 Власти Финляндии присоединилась к бойкоту футбольного чемпионата в России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Он отметил: "Высшее руководство Финляндии не принимает участия в чемпионате. Это - не моя заслуга, а здравого смысла. Мы каждый на своем месте делаем свое ", - написал Олефиров.
Вище керівництво Фінляндії не бере участь у чемпіонаті. Це - не моя заслуга, а здорового глузду. Ми кожен на своєму місці робимо своє. Але давайте у Тві, де ми присутні, виведемо #BoycottWorldCup2018 у лідери. Пропозиція. pic.twitter.com/6TplTC3sox— Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) 12 червня 2018 р.
Давка за бесплатной едой. Москва, наши дни
https://shapito.d3.ru/davka-za-besplatnoi-edoi-moskva-nashi-dni-1611220/?sorting=rating
Борис Дородный af3710bc
Что интересно. Те страны что не попали и те кто вообще в футбол не играет---те и игнорируют. Спасибо конечно за бойкот. Но Бой и Кот---это разные понятия.страна кокорая ПОПАЛА
Сборные в РФ приземлились. Англия 2 часа назад прибыла в Санкт - Петербург. Болельщики тоже прибывают. Если хотят как то надавить на Путина, нужно что то большее, чем "Мы не летим на ЧМ".
Andrii Olefirov ✔ @AndriiOlefirov
Вище керівництво Фінляндії не бере участь у чемпіонаті.
Вообще-то в Чемпионатах мира принимают участие команды, а не высшее руководство стран.
Причиной бойкота британцами является отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Лондоне. Остальные страны присоединяются к бойкоту в знак солидарности с Великобританией. Кроме заявлений о бойкоте многие страны начали выдворять российских дипломатов из своих стран.
Украины в том списке не было....и причины бойкота "Украина" тоже..