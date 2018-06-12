 Все купленные у Франции вертолеты для МВД будут объединены в единую систему, что позволит оперативно предоставлять помощь. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Еспресо ТВ.
Верховная Рада ратифицировала соглашение на покупку французских вертолетов. В рамках большого вертолетного проекта, подразделения МВД уже в этом году получат системы радиосвязи "связи и французские вертолеты.
Такое сотрудничество - важный шаг в обеспечении украинских спасателей чтобы они вовремя смогли оказывать помощь раненым.
мине на том вертолетике не летаааать... жаба задавит (или ужо давит)
(эх...не для МВД бы их...)
видео нашёл про машинки на вашем мосту в Крым...?
да и кстати, ты так и не ответил - ты украинец...?
и не строй тут из себя благородную девицу...
хотілось би знати чи придбаніі у Франції вертольоти для МВС укомплектовані рюкзаками?..
Дела идут нормалёк , 151-я реформа пошла , у Порошенка что ни день , то победа , все проблемы порешали , цены неуклонно идут вниз , кривая доходов растёт , денег в стране море .
Так почему бы и не прикупить мусорам вертолётиков , чтобы те прилетали и дарили пэрэсичным гражданам по пятьсот эскимо ???
На зависть кацапам !
авакян-не свисти!
Эти хитрые пацаны классно вкурили фишку: переодели мусаров в красивую форму, посадили за дорогие машины, а взятки, беспредел, бандитизм, грабежи и убийства - продолжают расти с кажным днём! ..
А они (бля!) вертолёты покупают!
Щас скажу крамольную вещь, но скажу - ребята, при хряке такой вакханалии не было. Тоже крали, но шо б вот так ещё и понтами разбрасываться за наши деньги - такого я не упомню.