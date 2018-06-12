 За четыре года зафиксированы 55 случаев пыток в оккупированном Крыму, - координатор "КрымSOS" Ташева

Об этом сообщила координатор "КрымSOS" Тамила Ташева на пресс-конференции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По ее словам, первые случаи негуманного отношения к людям были зафиксированы в марте 2014 года и связаны "со спецоперацией России по захвату Крыма".

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Как рассказал пострадавший житель Крыма Ибрахимджон Мирпочаев, в августе 2017 года сотрудники ФСБ России провели обыск, задержали его и применили пытки: связывали скотчем, надевали на голову мешок, били, пропускали ток. Он отметил, что пыткам подверглись и члены его семьи. Мирпочаев заявил, что российские спецслужбы также пытались его завербовать.

По словам крымского адвоката Эмиля Курбединова, представители спецслужб России таким образом пытаются собрать факты для будущего уголовного дела по статье "экстремизм" или "терроризм" и склонить человека к сотрудничеству со спецслужбами.

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Начальник отдела прокуратуры АР Крым (центральный офис расположен в Киеве) Максим Кандзеба рассказал, что крымская прокуратура возбуждает уголовные дела по всем фактам пыток и бесчеловечного обращения с людьми на временно оккупированной территории. "Сейчас зарегистрировано около 140 уголовных дел", - отметил он.