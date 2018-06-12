 Греция и Македония договорились о спорном названии страны - путь для Скопье в ЕС и НАТО открыт

Об этом заявил премьер Греции Ципрас, сообщает издание Ekathimerini, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"У меня хорошие новости ...Только что мы достигли договоренности с премьером Бывшей Югославской Республики Македония в вопросе, который занимало наши мысли много лет. У нас есть соглашение, и я счастлив, потому что мы имеем соглашение, охватывающее все условия, установленные греческой стороной ", - сказал он на брифинге с президентом Греции Прокописом Павлопулосом.
Как известно, Афины и Скопье конце мая объявили о том, что их переговоры о названии Македонии находятся уже на финишной прямой, а компромисс найден. Возможными новыми названиями являются "Республика Илинденская Македония" и "Республика Северная Македония".
Спор о названии Македонии - страны, возникшей после распада Югославии в 1991 году, продолжается более 25 лет. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы избежать путаницы с северным регионом Греции - Македонией. Греция также предостерегает Скопье от каких-либо территориальных претензий на всю историческую Македонию, находящегося в Греции. Из-за этого Афины блокируют вступление Македонии в ЕС и НАТО.
"Населення Республіки Македонія
Чисельність населення - 2,023 млн осіб (2002 р.); з них македонці - 64,2 %; албанці - 25,1 %; турки - 3,85 %; цигани - 2,3 %; серби - 2 %; слов'яни-мусульмани - 2,1 %"
"Слов'янське населення Республіки Македонія офіційні Афіни та всі греки взагалі називають слов'яномакедонцями (Σλαβομακεδόνες), також використовується термін «болгароскоп'яни» (Βουλγαροσκοπιανοί) або «скоп'яни» (Σκοπιανοί) (за ім'ям столиці РМ Скоп'є). Мову, якою розмовляють у Республіці Македонія, називають «скоп'янська мова» (Σκοπιανή γλώσσα), «болгарський діалект» (Βουλγαρική διάλεκτος), або «славомакедонська мова» (Σλαβομακεδονική γλώσσα)."
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