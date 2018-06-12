 На Донбассе бушует война, и виной всему этому интервенция России, - Волкер

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время дискуссии о противодействии российской агрессии на востоке Украины, которая проходит в Дании.

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"Во время моей последней поездки я увидел, что на востоке Украины бушует война, породившая разрушительный гуманитарный кризис, и виной всему этому интервенция России", - отметил спецпредставитель Госдепа США.

Волкер также заявил, что США продолжают поддерживать идею введения на Донбасс миротворческой миссии с мандатом ООН, чтобы облегчить имплементацию минских соглашений.

"Однако российские предложения о "силах защиты" ОБСЕ неудачны", - добавил он.

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