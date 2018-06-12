 Украина и 3 страны присоединились к санкциям ЕС против организаторов выборов в оккупированном Крыму

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС Федерики Могерини от имени Европейского Союза о согласовании некоторыми странами ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, и Украина присоединяются к настоящему решению совета", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что указанные страны будут обеспечивать соответствие их национальной политики принятому решению Совета ЕС. Европейский Союз, в свою очередь, принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

Напоминаем, 14 мая Совет ЕС ввел санкции против 5 организаторов выборов Президента России в оккупированном Крыму.

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