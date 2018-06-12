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 С начала суток погиб один воин. Враг применил минометы возле Новотошковского, Новотроицкого и Водяного, - пресс-центр Объединенных сил

В течение текущих суток, 12 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Российско-оккупационные войска 11 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 4 раза из тяжелого вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Враг прибегнул к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское, Новотроицкое и Водяное, где открывал огонь из 120 и 82-мм минометов. Активная оборона подразделений объединенных сил продолжалась вблизи Марьинки, Троицкого, Гнутово и Водяного, где противник использовал стрелковое оружие и гранатометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ из разрешенного минского договоренностями вооружения.

Огонь снайпера был зафиксирован в районе Ломакино на Мариупольском направлении. Контрснайперские меры заставили врага прекратить огонь.

В результате ведения боевых действий текущих суток один украинский военнослужащий погиб. Потери противника уточняются".

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Источник: https://censor.net.ua/n3071131
 
 
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Встань Тарасе подивися!!!
З новою бідою,
Твій народ знову схопився
Битвою з Ордою.
Знов хоронять козаченьків
Вбитих за свободу.
Плачуть вдови молоденькі
З нашого народу.
Посивіли тати й мами
На труні дитини.
За доньками та синами
Чорні, як хустини.
Знов прилізли Московити
Волю в нас забрати.
Полонити й всіх добити
В землю затоптати.
Встань, та дай пораду
Дорви ті кайдани.
Поведи у бій громаду,
Залікуй їм рани.
Об'єднай всіх українців
Своїм сильним словом.
Півдня, західних та східців
Донецьком та Львовом.
Розквіте твоя Вкраїна
Доб'єм супостата.
Буде вільна Україна
А для катів розплата.

29.05.2018 Анатолий К.
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С февраля 2015го года когда активные боевые действия были прекращены все потери по сути бессмысленны, люди просто сидят в окопах и друг друга обстреливают ведя окопную войну убивая противников и мирных и неся при этом потери свои,линия фронта при этом практически с тех пор не изменилась. Тоесть если бы эти люди просто тихо мирно сидели бы в окопах все было бы примерно так же но эти сотни а то и тысячи человек были бы живы и не покалеченны.
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Вічна пам'ять загиблому..
Схилімо голови пере Воїном...
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Напиши на чужому конверті
Те, що так у листі не згадав.
І за крок до відважної смерті
Будь таким, яким Бог тебе знав.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток погиб один воин. Враг применил минометы возле Новотошковского, Новотроицкого и Водяного, - пресс-центр Объединенных сил
 
 
 
 
 
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