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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14949) Турция (1966) Эрдоган (382)

 Обсудили сотрудничество в энергетической, авиационной и оборонной сферах, - Порошенко провел встречу с Эрдоганом

В рамках рабочего визита в Турцию Президент Украины Петр Порошенко встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

Также читайте: Порошенко провел встречу с сербским коллегой Вучичем - обсуждали экономическое сотрудничество и либерализацию визового режима

П.Порошенко поблагодарил Р.Т.Эрдогана за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар.

Президент Украины также призвал Президента Турецкой Республики содействие в освобождении украинских заложников.

Стороны высказались за продолжение интенсивного политического диалога на высшем уровне. В частности, речь шла об организации очередной встречи в рамках украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также реализацию инициативы о проведении трехстороннего саммита в формате Украина-Турция-Азербайджан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обсудил с президентом Азербайджана Алиевым вопросы энергетического сотрудничества. ФОТО

Отдельно подчеркивалась важность завершения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Президенты двух стран обменялись также мнениями о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах".

Также читайте: Украина и Катар ведут переговоры о поставках сжиженного газа через Польшу и Турцию, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3071159
 
   
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Крутой у Пороха график, когда он только успевает выспаться?
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Когда на Мальдивах отдыхает во время войны.
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Пусть отдыхает, без отдыха тяжело. Я, гражданин Украины и налогоплательщик, даю добро. Обсудили сотрудничество в энергетической, авиационной и оборонной сферах, - Порошенко провел встречу с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 1788
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Без отдыха тяжело, пашет аки Путин на галерах. Всё за страну думает, за Панаму родненькую.
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Если ты не в курсе, даже директор завода не фига не отдыхает в отпуске. Его проблемы и там по телефону найдут. Что уже про президента говорить ...
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Бедный порох. Даже на Мальдивах его беспокоят из Панамы.
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Ну я же и говорю что ты плохо или совсем не понимаешь что такое руководить, и что такое ответственность.
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Отдохни Порох в Затоке, никто бы и не вспомнил. Но некоторых до сих пор жирная жаба давит, что президент может позволить себе Мальдивы на честно заработанные деньги. Миллиардер Трамп, наверное, тоже барыга, раз не ведет спартанский образ жизни на посту президента США. Обсудили сотрудничество в энергетической, авиационной и оборонной сферах, - Порошенко провел встречу с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 3426
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да фиг там...и в затоке зраду нашли бы Обсудили сотрудничество в энергетической, авиационной и оборонной сферах, - Порошенко провел встречу с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 8421.сказали бы шо в шабо на кучминских виноградниках пьянствовал...
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Это холопы пусть в Затоке отдыхают. Панамские короли Де'Поршенки загорают только на Мальдивах. Обсудили сотрудничество в энергетической, авиационной и оборонной сферах, - Порошенко провел встречу с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 2235
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ты вообще загораешь на южном берегу моря Лаптевых...)))
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Да, из окопа. Окоп под Панамой, с сыном Пороха штурмуем древнюю крепость Де'Офшор. Обсудили сотрудничество в энергетической, авиационной и оборонной сферах, - Порошенко провел встречу с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 916
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обсуділі... обмєнялісь мненіямі.... а де результат? є якісь конкретні домовленості?
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Там открывали газопровод из Азейбарджана в Южную Европу. Обговаривали вариант получения Украиной газа через Болгарию и Румынию.
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откривалі...обговарівалі... це вічний процес.... які домовленості? ми отримаємо газ дешевше, ніж з Європи, чи нова формула "Ердоган плюс"?
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Результат бывает мгновенный только при хорошем сексе 😀
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да фиг там...кто без прелюдии-того называют долбодятлом
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тільки секс вже триває 4 роки, а, очікуваного Майданом, результату немає Обговорили співпрацю в енергетичній, авіаційній та оборонній сферах, - Порошенко провів зустріч з Ердоганом - Цензор.НЕТ 6202
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Эрдоган, дави на пуйла! Нам Сенцов живой нужен!
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Президент Порошенко глубоко вникает во все стоящие перед Украиной вопросы.
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молодец Костянтин - держи ватный топор за спиной постоянно...)))
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Интересно о каком "сотрудничестве" в энергетической сфере идет речь?
Наверное о таком, что Турция втихаря у Даунбасят уголек сепарский покупает?

Какая разница для Украины - транзитера газа - Северный поток 2 или Трансанталийский газопровод? И в том и другом случае идет уменьшение объёма газа, прокачиваемого через Украину.
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гы...с чего бы это южная европа отбирала бы украинский обьем транзита? Обсудили сотрудничество в энергетической, авиационной и оборонной сферах, - Порошенко провел встречу с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 7397
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А Южная Европа вообще то газом пользовалась или сидели ждали трубу из Турции.
Просто добавился еще источник получения газа на рынке, значит другие источники стали менее востребованы.

З.Ы. Радует одно хоть за уголь согласны.
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а может хватит сидеть на газовой трубе, как нарком на шаровой дозе? Все равно простому украинцу с того транзита ни лето, ни зима
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Порошенко нічого не здав і здавати не збирається , кацапчики !
А тим часом на Туреччині відкрито газогін TANAP в обхід Росії від Азербайжану до кордону Греції. Саме у день як би незалежності Росії ця имперія отримала дарунок від Ердогана. «Восток дєло тонкоє» Оце такий собі удар нижче поясу в районі спини , а можливо і нижче 😂
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що можна сказати? Ердоган харизматичний лідер
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбсудили сотрудничество в энергетической, авиационной и оборонной сферах, - Порошенко провел встречу с Эрдоганом
 
 
 
 
 
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