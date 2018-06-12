 Правительство Норвегии обеспокоено политикой России и запросит у США удвоить количество морпехов в стране

В конце года 330 морпехов должны покинуть Норвегию, как сообщает Цензор.НЕТ, пишет Голос Америки со ссылкой на Reuters. Контингент прибыл в январе 2017 года с целью проведения боевых учений в зимних условиях.
Это первое иностранное военное подразделение, расположенное в Норвегии, стране-участнице НАТО, со времени Второй мировой войны. Его размещение вызвало негативную реакцию России - там заявили об ухудшении двусторонних отношений.
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде сказала журналистам, что это решение не означает создания постоянной базы США в Норвегии, а также не направлено против России.
"На норвежской земле нет американских баз", - подчеркнула она, добавив, что это решение получило широкую поддержку парламента.
Осло обратится с просьбой в Вашингтон прислать 700 морских пехотинцев, по сравнению с 330, размещенных там сегодня.
Ротация будет длиться пять лет, по сравнению с начальным периодом ротации в шесть месяцев в 2017 году.
К тому же, США хотят построить инфраструктуру, которая будет принимать до четырех истребителей США на базе в 65 километрах к югу от Осло. Это будет проведено в рамках Европейской инициативы заверения (European Reassurance Initiative), начатой после аннексии Крыма Россией в 2014 году.
- Выводи, Разбойник, девок, пусть покажут кой-чего!
Пусть нам лешие попляшут, попоюют,
А не то я, матерь вашу, всех сгною!
Страашно, аж жуть!
Снова затевают!
Вон пусть Фины, Шведы, Австрийцы и прочие, кто дал разрешение на строительство "грязьпрому" подсуетят своих...