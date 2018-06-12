 За четыре года зафиксированы 55 случаев пыток в оккупированном Крыму, - координатор "КрымSOS" Ташева

Об этом сообщила координатор "КрымSOS" Тамила Ташева на пресс-конференции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
По ее словам, первые случаи негуманного отношения к людям были зафиксированы в марте 2014 года и связаны "со спецоперацией России по захвату Крыма".
Как рассказал пострадавший житель Крыма Ибрахимджон Мирпочаев, в августе 2017 года сотрудники ФСБ России провели обыск, задержали его и применили пытки: связывали скотчем, надевали на голову мешок, били, пропускали ток. Он отметил, что пыткам подверглись и члены его семьи. Мирпочаев заявил, что российские спецслужбы также пытались его завербовать.
По словам крымского адвоката Эмиля Курбединова, представители спецслужб России таким образом пытаются собрать факты для будущего уголовного дела по статье "экстремизм" или "терроризм" и склонить человека к сотрудничеству со спецслужбами.
Начальник отдела прокуратуры АР Крым (центральный офис расположен в Киеве) Максим Кандзеба рассказал, что крымская прокуратура возбуждает уголовные дела по всем фактам пыток и бесчеловечного обращения с людьми на временно оккупированной территории. "Сейчас зарегистрировано около 140 уголовных дел", - отметил он.
то гидрант Потрошенко во фсём виноватый, не иначе, фсё он, гад, подстраивает!....
«Когда советские воинские части перехватывали колонны бегущих на запад немецких беженцев, то они творили такое, чего в Европе не видели со времён нашествия монголов в Средние века. Всех мужчин - большинство из которых были крестьяне или немцы, занятые в жизненно важных профессиях, и таким образом, освобожденные от воинской службы, - обычно просто убивали на месте. Всех женщин, почти без исключений, подвергали групповому изнасилованию. Такова была участь и восьмилетних девочек, и восьмидесятилетних старух, и женщин на последних стадиях беременности. Женщинам, которые сопротивлялись изнасилованиям, перерезали горло, или застреливали. Часто, после группового изнасилования, женщин убивали. Многих женщин и девочек насиловали по столько много раз, что они от одного этого погибали.
Забавно, что сегодня в этих подразделениях висят плакаты: вот героический путь дивизии. Однако приписать там надо: вот в этом месте 800 гражданских зверски убили и изнасиловали 120 детей, в этом месте 5 детей языками к столу прибили гвоздями, а в этом месте изнасиловали и перерезали глотку всему женскому монастырю.
Вот это и есть настоящий «героический путь» дивизии - путь садистов и маньяков. Которых по законам УК РФ сегодня судить надо, а не дарить им цветы 9 мая за изнасилование девочек при родителях и их потом убийство всех скопом, с отрезанием грудей и прочим.
Короче, это даже не «пятно» на армии СССР. Это вообще зачеркивает право этих отморозков именоваться какой-то «армией» (а про «освободителей» вообще забудем). Скопище выродков, половых насильников и изуверов гражданского населения - не может являться армией. Это бандиты и сексуальные маньяки. Плюс узаконенные мародеры.
Не верю.
Ну, если считать только резонансные протесты, шо подняли шум и дошли до международной общественности, тогда - может быть. Оно и логично.
У нас СБУ запытало, за четыре года,, наверное, в десять раз человеков больше, чем всеми признанное фсбешное гестапо.
"Цензор" поубирал все ранее доступные сервисы на ветке, но им не хватило ума сделать редактирование своих каментов юзерами. Пусть даже кратковременная по времени возможность себя поправить, но уже - очень полезная и нужная вещь.