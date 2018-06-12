 Причиной отравления школьников в Николаеве 21 мая стал случайно распыленный перечный газ, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Правонарушителем оказался 16-летний ученик одного из учебных заведений города, который пришел в эту школу к своему знакомому… В присутствии деда правоохранители опросили подростка. Он объяснил, что носил с собой баллончик для самообороны, а распылил его в школе случайно, из-за собственной неосторожности", - говорится в сообщении.

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По согласованию с прокуратурой несовершеннолетний извещен о подозрении в совершении правонарушения в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напоминаем, 21 мая 2018 г. в школе Николаева распылили неизвестное вещество, были эвакуированы около 400 детей, 36 детей попали в лечебные учреждения.

Полицияпроводила проверку по факту массового отравления учеников неизвестным веществом, после чего было начато уголоное производство.