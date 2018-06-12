 С начала суток погиб один воин. Враг применил минометы возле Новотошковского, Новотроицкого и Водяного, - пресс-центр Объединенных сил

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Враг прибегнул к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское, Новотроицкое и Водяное, где открывал огонь из 120 и 82-мм минометов. Активная оборона подразделений объединенных сил продолжалась вблизи Марьинки, Троицкого, Гнутово и Водяного, где противник использовал стрелковое оружие и гранатометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ из разрешенного минского договоренностями вооружения.

Огонь снайпера был зафиксирован в районе Ломакино на Мариупольском направлении. Контрснайперские меры заставили врага прекратить огонь.

В результате ведения боевых действий текущих суток один украинский военнослужащий погиб. Потери противника уточняются".

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