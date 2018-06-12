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Все про:Россия (69595) Финляндия (294) ЧМ-2018 (152)

 Власти Финляндии присоединилась к бойкоту футбольного чемпионата в России

Высшее руководство Финляндии присоединились к бойкоту чемпионата мира по футболу в России, сообщил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Он отметил: "Высшее руководство Финляндии не принимает участия в чемпионате. Это - не моя заслуга, а здравого смысла. Мы каждый на своем месте делаем свое ", - написал Олефиров.

Источник: https://censor.net.ua/n3071157
 
   
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Прости господи слабых и юродивых. МАНЕРГЕЙМА БОЛЬШЕ НЕТ.
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Что интересно. Те страны что не попали и те кто вообще в футбол не играет---те и игнорируют. Спасибо конечно за бойкот. Но Бой и Кот---это разные понятия.
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https://youtu.be/i63jWjoAWHE

Влада Фінляндії приєдналася до бойкоту футбольного чемпіонату в Росії - Цензор.НЕТ 7152 Борис Дородный af3710bc

Что интересно. Те страны что не попали и те кто вообще в футбол не играет---те и игнорируют. Спасибо конечно за бойкот. Но Бой и Кот---это разные понятия.страна кокорая ПОПАЛА
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Чисто символичный бойкот и не более того.
Сборные в РФ приземлились. Англия 2 часа назад прибыла в Санкт - Петербург. Болельщики тоже прибывают. Если хотят как то надавить на Путина, нужно что то большее, чем "Мы не летим на ЧМ".
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просто плюют в рожу и заходят в гости - пусть привыкают...))
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Меркель тоже приедет, и Борис
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А что финнам вообще делать на чм-2018? Финская сборная туда вообще не попала.
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Власти Финляндии присоединилась к бойкоту футбольного чемпионата в России - Цензор.НЕТ 9365

Andrii Olefirov Власти Финляндии присоединилась к бойкоту футбольного чемпионата в России - Цензор.НЕТ 9365 @AndriiOlefirov

Вище керівництво Фінляндії не бере участь у чемпіонаті.

Вообще-то в Чемпионатах мира принимают участие команды, а не высшее руководство стран.
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сидели бы уже и ни тявкали. сами суки газопровод кацапам строят
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А финны чего то говорили? Это сказал посол
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Финская сборная тоже объявила бойкот
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"правительственный бойкот планируют официальные лица из Великобритании, Исландии, Польши, Дании, Швеции, Австралии и Японии" это информация от 17 марта 2018 года.
Причиной бойкота британцами является отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Лондоне. Остальные страны присоединяются к бойкоту в знак солидарности с Великобританией. Кроме заявлений о бойкоте многие страны начали выдворять российских дипломатов из своих стран.
Украины в том списке не было....и причины бойкота "Украина" тоже..
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фины не вышли учавстовать в финальных играх...... так что о чём разговор.
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Слава Україні. Слава Фінляндії. Слава Здоровому Глузду !
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Все,кінець!Супер футбольна держава Фінляндія обявила бойкот.Неможливо навіть уявити що буде з футболом....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти Финляндии присоединилась к бойкоту футбольного чемпионата в России
 
 
 
 
 
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