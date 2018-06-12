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Все про:Греция (482) Македония (32)

 Греция и Македония договорились о спорном названии страны - путь для Скопье в ЕС и НАТО открыт

Греция и Македония достигли договоренности в разрешении спора по спорной названия Македонии.


Об этом заявил премьер Греции Ципрас, сообщает издание Ekathimerini, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"У меня хорошие новости ...Только что мы достигли договоренности с премьером Бывшей Югославской Республики Македония в вопросе, который занимало наши мысли много лет. У нас есть соглашение, и я счастлив, потому что мы имеем соглашение, охватывающее все условия, установленные греческой стороной ", - сказал он на брифинге с президентом Греции Прокописом Павлопулосом.

Также читайте: Македонцы протестуют против переименования страны, хотя это одно из условий для вступления в ЕС и НАТО

Как известно, Афины и Скопье конце мая объявили о том, что их переговоры о названии Македонии находятся уже на финишной прямой, а компромисс найден. Возможными новыми названиями являются "Республика Илинденская Македония" и "Республика Северная Македония".

Спор о названии Македонии - страны, возникшей после распада Югославии в 1991 году, продолжается более 25 лет. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы избежать путаницы с северным регионом Греции - Македонией. Греция также предостерегает Скопье от каких-либо территориальных претензий на всю историческую Македонию, находящегося в Греции. Из-за этого Афины блокируют вступление Македонии в ЕС и НАТО.

Также читайте: Македония может сменить название страны ради вступления в НАТО

Источник: https://censor.net.ua/n3071150
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
проблемы те же самые...просто греция ни по территории,ни по населению,ни по военной мощи и агрессивности не сравнима с россией.
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Проблема не така.

"Населення Республіки Македонія
Чисельність населення - 2,023 млн осіб (2002 р.); з них македонці - 64,2 %; албанці - 25,1 %; турки - 3,85 %; цигани - 2,3 %; серби - 2 %; слов'яни-мусульмани - 2,1 %"

"Слов'янське населення Республіки Македонія офіційні Афіни та всі греки взагалі називають слов'яномакедонцями (Σλαβομακεδόνες), також використовується термін «болгароскоп'яни» (Βουλγαροσκοπιανοί) або «скоп'яни» (Σκοπιανοί) (за ім'ям столиці РМ Скоп'є). Мову, якою розмовляють у Республіці Македонія, називають «скоп'янська мова» (Σκοπιανή γλώσσα), «болгарський діалект» (Βουλγαρική διάλεκτος), або «славомакедонська мова» (Σλαβομακεδονική γλώσσα)."
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суперова мова, перекладач нафіг не потрібен
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хочешь, чтоб кацапы требовали от Киева называться малороссией?)))
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Ні, щоб кацапів називали Північною Україною Греция и Македония договорились о спорном названии страны - путь для Скопье в ЕС и НАТО открыт - Цензор.НЕТ 3083
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зачем вам их проблемы? хотите переименоваться в "Республика бывшая УССР"?
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"Республика Илинденская Македония"

РИМ?
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Нам бы их проблемы! Может нам ордло переименовать?! Могу прямо щас. Но матюки эту ЕС не устроють...(
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Может прекратить дискриминацию венгерского меньшинства?
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ми його не дискримінуємо - просто зменшуємо до нуля
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Да, пора прекратить дискриминацию венгерского меньшинства Рабиновичей! Свабоду папугаям! Рабинович, мы ваще где?!
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В Македонии нет венгерского меньшенства
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Ну наконец то,теперь все бывшие Юги кроме Сербии,показали кремлевскому Быдлу где Раки зимуют.. Греция и Македония договорились о спорном названии страны - путь для Скопье в ЕС и НАТО открыт - Цензор.НЕТ 2631
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эллинов надо было послать нах - от и вся недолга....
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Хорватия,Райский уголок на планете,Остров БРАЧ и совсем недорого...
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ще такої х..ні не було, щоб одна країна вимагала від іншої змінити назву..... ліниві греки, які ні чорта не роблять і винні купу грошей, ще чогось вимагають
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Македония позволила Греции вытереть о себя ноги - и путь в ЕС и НАТО для нее сразу же стал открыт.
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Зато теперь без "русского мира" и уже навсегда! Это того стоило...
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Ничто не стоит того, чтобы за это дать вытереть о себя ноги. Причем делать этого (давать вытереть о себя ноги) не следует не только по моральным причинам, но и по сугубо практическим: о того, кто дал это сделать раз ноги будут вытирать постоянно.
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какой тут "русский мир", на балканах свои страшилки и кацапы не самые страшные из них
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Помимо спора о названии Македонии, грекам также долго не нравилось, что Республика Македония использует изображения Вергинской звезды на своём официальном флаге. Вергинская звезда или Вергинское солнце - эмблема царской династии Аргеадов, к которой к слову принадлежал Александр Македонский. Флаг под давлением Греции был изменён, но проблема, похоже, так и осталась.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГреция и Македония договорились о спорном названии страны - путь для Скопье в ЕС и НАТО открыт
 
 
 
 
 
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