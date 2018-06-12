 Обсудили сотрудничество в энергетической, авиационной и оборонной сферах, - Порошенко провел встречу с Эрдоганом

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.
П.Порошенко поблагодарил Р.Т.Эрдогана за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар.
Президент Украины также призвал Президента Турецкой Республики содействие в освобождении украинских заложников.
Стороны высказались за продолжение интенсивного политического диалога на высшем уровне. В частности, речь шла об организации очередной встречи в рамках украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также реализацию инициативы о проведении трехстороннего саммита в формате Украина-Турция-Азербайджан.
Отдельно подчеркивалась важность завершения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
Президенты двух стран обменялись также мнениями о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах".
Наверное о таком, что Турция втихаря у Даунбасят уголек сепарский покупает?
Какая разница для Украины - транзитера газа - Северный поток 2 или Трансанталийский газопровод? И в том и другом случае идет уменьшение объёма газа, прокачиваемого через Украину.
Просто добавился еще источник получения газа на рынке, значит другие источники стали менее востребованы.
З.Ы. Радует одно хоть за уголь согласны.
А тим часом на Туреччині відкрито газогін TANAP в обхід Росії від Азербайжану до кордону Греції. Саме у день як би незалежності Росії ця имперія отримала дарунок від Ердогана. «Восток дєло тонкоє» Оце такий собі удар нижче поясу в районі спини , а можливо і нижче 😂