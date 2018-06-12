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Все про:Николаев (1087) отравление (1045) Нацполиция (7592) школа (1691)

 Причиной отравления школьников в Николаеве 21 мая стал случайно распыленный перечный газ, - Нацполиция

Инцидент, который имел место 21 мая в школе №6 Николаева, в результате которого были госпитализированы 36 учеников, произошел из-за случайного распыления подростком перечного газа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Правонарушителем оказался 16-летний ученик одного из учебных заведений города, который пришел в эту школу к своему знакомому… В присутствии деда правоохранители опросили подростка. Он объяснил, что носил с собой баллончик для самообороны, а распылил его в школе случайно, из-за собственной неосторожности", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо выяснить, кто продает детям эти баллончики, - Гройсман о распылении слезоточивого газа в школах

По согласованию с прокуратурой несовершеннолетний извещен о подозрении в совершении правонарушения в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напоминаем, 21 мая 2018 г. в школе Николаева распылили неизвестное вещество, были эвакуированы около 400 детей, 36 детей попали в лечебные учреждения.

Полицияпроводила проверку по факту массового отравления учеников неизвестным веществом, после чего было начато уголоное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3071161
 
 
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Як легко списати на те чого ніколи не було. Немає довіри в Україні тих до тих хто може визначити, треба з Британії викликати.
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Власти скрывают! Рептилоиды высадились на линейке школы №6!
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Лозины в школах зря отменили! Спросите любого учителя не на камеру! Случайно в 16 лет? А ответственность то с 14 !
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ой, какая нелепая случайность...
ой... что-то не поверилось
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Случайно распыленный? Копы мрази. Трудно было установить кто из мажорной школоты с баллончиком в школу ходил
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Школьник - для самообороны? От Наташи?
Скоро школьники для самообороны случайно будут носить гранаты
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Если случайно, в трех городах, одно и то же в течение одной недели, то это точно случайность.
Главное не заморачиваться и продолжать списки искать.
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Я об этой версии говорил с самого начала. А тем, кто не верит скажу, что школота делится, по интернету, опытом друг с другом - от баллончиков до "Синего кита" и катания на крышах электричек.
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Следы перечного или слезоточивого газа легко обнаруживаются. А тут абсолютно ничего не обнаружили.
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Конечно же нет. Это по словам подростка он случайно распылил. А доказать другую версию не удалось, скорее всего.
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Не там почесался.... и нажал.... Причиною отруєння школярів у Миколаєві 21 травня став випадково розпилений перцевий газ, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8782
В стране все научились "дурака" лепить!
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С Л У Ч А Й Н О ? ? ?

Д А ! ! ! Причиною отруєння школярів у Миколаєві 21 травня став випадково розпилений перцевий газ, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4511
Сам вырвался.... Причиною отруєння школярів у Миколаєві 21 травня став випадково розпилений перцевий газ, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5639
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36 человек уложил перцем в реанимацию????Я помню мне в лифт фиганули три дебила.Реанимация была тоже.У одного точно.
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"Случайно" - ключевое слово.
Он был у кого-то...., но этот кто-то, случайно, распылил....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПричиной отравления школьников в Николаеве 21 мая стал случайно распыленный перечный газ, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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