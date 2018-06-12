 Власти Финляндии присоединилась к бойкоту футбольного чемпионата в России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Он отметил: "Высшее руководство Финляндии не принимает участия в чемпионате. Это - не моя заслуга, а здравого смысла. Мы каждый на своем месте делаем свое ", - написал Олефиров.