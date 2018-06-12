 Обсудили сотрудничество в энергетической, авиационной и оборонной сферах, - Порошенко провел встречу с Эрдоганом

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

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П.Порошенко поблагодарил Р.Т.Эрдогана за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар.

Президент Украины также призвал Президента Турецкой Республики содействие в освобождении украинских заложников.

Стороны высказались за продолжение интенсивного политического диалога на высшем уровне. В частности, речь шла об организации очередной встречи в рамках украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также реализацию инициативы о проведении трехстороннего саммита в формате Украина-Турция-Азербайджан.

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Отдельно подчеркивалась важность завершения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Президенты двух стран обменялись также мнениями о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах".

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