 Греция и Македония договорились о спорном названии страны - путь для Скопье в ЕС и НАТО открыт



Об этом заявил премьер Греции Ципрас, сообщает издание Ekathimerini, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"У меня хорошие новости ...Только что мы достигли договоренности с премьером Бывшей Югославской Республики Македония в вопросе, который занимало наши мысли много лет. У нас есть соглашение, и я счастлив, потому что мы имеем соглашение, охватывающее все условия, установленные греческой стороной ", - сказал он на брифинге с президентом Греции Прокописом Павлопулосом.

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Как известно, Афины и Скопье конце мая объявили о том, что их переговоры о названии Македонии находятся уже на финишной прямой, а компромисс найден. Возможными новыми названиями являются "Республика Илинденская Македония" и "Республика Северная Македония".

Спор о названии Македонии - страны, возникшей после распада Югославии в 1991 году, продолжается более 25 лет. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы избежать путаницы с северным регионом Греции - Македонией. Греция также предостерегает Скопье от каких-либо территориальных претензий на всю историческую Македонию, находящегося в Греции. Из-за этого Афины блокируют вступление Македонии в ЕС и НАТО.

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