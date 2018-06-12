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Все про:НАТО (5855) Норвегия (331) США (13801) военнослужащие (3689)

 Правительство Норвегии обеспокоено политикой России и запросит у США удвоить количество морпехов в стране

Норвегия обратится к США с запросом об удвоении количества пехотинцев в стране. Правительство в Осло все больше беспокоит политика России после аннексии Крыма в 2014 году.

В конце года 330 морпехов должны покинуть Норвегию, как сообщает Цензор.НЕТ, пишет Голос Америки со ссылкой на Reuters. Контингент прибыл в январе 2017 года с целью проведения боевых учений в зимних условиях.

Это первое иностранное военное подразделение, расположенное в Норвегии, стране-участнице НАТО, со времени Второй мировой войны. Его размещение вызвало негативную реакцию России - там заявили об ухудшении двусторонних отношений.

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Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде сказала журналистам, что это решение не означает создания постоянной базы США в Норвегии, а также не направлено против России.

"На норвежской земле нет американских баз", - подчеркнула она, добавив, что это решение получило широкую поддержку парламента.

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Осло обратится с просьбой в Вашингтон прислать 700 морских пехотинцев, по сравнению с 330, размещенных там сегодня.

Ротация будет длиться пять лет, по сравнению с начальным периодом ротации в шесть месяцев в 2017 году.

К тому же, США хотят построить инфраструктуру, которая будет принимать до четырех истребителей США на базе в 65 километрах к югу от Осло. Это будет проведено в рамках Европейской инициативы заверения (European Reassurance Initiative), начатой ​​после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3071163
 
   
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Ага, разрешения на северный поток 2 дадут и сразу еще больше начнуть бояться.
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а новеги к сп-2 каким боком?"карту купи,лапоть"(с) Правительство Норвегии обеспокоено политикой России и запросит у США удвоить количество морпехов в стране - Цензор.НЕТ 7004
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Змей-Горыныч взмыл на древо, ну, раскачивать его:
- Выводи, Разбойник, девок, пусть покажут кой-чего!
Пусть нам лешие попляшут, попоюют,
А не то я, матерь вашу, всех сгною!
Страашно, аж жуть!
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Норвегия, если бы это от неё зависело, никогда не дала бы разрешение на строительство "северного" по одно простой причине - Норвегия сама является поставщиком газа в Европу...
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дааа, они боятся даже себе признаться, что от рашистов нужно защищаться
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А веры НАТО больше нет..? Кто помнит, шо я говорил за Гоа..?
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Морпех-охранник fedjka-fedjka готов охранять новую Норвежскую Родину.
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ну вот...а зрада говорит,что обеспокоенность ни на что не влияет Правительство Норвегии обеспокоено политикой России и запросит у США удвоить количество морпехов в стране - Цензор.НЕТ 5562.еще как влияет.
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Странные европейцы, ведь морпехов США на всех желающих не хватит. А немогут вооружить Украину чтобы та защитила и себя и ЕС. Нету логики
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Самое занятное, что это существо думает, что оно - человек.
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МЗС України розкритикувало DW за "громадянську війну" на Донбасі Тим часом десь в глибокому коматозі лежить обісраний мінстець
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А чё сразу США?
Вон пусть Фины, Шведы, Австрийцы и прочие, кто дал разрешение на строительство "грязьпрому" подсуетят своих...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПравительство Норвегии обеспокоено политикой России и запросит у США удвоить количество морпехов в стране
 
 
 
 
 
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