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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1878) газопровод (632) Парубий (1658) Северный поток (277)

 Парубий призвал парламент Великобритании выразить протест против строительства "Северного потока-2"

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий провел встречу с председателем Комитета по иностранным делам Палаты общин Парламента Великобритании Томом Тагенхатом.

Об этом  информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Глава украинского парламента рассказал председателю Комитета по иностранным делам Палаты общин об угрозах в результате строительства газопровода "Северный поток 2", отметив, что "это дополнительный рычаг путинской России для дестабилизации ситуации во всем свободном мире".

Парубий также рассказал о совместном письме, подписанном главами парламентов Украины, Молдовы, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии к главам парламентов США и стран ЕС с просьбой осудить строительство "Северного потока-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий призвал французский бизнес отказаться от участия в строительстве "Северного потока-2"

"Призываю членов парламента Великобритании заявить протест против реализации этого политического проекта ", - сказал председатель Верховной Рады.

Также Парубий отметил важность усиления санкций и международного давления со стороны Великобритании против Российской Федерации, в том числе с целью освобождения украинских граждан, которых путинский режим удерживает в плену.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из-за пробок в Лондоне Парубий добирался в парламент Великобритании на метро. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3071165
 
 
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а порошенко забыл выразить протест за торговлю с россией,поц двуличный
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Украинский воин Николай Вильчинский погиб 12 июня на Донбассе.
даже не знаю кто хуже больное хуйло или эта крыса засевшая на Банковой
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Жаль нема Маргарет Тетчер, вона б німчуру і москалів "виразіла" до "німагу", а так - це дитячий лепет.
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Как вона канхветы рошен любила
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Пагубий пока объяснил зачем приехал, там весь парламент уснул.
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ну мы же не смеемся с того,что ты приднестровец...так чего ты смешься с каких то изьянов речи? Парубий призвал парламент Великобритании выразить протест против строительства "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4192
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Ви нє праві!
Боріс Джонсон сам не спить і Парляменту спати не дає)))
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выразить протест Парубий призвал парламент Великобритании выразить протест против строительства "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 1478. Да далеко Пагубию до Махатма Ганди. Он в ВР дармоедов голосовать собрать не может.
.
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Главное что у Парубия справка есть- так что ему все пофиг.
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даже укусить королеву за дупу,а что ему сделают,он справку покажет
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Послали дебила в Британию,а смеются там из всей Украины.
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а чего не смеяться,это и есть Украина ее власть и те кто ее выбрал
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Мутный, плохо говорящий чинуша старой, комсомольско-партийной формации.
Плакать хочется, от такого руководства страной: если не барыга, то обязательно бандит или бывший комсомольский работник.
Чистых, пока незапятнанных людей, их можно пересчитать по пальцам, одной руки, и это - в лучшем случае.
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А такое вообще бывало когда-нибудь в мировой практике, чтобы одна страна просила другую осудить что-либо?
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уже есть,Украина создает прецеденты без перерыва Парубій закликав парламент Великої Британії висловити протест проти будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3841 Парубій закликав парламент Великої Британії висловити протест проти будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3841
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Парубий!!!! Дегенерат!!! Не забудь спросить где была Англия как гарант , когда второй дебил Турчинов Крым сливал!!!!???
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Поставьте себя на место члена парламента, бизнесмена, да хоть простого фермера Британии/Франции/Германии.
Ему говорят - нужно понести убытки, чтоб наказать Рашку из-за Украины. Правда, сама Украина ведет торговлю, ходят поезда, почта, но ты, Джон/Фритц/Жак должен поддержать!
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При чем здесь Англия, к ним, что СП-2 пойдет? Каким они к нему боком?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий призвал парламент Великобритании выразить протест против строительства "Северного потока-2"
 
 
 
 
 
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