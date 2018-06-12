 Украина и 3 страны присоединились к санкциям ЕС против организаторов выборов в оккупированном Крыму

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС Федерики Могерини от имени Европейского Союза о согласовании некоторыми странами ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.
"Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, и Украина присоединяются к настоящему решению совета", - сказано в сообщении.
Отмечается, что указанные страны будут обеспечивать соответствие их национальной политики принятому решению Совета ЕС. Европейский Союз, в свою очередь, принимает к сведению это обязательство и приветствует его.
Напоминаем, 14 мая Совет ЕС ввел санкции против 5 организаторов выборов Президента России в оккупированном Крыму.
Требовать у других, совершенно левых сторон нашего конфликта с кацапами, терять деньги и бизнесовые связи, а самим пускать эшелоны товаров и сырья в чумные зоны и продолжать торговать с ордой!...
Ну, знаете ли...Такая нахрапистая наглость, рано или поздно, вылазит боком .
Даже малейшее их дуновение - всё больше "улучшает" нашу жизнь.
Скоро собираемся съездить в Буркина - Фасо по безвизу, который нам президент недавно подарил, вместо наших пенсий и зарплат.
Как будто это не украинский Крым Рашка оккупировала, а какой-то "албанский"?!