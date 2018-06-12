 Все купленные у Франции вертолеты для МВД будут объединены в единую систему, что позволит оперативно предоставлять помощь. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Еспресо ТВ.

Верховная Рада ратифицировала соглашение на покупку французских вертолетов. В рамках большого вертолетного проекта, подразделения МВД уже в этом году получат системы радиосвязи "связи и французские вертолеты.

Такое сотрудничество - важный шаг в обеспечении украинских спасателей чтобы они вовремя смогли оказывать помощь раненым.