 С начала суток погиб один воин. Враг применил минометы возле Новотошковского, Новотроицкого и Водяного, - пресс-центр Объединенных сил

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил.
В вечерней сводке отмечается: "Враг прибегнул к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское, Новотроицкое и Водяное, где открывал огонь из 120 и 82-мм минометов. Активная оборона подразделений объединенных сил продолжалась вблизи Марьинки, Троицкого, Гнутово и Водяного, где противник использовал стрелковое оружие и гранатометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ из разрешенного минского договоренностями вооружения.
Огонь снайпера был зафиксирован в районе Ломакино на Мариупольском направлении. Контрснайперские меры заставили врага прекратить огонь.
В результате ведения боевых действий текущих суток один украинский военнослужащий погиб. Потери противника уточняются".
Встань Тарасе подивися!!!
З новою бідою,
Твій народ знову схопився
Битвою з Ордою.
Знов хоронять козаченьків
Вбитих за свободу.
Плачуть вдови молоденькі
З нашого народу.
Посивіли тати й мами
На труні дитини.
За доньками та синами
Чорні, як хустини.
Знов прилізли Московити
Волю в нас забрати.
Полонити й всіх добити
В землю затоптати.
Встань, та дай пораду
Дорви ті кайдани.
Поведи у бій громаду,
Залікуй їм рани.
Об'єднай всіх українців
Своїм сильним словом.
Півдня, західних та східців
Донецьком та Львовом.
Розквіте твоя Вкраїна
Доб'єм супостата.
Буде вільна Україна
А для катів розплата.
29.05.2018 Анатолий К.
Схилімо голови пере Воїном...
Отомстим!!!
Те, що так у листі не згадав.
І за крок до відважної смерті
Будь таким, яким Бог тебе знав.