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 Украинцы Австралии организуют однодневную голодовку в поддержку Сенцова

Союз украинских организаций Австралии (СУОА) призвал украинцев Зеленого континента поддержать требования Олега Сенцова к российским властям, приобщившись к однодневной голодовке 13 июня.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, глава СУОА Стефан Романов заявил, что австралийские украинцы присоединятся к инициативе Украинского конгрессного комитета Америки, который проводится при поддержке Всемирного конгресса украинцев, чтобы привлечь внимание международного сообщества к украинским политзаключенным, находящимся в российских тюрьмах.

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Кроме голодания, СУОА призвал австралийских украинцев обратиться с письмами к местным и федеральным членам парламента, а также международным организациям с целью усиления давления на российские власти в деле освобождения украинских политических заключенных.

Напомним, Украинский конгрессный комитет Америки инициировал однодневную голодовку в знак солидарности с Сенцовым.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3071142
 
   
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Політики ту немає.
Нікому нецікаво.
Отакі в нас люди.
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Однодневная голодовка? Как у Савченко?
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Нажаль, за сімейними обставинами, мене там зараз немає. Атоб там нє одноднєвна голодовка була! Шоб ті кацапо-ватнікі зрештою зрозуміли, чому украйінці ,падлюки, не хочуть до гепо-георгієвськіх ганчірок торкатися.
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