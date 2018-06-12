 Порошенко провел встречу с сербским коллегой Вучичем - обсуждали экономическое сотрудничество и либерализацию визового режима

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
Речь шла об активизации политического диалога, а также усиления экономической составляющей отношений. В этом контексте была отмечена важность проведения в ближайшее время очередного заседания Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, а также целесообразность продолжения практики организации двусторонних бизнес-форумов.
Президенты двух стран уделили также внимание вопросам сотрудничества в рамках международных организаций, а также взаимодействия в гуманитарной сфере.
Главы двух государств согласились с важностью неукоснительного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности.
Стороны договорились о дальнейшей либерализации визового режима и развитие контактов между людьми".
Тоже вкладчик хромого траста ?
Владеет шоколадной фабрикой ?
Повелитель печенюшек ?
Коллега Главнокомандующий ?
Или тоже вор и брехло ?
Уточнять нужно ...