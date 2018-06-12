 Советник Порошенко Мария Гайдар сложила полномочия депутата Одесского облсовета

Это решение поддержали 54 депутата Одесского облсовета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно данным Одесской областной избирательной комиссии, место Гайдар, которая была выбрана по многомандатному избирательному округу по списку Одесской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" займет руководитель медиа-холдинга "Думская" Юрий Басюк.

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Напомним, Мария Гайдар - дочь известного российского политика Егора Гайдара - одного из руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России, правнучка писателя Аркадия Гайдара.



Михеил Саакашвили пригласил ее работать своим заместителем в июле 2015 года. В августе 2015 года Порошенко подписал указ о предоставлении ей гражданства и лично вручил паспорт гражданки Украины.



Гайдар ушла в отставку из Одесской ОГА в мае 2016 года.

В октябре 2015 г. Гайдар стала депутатом Одесского облсовета от БПП.

В марте 2017 президент Украины Петр Порошенко назначил Гайдар своим внештатным советником по вопросам сельской медицины.