 Парубий призвал парламент Великобритании выразить протест против строительства "Северного потока-2"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Глава украинского парламента рассказал председателю Комитета по иностранным делам Палаты общин об угрозах в результате строительства газопровода "Северный поток 2", отметив, что "это дополнительный рычаг путинской России для дестабилизации ситуации во всем свободном мире".

Парубий также рассказал о совместном письме, подписанном главами парламентов Украины, Молдовы, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии к главам парламентов США и стран ЕС с просьбой осудить строительство "Северного потока-2".

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"Призываю членов парламента Великобритании заявить протест против реализации этого политического проекта ", - сказал председатель Верховной Рады.

Также Парубий отметил важность усиления санкций и международного давления со стороны Великобритании против Российской Федерации, в том числе с целью освобождения украинских граждан, которых путинский режим удерживает в плену.

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