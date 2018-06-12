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 Политика Украины, Экономика
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Все про:газопровод (632) Порошенко (14949) Турция (1966) TANAP (1)

 Мы надеемся, что Украина будет получать газ через Болгарию и Румынию, - Порошенко на открытии газопровода TANAP в Турции

Во время рабочего визита в Турецкую Республику Президент Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава государства поблагодарил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение, поскольку запуск в эксплуатацию этого газопровода TANAP является событием исторического значения для Турции, Азербайджана, Европейского Союза и для Украины. Он назвал этот проект хорошим примером плодотворного регионального сотрудничества, направленного на диверсификацию источников энергии и уменьшение зависимости от отдельных поставщиков газа.

"Совместными усилиями Турции, Азербайджана, так же и с участием других европейских стран строительство этого главного элемента Южного газового коридора завершено. Теперь целый регион сможет иметь глубокую безопасность и широкие энергетические перспективы", - сказал Президент.

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"Как четко свидетельствует прошедшее десятилетие, энергетическими ресурсами Российская Федерация периодически злоупотребляла. Они стали в их руках инструментом давления на энергозависимые страны, чтобы влиять на их внутреннюю и внешнюю политику. Или накfзывать их, когда эти попытки не удавались", - отметил Петр Порошенко.

"Проект газопровода "Северный поток-2" является ярким примером такого давления. Некоторые считают, что это коммерческий проект, а на самом деле он является чисто геополитическим проектом. И он не имеет ничего общего с энергоснабжением и реальной диверсификацией", - добавил глава государства.

По его словам, TANAP является энергетической безопасностью Азербайджана и Турции.

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"Но также энергетической безопасностью Европы - диверсификация газовых поставок в Европу, а также конкурентоспособность Европы. Также это энергетическая безопасность Украины, диверсификация ее газовых поставок и конкурентоспособность", - подчеркнул Президент, отметив роль Турции и Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что TANAP станет значительным вкладом в процветание всего региона, и это не просто новый проект, а новый этап освоения газа, который будет поставляться в европейскую систему.

"Украина полностью поддерживает этот проект. И сегодня мы согласились, что будем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию и Румынию поставки газа ", - отметил Петр Порошенко. По его словам, это еще одно доказательство, что Украина поддерживает экономически жизнеспособные европейские проекты по диверсификации поставок энергоресурсов.

"Мы рассчитываем на поддержку Турции и Азербайджана дополнительного поставок энергоресурсов в Украину альтернативными маршрутами. Я верю, что в ближайшее время мы найдем возможности для привлечения природного газа из Азербайджана, Каспийского моря не только в Украину, а и в весь регион, связанный с украинской газотранспортной системой", - подчеркнул Президент, пожелав успеха новому проекту".

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Источник: https://censor.net.ua/n3071162
 
   
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Порошенко обеспечит энергонезависимость Украины
- энергонезависимость от украинцев ..? Ми сподіваємося, що Україна буде отримувати газ через Болгарію та Румунію, - Порошенко на відкритті газопроводу TANAP у Туреччині - Цензор.НЕТ 7741
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Петя приветствует конкурента собственной ГТС. И в то же время протестует против СП-2. После этого в Европе окончательно перестанут к нему относится серьёзно. Хотя о чём я? Кто там его серьёзно воспринимает...
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Транзит дороже. Значит стоимость для потребителя Украины увеличится.А компенсацию в Украине согласно Реве получать будет разве ,что мертвый.
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Переконаний що шановний Петро Олексійович все зробить воблаго України
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"Мы надеемся, что Украина будет получать газ через Болгарию и Румынию".... из росии....., но втридорога!
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Еврей будет зарабатывать , и ему как то до лампочки на чем. Два года нам раса называли, что Украина покупатет газ в Европе а как только Газпром отключил газ Украине то почему то закончился и Европейский за который украинцы платили по европейской цене в 240 дол за тыс.куб. теперь будем покупать азербайджанский . Скорее всего такой же азербайджанский как два года покупали европейский Дюсс ельдорф плюс уже не актуален будет Баку плюс примерно по 20-25 грн за куб.
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все 27 лет независимости ГТС была источником коррупции и политических ширли-мырли. Но этой разрушительной безмятежности скоро финиш. Больше Танапов всяких и разных
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Маловато с етой трубы пропускная способность (всего до 10млрд. куб) чтобы ты Пеця на етот газ свой роток раскрывал. Етот газ разве только в Европу пойдет. Ты бы лучше в Украине занялся енергосбережениями, снял налогообложение с енергосберегающих технологий и товаров пока не пришлось у Хуйла или у Германии клянчить газ втридорога.
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Какой, однако, у паРаши выдался шикарный День Вырождения! Подарки просто складывать некуда ))) И расширение американских санкций, и меморандум Трампа с Ином, и запуск Южного коридора, и украинский иск в суд ООН... Песня, а не гулянка! )))
А за месяц еще и Назарбаев "поздравил" строительством двух американских военных баз на Каспии...
Вован, с Праздником твою тщедушную спину!
Ла ла ла 😂👍
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рошен надеятся перекусить хлебом.который уже скушали....и голодной надеждой УКРАИНСКИЙ НАРОД КОРМИ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы надеемся, что Украина будет получать газ через Болгарию и Румынию, - Порошенко на открытии газопровода TANAP в Турции
 
 
 
 
 
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