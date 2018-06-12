 Украинцы Австралии организуют однодневную голодовку в поддержку Сенцова

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, глава СУОА Стефан Романов заявил, что австралийские украинцы присоединятся к инициативе Украинского конгрессного комитета Америки, который проводится при поддержке Всемирного конгресса украинцев, чтобы привлечь внимание международного сообщества к украинским политзаключенным, находящимся в российских тюрьмах.
Кроме голодания, СУОА призвал австралийских украинцев обратиться с письмами к местным и федеральным членам парламента, а также международным организациям с целью усиления давления на российские власти в деле освобождения украинских политических заключенных.
Напомним, Украинский конгрессный комитет Америки инициировал однодневную голодовку в знак солидарности с Сенцовым.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.
Нікому нецікаво.
Отакі в нас люди.