 Парубий призвал парламент Великобритании выразить протест против строительства "Северного потока-2"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Глава украинского парламента рассказал председателю Комитета по иностранным делам Палаты общин об угрозах в результате строительства газопровода "Северный поток 2", отметив, что "это дополнительный рычаг путинской России для дестабилизации ситуации во всем свободном мире".
Парубий также рассказал о совместном письме, подписанном главами парламентов Украины, Молдовы, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии к главам парламентов США и стран ЕС с просьбой осудить строительство "Северного потока-2".
"Призываю членов парламента Великобритании заявить протест против реализации этого политического проекта ", - сказал председатель Верховной Рады.
Также Парубий отметил важность усиления санкций и международного давления со стороны Великобритании против Российской Федерации, в том числе с целью освобождения украинских граждан, которых путинский режим удерживает в плену.
даже не знаю кто хуже больное хуйло или эта крыса засевшая на Банковой
Боріс Джонсон сам не спить і Парляменту спати не дає)))
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Плакать хочется, от такого руководства страной: если не барыга, то обязательно бандит или бывший комсомольский работник.
Чистых, пока незапятнанных людей, их можно пересчитать по пальцам, одной руки, и это - в лучшем случае.
Ему говорят - нужно понести убытки, чтоб наказать Рашку из-за Украины. Правда, сама Украина ведет торговлю, ходят поезда, почта, но ты, Джон/Фритц/Жак должен поддержать!