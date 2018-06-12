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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14949) Сербия (201) Вучич (1)

 Порошенко провел встречу с сербским коллегой Вучичем - обсуждали экономическое сотрудничество и либерализацию визового режима

В рамках рабочего визита в Турцию Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Республики Сербия Александром Вучич.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили  в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Речь шла об активизации политического диалога, а также усиления экономической составляющей отношений. В этом контексте была отмечена важность проведения в ближайшее время очередного заседания Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, а также целесообразность продолжения практики организации двусторонних бизнес-форумов.

Президенты двух стран уделили также внимание вопросам сотрудничества в рамках международных организаций, а также взаимодействия в гуманитарной сфере.

Главы двух государств согласились с важностью неукоснительного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности.

Стороны договорились о дальнейшей либерализации визового режима и развитие контактов между людьми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наше признание Крыма частью России означало бы и поддержку независимости Косово, - президент Сербии Вучич

Источник: https://censor.net.ua/n3071137
 
   
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А договорился ли он о наказании сербских четников воюющих против Украины?
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Це ті, щовсіляко підтримують кацапів і з задоволенням визнали б анексію Криму, якщоб у самих не було Косово?
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А я уже подумал что с Мураевым. А КАК СТЕРВА ПОХОЖ НА ЭТУ СВОЛОЧЬ.
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А нам воно треба, щоб сербські симпатики Раїси Федорівни Немитої до нас без перешкод шастали?
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Коллега ... Это по чему коллега ?
Тоже вкладчик хромого траста ?
Владеет шоколадной фабрикой ?
Повелитель печенюшек ?
Коллега Главнокомандующий ?
Или тоже вор и брехло ?
Уточнять нужно ...
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Президент Порошенко может найти общий язык с кем угодно.
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Вот с украинским народом только не получилось ...
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Особливо символічно -з церемонії відкриття TANAP Президенти України та ТР повертаються одним автомобілем Порошенко провів зустріч із сербським колегою Вучичем - обговорювали економічну співпрацю та лібералізацію візового режиму - Цензор.НЕТ 3995Порошенко провів зустріч із сербським колегою Вучичем - обговорювали економічну співпрацю та лібералізацію візового режиму - Цензор.НЕТ 3995 до місця проведення наступного заходу
Порошенко провів зустріч із сербським колегою Вучичем - обговорювали економічну співпрацю та лібералізацію візового режиму - Цензор.НЕТ 6718
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Следующая встреча состоится с представителями племени тумба-юмба и будут перетерать офшоры и любимый слуху чиколатного борова безвиз!!!
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Следующая встреча состоится с представителями племени тумба-юмба и будут перетерать офшоры и любимый слуху чиколатного борова безвиз!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко провел встречу с сербским коллегой Вучичем - обсуждали экономическое сотрудничество и либерализацию визового режима
 
 
 
 
 
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