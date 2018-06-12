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Все про:вертолет (512) МВД (7550)

 Все купленные у Франции вертолеты для МВД будут объединены в единую систему, что позволит оперативно предоставлять помощь. ВИДЕО

55 французских современных вертолетов, которые приобретены в кредит под выгодные условия, для нужд МВД будут интегрированы в единую систему для оказания быстрой помощи тем, кто в ней нуждается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Еспресо ТВ.

Верховная Рада ратифицировала соглашение на покупку французских вертолетов. В рамках большого вертолетного проекта, подразделения МВД уже в этом году получат системы радиосвязи "связи и французские вертолеты.

Такое сотрудничество - важный шаг в обеспечении украинских спасателей чтобы они вовремя смогли оказывать помощь раненым.

Источник: https://censor.net.ua/n3071156
 
   
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Оеративно розстрілювати протестувальників та тікати баригам за кордон від народного гніву.

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http://milnavigator.com.ua/archives/17926,ну годі вже бовтати гімно по вентілятору!!
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ню ню, Овощ тоже нуждался в вертушке, поэтому стырил, Пашинскому тоже нужна на рыбалку ............после падения трона вертушки торжественно покинут страну,с теми кто нуждается Все купленные у Франции вертолеты для МВД будут объединены в единую систему, что позволит оперативно предоставлять помощь - Цензор.НЕТ 3527
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Нах те вертолёты,на рюкзаках же норм навар можно делать.
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та да! тот еще
мине на том вертолетике не летаааать... жаба задавит (или ужо давит)
(эх...не для МВД бы их...)
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Хотя бы ты , дурачок. Вот когда скрутит где-то в лесу куда скорая не сможет приехать, тогда вспомнишь. Хотя кроме , как на диване тебя больше нигде не скрутит. Да , диванный вояка?
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я уже в нетерпении когда чудо вертолеты бороздят воздушное пространство моих ебеней
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пріуси закінчилися Усі придбаніі у Франції вертольоти для МВС будуть об'єднані в єдину систему, що дозволить оперативно надавати допомогу - Цензор.НЕТ 3408 тепер будуть гвинтокрили бити
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Твари, во время войны дерибан устроили, оказывается пол лярда зелени бюджетных денег абсолютно лишними оказались. За какой хрен платим "военный сбор", чтобы эти уроды задницы свои на вертолетах возили?
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А условия правда выгодные? Индусы за такую сумму в паРашке 200 вертолётов заказали (попроще конечно, но всё-же не 55).
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так ты Во-Во предлагаешь у вас кацапов покупать вертолёты...?
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Покупать у кацапов не самая хороша идея, но поторговаться можно было хотя бы. 500 лямов огромная для воюющей страны сумма.
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Во-Во - парить лапшу будешь на ушах своей бабушки...)
видео нашёл про машинки на вашем мосту в Крым...?
да и кстати, ты так и не ответил - ты украинец...?
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ты Во-Во давай рекламируй паРашу - как ты любишь...)))
и не строй тут из себя благородную девицу...
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Подобный бред когда-то несла ганька герман, про вертолетную площадку в Киеве для Хама. Рыги и барыги - одна шобла, даже "отмазки" дурацкие у них - один в один.
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КЛАСС!! ЭТО те вертолеты " апаччи", что Луценко обещал. Или те что "членовозы"?
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А МУСОРАМ ТОЛЬКО ГЕЛИКОПТЕРОВ НЕ ХВАТАЕТ. БУДУТ БАБОК НА БАЗАРЕ ЛОВИТЬ.
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Награбленное из страны на вертолетах вывозить оно то сподручние)
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Тема повністю не розкрита,
хотілось би знати чи придбаніі у Франції вертольоти для МВС укомплектовані рюкзаками?..
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скажи дякую, що їх на богдані або кузні не зробили Усі придбаніі у Франції вертольоти для МВС будуть об'єднані в єдину систему, що дозволить оперативно надавати допомогу - Цензор.НЕТ 8388
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А чё ?
Дела идут нормалёк , 151-я реформа пошла , у Порошенка что ни день , то победа , все проблемы порешали , цены неуклонно идут вниз , кривая доходов растёт , денег в стране море .
Так почему бы и не прикупить мусорам вертолётиков , чтобы те прилетали и дарили пэрэсичным гражданам по пятьсот эскимо ???
На зависть кацапам !
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А от нахера нам взагалі здалися французькі вертольоти,та ще й в кредит? Власні запросто можемо робити,і ніяк не гірші...
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мусссор -допомога ...
авакян-не свисти!
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Какую помощь могут оказывать менты ? Это что пожарники или скорая. Помощь власти в борьбе с оппонентами это другое дело-так и нужно писать.
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Учтены ошибки папередников..не поверю, что воюющей стране так жестко необходимы пол сотни вертолётов для мусоров..просто капец как необходимы..
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Главное!! Каждый пилот должен иметь полётную карту Киев - Ростов
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Какие бля вертолёты, когда у нас не полиция, а старая махровая мусорня во всех участках, управлениях и главках!
Эти хитрые пацаны классно вкурили фишку: переодели мусаров в красивую форму, посадили за дорогие машины, а взятки, беспредел, бандитизм, грабежи и убийства - продолжают расти с кажным днём! ..
А они (бля!) вертолёты покупают!
Щас скажу крамольную вещь, но скажу - ребята, при хряке такой вакханалии не было. Тоже крали, но шо б вот так ещё и понтами разбрасываться за наши деньги - такого я не упомню.
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Янек - вааще мальчік з рогаткою проти теперішнього
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это же зачем мусорам то вертушки с грузоподьемностью 10тонн???)))) или чтоб за один раз вывезти все что непосильным трудом на нищенскую зарплату депутата.чиновника придбано ой ой ой)))))
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Хочеться вірити, що у нас не весь народ таке тупе бидло, як папєрєдніки у коментарях до цієї статті. Були б ви достойними життя у 21 сторіччі, то не їздили б на драних колимагах-потопельниках з Європи. Почитати ваші коменти, то купили б мєнти собі вози із загратованими будками, було б саме то: дешево і для бухого бидла комфортно. Якщо Аваков (Авакян) і зробив щось путнє за свою каденцію, то саме ці гвинтокрили. У всьому світі рятувальники і поліція саме такими і користуються на благо своїх громадян. Тільки український тупий лохторат мріє щоб його возили до лікарні на "буханках" і недороблених "богданах". Якщо на закупівлі цих гвинтокрилів щось вкрадуть, то на то є НАБУ, бо навіщо воно взагалі. І якщо крадуть, то це ще не привід не робити нічого і нічого не купувати. Взнав що мєнти вкрали, здай їх СБУ і прокуратурі. А коли будуть у нас такі класні вертушки робить, то пройде ще не один десяток років. Он класні транспортні АНи і ті ніхто не купує, а про українські гвинтокрили поки можна тільки мріяти. І 500 млн. зелених тут ситуацію не змінять.
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Будут и направлены два разных понятия и действия. Ну первое время покажут, как плодотворно их используют для нужд народа, а потом они перейдут в нужные руки, но числиться будут за МВД.
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Чекаємо звитяжного ролика, як бабу Горпину з гемороєм з села Задригайлівка евакуюють в столичну клініку. )))
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Ну да, вакцин от ботулизма,змеиного яда в стране нет (дорого,купить не можем ),зато на вертолёты бабла хоть отбавляй!
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яке евакуюють? а телемедицина? Усі придбаніі у Франції вертольоти для МВС будуть об'єднані в єдину систему, що дозволить оперативно надавати допомогу - Цензор.НЕТ 7880 ти що забув про 14...якусь там реформу?
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от так і буде летіти у вертольоті з ноутбуком, примотаним до сраки. )))
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Где-то я читал ,что эти вертолёты имеют слишком много нареканий на редуктор винта..аварийно опасные.
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Советский вертолет В-12 Установил рекорд грузоподъемности в 44тонны. Мда..
Усі придбаніі у Франції вертольоти для МВС будуть об'єднані в єдину систему, що дозволить оперативно надавати допомогу - Цензор.НЕТ 2245
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теперь пЭрЭаттЭстованые будут на вертоЛЬОтах летать на аудиенцию к мЫнЫстру...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВсе купленные у Франции вертолеты для МВД будут объединены в единую систему, что позволит оперативно предоставлять помощь. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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