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 Политика Украины
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 Украина и 3 страны присоединились к санкциям ЕС против организаторов выборов в оккупированном Крыму

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к введенным Европейским Союзом санкциям против 5 организаторов выборов президента России в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС Федерики Могерини от имени Европейского Союза о согласовании некоторыми странами ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, и Украина присоединяются к настоящему решению совета", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что указанные страны будут обеспечивать соответствие их национальной политики принятому решению Совета ЕС. Европейский Союз, в свою очередь, принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

Напоминаем, 14 мая Совет ЕС ввел санкции против 5 организаторов выборов Президента России в оккупированном Крыму.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071158
 
   
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Особенно в этом списке меня умиляет Украина...
Требовать у других, совершенно левых сторон нашего конфликта с кацапами, терять деньги и бизнесовые связи, а самим пускать эшелоны товаров и сырья в чумные зоны и продолжать торговать с ордой!...
Ну, знаете ли...Такая нахрапистая наглость, рано или поздно, вылазит боком .
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терять деньги и бизнесовые связи - а эта песенка уже пета от ватников сто тысячь раз, хоть посмотрели один раз и на цыфры а не ои ои. всё пропало.
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Вы просто не курсе. Нам тут видней на месте. Мы тут - на своей шкуре ощущаем все перемены.
Даже малейшее их дуновение - всё больше "улучшает" нашу жизнь.
Скоро собираемся съездить в Буркина - Фасо по безвизу, который нам президент недавно подарил, вместо наших пенсий и зарплат.
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Почему это Украина постоянно ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ к санкциям?
Как будто это не украинский Крым Рашка оккупировала, а какой-то "албанский"?!
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Украина в этом вопросе должна быть локомотивом. а не пристежным вагоном. А то поезд может и уйти

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и 3 страны присоединились к санкциям ЕС против организаторов выборов в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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