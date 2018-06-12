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 Политика Украины
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 Закон о Высшем антикоррупционном суде завтра опубликуют в "Голосе Украины", - ВР. ДОКУМЕНТ

Одобренный Верховной Радой и подписанный президентом закон "О Высшем антикоррупционном суде" выйдет в официальном издании парламента 13 июня.

"13 июня в "Голосе Украины": официально обнародован закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде", - цитирует Цензор.НЕТ Twitter Верховной Рады.

Также пресс-служба парламента опубликовала фотокопии страниц газеты с текстом закона.

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Закон о Высшем антикоррупционном суде завтра опубликуют в Голосе Украины, - ВР 01

Закон о Высшем антикоррупционном суде завтра опубликуют в Голосе Украины, - ВР 02
Закон о Высшем антикоррупционном суде завтра опубликуют в Голосе Украины, - ВР 03

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Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. Некоторые положения данного законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей. Согласно закону, претенденты на должность судьи будут подавать в ВККС документы для участия в конкурсе.

Для оценки добропорядочности кандидатов и помощи в подготовке решения по назначению судей ВККС на шесть лет сформирует общественный совет международных экспертов. Согласно окончательным поправкам, совет будет состоять из шести членов, а не семи, как это предполагала редакция законопроекта ко второму чтению. Членов общественного совета будет назначать ВККС на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции, согласно международным договорам.

В заключительных и переходных положениях принятого закона президенту предлагается внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3071160
 
 
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единое что в нем радует ,что западные надзиратели не дадут Петюни все свое падло протащить,хотя без гавница в нем не обойдется, ну да ладно поживем увидим ----- ЫЛЛыта всех мастей путь на нары открыт....Добро пожаловать Закон о Высшем антикоррупционном суде завтра опубликуют в "Голосе Украины", - ВР - Цензор.НЕТ 3670
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Долгая дорога пороха к антикоррупционному суду
Тарас



1. Отрицание
2. Гнев
3. Торг
4. Депрессия
5. Антикоррупционный суд
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...Посол США просила депутатів не голосувати за Антикорупційний суд, - джерело12/06/2018 - 18:50Закон про Вищий антикорупційний суд завтра опублікують у "Голосі України", - ВР - Цензор.НЕТ 2088Перед розглядом у Верховній Раді законопроекту про Вищий антикорупційний суд посол США в Україні Марі Йованович дзвонила народним депутатам і вмовляла їх не голосувати за законопроект.Про це виданню ІНФОРМАТОР розповів депутат, з яким перед голосуванням розмовляла Марі Йованович.За словами депутата, посол США наполягала на тому, що Рада має відкласти розгляд законопроекту №7440 про Антикорупційний суд.https://informator.news/posol-ssha-prosyla-deputativ-ne-holosuvaty-za-antykoruptsijnyj-sud-dzherelo/
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Та чи довго внести поправку у той же самий папірець, як вже було неодноразово...
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Это что он закон завтра официально вступает в силу, а в какое время завтра Порошенко наручники наденут, случайно никто не в курсе.
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Анти-суд - может, кому-то и хорошо. А еще лучше, когда его нет. Нахлебники-пустобрехи карманные нищей державе ни к чему.
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Закон виглядав би більш загрозливо з відкриттям нових в'язниць.
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Дивно , що так повільно ... Свого часу , рішення про призначення Югіка Генпгокулолом опублікували через 2 години після підписання !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон о Высшем антикоррупционном суде завтра опубликуют в "Голосе Украины", - ВР. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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