 Правительство Норвегии обеспокоено политикой России и запросит у США удвоить количество морпехов в стране

В конце года 330 морпехов должны покинуть Норвегию, как сообщает Цензор.НЕТ, пишет Голос Америки со ссылкой на Reuters. Контингент прибыл в январе 2017 года с целью проведения боевых учений в зимних условиях.

Это первое иностранное военное подразделение, расположенное в Норвегии, стране-участнице НАТО, со времени Второй мировой войны. Его размещение вызвало негативную реакцию России - там заявили об ухудшении двусторонних отношений.

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Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде сказала журналистам, что это решение не означает создания постоянной базы США в Норвегии, а также не направлено против России.

"На норвежской земле нет американских баз", - подчеркнула она, добавив, что это решение получило широкую поддержку парламента.

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Осло обратится с просьбой в Вашингтон прислать 700 морских пехотинцев, по сравнению с 330, размещенных там сегодня.

Ротация будет длиться пять лет, по сравнению с начальным периодом ротации в шесть месяцев в 2017 году.

К тому же, США хотят построить инфраструктуру, которая будет принимать до четырех истребителей США на базе в 65 километрах к югу от Осло. Это будет проведено в рамках Европейской инициативы заверения (European Reassurance Initiative), начатой ​​после аннексии Крыма Россией в 2014 году.