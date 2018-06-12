 Мы надеемся, что Украина будет получать газ через Болгарию и Румынию, - Порошенко на открытии газопровода TANAP в Турции

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Глава государства поблагодарил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение, поскольку запуск в эксплуатацию этого газопровода TANAP является событием исторического значения для Турции, Азербайджана, Европейского Союза и для Украины. Он назвал этот проект хорошим примером плодотворного регионального сотрудничества, направленного на диверсификацию источников энергии и уменьшение зависимости от отдельных поставщиков газа.
"Совместными усилиями Турции, Азербайджана, так же и с участием других европейских стран строительство этого главного элемента Южного газового коридора завершено. Теперь целый регион сможет иметь глубокую безопасность и широкие энергетические перспективы", - сказал Президент.
"Как четко свидетельствует прошедшее десятилетие, энергетическими ресурсами Российская Федерация периодически злоупотребляла. Они стали в их руках инструментом давления на энергозависимые страны, чтобы влиять на их внутреннюю и внешнюю политику. Или накfзывать их, когда эти попытки не удавались", - отметил Петр Порошенко.
"Проект газопровода "Северный поток-2" является ярким примером такого давления. Некоторые считают, что это коммерческий проект, а на самом деле он является чисто геополитическим проектом. И он не имеет ничего общего с энергоснабжением и реальной диверсификацией", - добавил глава государства.
По его словам, TANAP является энергетической безопасностью Азербайджана и Турции.
"Но также энергетической безопасностью Европы - диверсификация газовых поставок в Европу, а также конкурентоспособность Европы. Также это энергетическая безопасность Украины, диверсификация ее газовых поставок и конкурентоспособность", - подчеркнул Президент, отметив роль Турции и Азербайджана.
Глава государства подчеркнул, что TANAP станет значительным вкладом в процветание всего региона, и это не просто новый проект, а новый этап освоения газа, который будет поставляться в европейскую систему.
"Украина полностью поддерживает этот проект. И сегодня мы согласились, что будем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию и Румынию поставки газа ", - отметил Петр Порошенко. По его словам, это еще одно доказательство, что Украина поддерживает экономически жизнеспособные европейские проекты по диверсификации поставок энергоресурсов.
"Мы рассчитываем на поддержку Турции и Азербайджана дополнительного поставок энергоресурсов в Украину альтернативными маршрутами. Я верю, что в ближайшее время мы найдем возможности для привлечения природного газа из Азербайджана, Каспийского моря не только в Украину, а и в весь регион, связанный с украинской газотранспортной системой", - подчеркнул Президент, пожелав успеха новому проекту".
- энергонезависимость от украинцев ..?
Собственная добыча не приведет к снижению цены на газ, - Коболев - звичайно не призведе , бо він в основному йде не експорт !
А за месяц еще и Назарбаев "поздравил" строительством двух американских военных баз на Каспии...
Вован, с Праздником твою тщедушную спину!
Ла ла ла 😂👍