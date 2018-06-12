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 Политика Украины
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Все про:депутат (2542) облсовет (355) Одесская область (1494) Гайдар Мария (25)

 Советник Порошенко Мария Гайдар сложила полномочия депутата Одесского облсовета

Депутаты Одесского областного совета 12 июня утвердили решение о сложении депутатского мандата бывшим замом Саакашвили, советником президента Украины Марией Гайдар.

Это решение поддержали 54 депутата Одесского облсовета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно данным Одесской областной избирательной комиссии, место Гайдар, которая была выбрана по многомандатному избирательному округу по списку Одесской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" займет руководитель медиа-холдинга  "Думская" Юрий Басюк.

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Напомним, Мария Гайдар - дочь известного российского политика Егора Гайдара - одного из руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России, правнучка писателя Аркадия Гайдара.

Михеил Саакашвили пригласил ее работать своим заместителем в июле 2015 года. В августе 2015 года Порошенко подписал указ о предоставлении ей гражданства и лично вручил паспорт гражданки Украины.

Гайдар ушла в отставку из Одесской ОГА в мае 2016 года.

В октябре 2015 г. Гайдар стала депутатом Одесского облсовета от БПП.

В марте 2017 президент Украины Петр Порошенко назначил Гайдар своим внештатным советником по вопросам сельской медицины.

Источник: https://censor.net.ua/n3071141
 
 
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Лучшие люди Саакашвили уходят. Не верят в возвращение батони.
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А Маша ще в Україні? Громадянства петя не позбавив?
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и куда она теперь?в израиль или в нидерланды? Советник Порошенко Мария Гайдар сложила полномочия депутата Одесского облсовета - Цензор.НЕТ 9992
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-1 агент кремля. ну теперь точно уж некому помешать брехуну вершить потужные лиформы
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В Одессе как рулила мафия так и рулит. Петя им в угоду убрал Саакашвили и поставил нужного им человека. Вот такая вот шоколадная борьба с коррупцией....
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Одесский суд разрешил Труханову продолжать работать мэром несмотря на то, что против него расследуется уголовное дело по обвинению в коррупции.
Но мафия приказала восстановить, суд ответил есть!
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Киевский суд вернул почетному мэру Одессы Труханову паспорта и разрешил выезд заграницу. Труханов подозревается НАБУ в краже 200млн в 2016 году и был задержан в аэропорту, а позже освобожден. Одессит возмущенный продажностью судей изрубил топором тринадцать машин под этим судом.
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Ещё одну "тёмную лошадку" вывели на чистую воду ? ))
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Ох вай-вей! А какая когда-то красивая жньщина была. (Предупреждали не кушать шоколад).
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эта гадина - сотрудник кгб в четвёртом поколении. сосёт гландами
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоветник Порошенко Мария Гайдар сложила полномочия депутата Одесского облсовета
 
 
 
 
 
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