 Мы надеемся, что Украина будет получать газ через Болгарию и Румынию, - Порошенко на открытии газопровода TANAP в Турции

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава государства поблагодарил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение, поскольку запуск в эксплуатацию этого газопровода TANAP является событием исторического значения для Турции, Азербайджана, Европейского Союза и для Украины. Он назвал этот проект хорошим примером плодотворного регионального сотрудничества, направленного на диверсификацию источников энергии и уменьшение зависимости от отдельных поставщиков газа.

"Совместными усилиями Турции, Азербайджана, так же и с участием других европейских стран строительство этого главного элемента Южного газового коридора завершено. Теперь целый регион сможет иметь глубокую безопасность и широкие энергетические перспективы", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обсудил с президентом Азербайджана Алиевым вопросы энергетического сотрудничества. ФОТО

"Как четко свидетельствует прошедшее десятилетие, энергетическими ресурсами Российская Федерация периодически злоупотребляла. Они стали в их руках инструментом давления на энергозависимые страны, чтобы влиять на их внутреннюю и внешнюю политику. Или накfзывать их, когда эти попытки не удавались", - отметил Петр Порошенко.

"Проект газопровода "Северный поток-2" является ярким примером такого давления. Некоторые считают, что это коммерческий проект, а на самом деле он является чисто геополитическим проектом. И он не имеет ничего общего с энергоснабжением и реальной диверсификацией", - добавил глава государства.

По его словам, TANAP является энергетической безопасностью Азербайджана и Турции.

Также читайте: Порошенко провел встречу с сербским коллегой Вучичем - обсуждали экономическое сотрудничество и либерализацию визового режима

"Но также энергетической безопасностью Европы - диверсификация газовых поставок в Европу, а также конкурентоспособность Европы. Также это энергетическая безопасность Украины, диверсификация ее газовых поставок и конкурентоспособность", - подчеркнул Президент, отметив роль Турции и Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что TANAP станет значительным вкладом в процветание всего региона, и это не просто новый проект, а новый этап освоения газа, который будет поставляться в европейскую систему.

"Украина полностью поддерживает этот проект. И сегодня мы согласились, что будем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию и Румынию поставки газа ", - отметил Петр Порошенко. По его словам, это еще одно доказательство, что Украина поддерживает экономически жизнеспособные европейские проекты по диверсификации поставок энергоресурсов.

"Мы рассчитываем на поддержку Турции и Азербайджана дополнительного поставок энергоресурсов в Украину альтернативными маршрутами. Я верю, что в ближайшее время мы найдем возможности для привлечения природного газа из Азербайджана, Каспийского моря не только в Украину, а и в весь регион, связанный с украинской газотранспортной системой", - подчеркнул Президент, пожелав успеха новому проекту".

Также читайте: Обсудили сотрудничество в энергетической, авиационной и оборонной сферах, - Порошенко провел встречу с Эрдоганом