 16 человек, в том числе мужчин, женщин и детей". Останки не эксгумированы. Согласно закону, только наличие останков воинов УПА могла бы оправдать сохранение посвященного им памятника. Однако, по словам украинской стороны, которая присутствовала во время работ ИНП в Грушовичах, в том месте покоятся останки не менее трех членов УПА.

В ближайший четверг представители ИНП Польши сообщат подробности, связанные с исследованиями в Грушовичах на запланированной пресс-конференции в Варшаве.