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Все про:война (2911) Россия (69595) Донбасс (16376) Волкер Курт (256)

 На Донбассе бушует война, и виной всему этому интервенция России, - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер заявляет, что лично удостоверился в том, что военные действия на востоке Украины стали следствием российской интервенции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время дискуссии о противодействии российской агрессии на востоке Украины, которая проходит в Дании. 

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"Во время моей последней поездки я увидел, что на востоке Украины бушует война, породившая разрушительный гуманитарный кризис, и виной всему этому интервенция России", - отметил спецпредставитель Госдепа США.

Волкер также заявил, что США продолжают поддерживать идею введения на Донбасс миротворческой миссии с мандатом ООН, чтобы облегчить имплементацию минских соглашений.

"Однако российские предложения о "силах защиты" ОБСЕ неудачны", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071126
 
   
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Да? А зрадофилы нас убеждают, что это Порошенко виноват и что война ему выгодна. Поэтому он, гад такой, не хочет ее закончить.
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Так. Є такі перли. Своїх дітей та родичів повідкуплювали а хтось нехай йде помирає аби швидше скінчилось, бо народ вже втомився від війни.
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Ты основателя партии регионов упоминаешь больше, чем любой "зрадофил" на сайте.
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Президент Порошенко отправил на эту войну своего сына.
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Двух! Второго в разведку во вражьей футболке На Донбассе бушует война, и виной всему этому интервенция России, - Волкер - Цензор.НЕТ 4547
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Что тут может быть смешного? Для любого отца это страшно.
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Для него не страшно, потому что никуда он его не отправлял.
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А на какую войну отправил ? За независимость Панамы ? Просто сына отправил на войну, а в Иловайске и донецком аэропорту погибали другие сыновья других родителей.
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На Мальдивах уже давно идёт война, там все сыновья нашей большой медведицы.
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Сын Порошенко участвовал в боевых действиях на Донбассе.
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Какой факт ? Где фотографии сына в окопе ?
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Еще павильон с окопом не собрали.
Подождите малось, будут вам и фото с окопами.
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ты с топором приходи. Обычно барнаульськие молдаване сучковатые.
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Волкер вже більше року про це говорить.
А що робити, як вирішити скалдну ситуацію ?
І хто врешті за все відповість ?
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Ну естественно Порошенко во всём виноват!
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Это знают многие, в том числе и в России, только толку от этого ноль целых ноль десятых.
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На Донбассе бушует война, и виной всему этому интервенция России
Блин, а я все четыре года думал, что это зеленые человечки с Марса прилетели На Донбассе бушует война, и виной всему этому интервенция России, - Волкер - Цензор.НЕТ 8071
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да мы уже в курсе как вы умеете второй фронт открывать, не надо излишне напрягаться
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ссср в 41 в войну вступил.а запад воевал с 1939 На Донбассе бушует война, и виной всему этому интервенция России, - Волкер - Цензор.НЕТ 6026то чей второй фронт?
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главное, что самая пострадавшая во 2 мировой страна Украина и сегодня страдает подобным образом. Так какая разница чей там был второй фронт.
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Британия и Франция объявили войну Германии 2 сентября 1939 года,какой 2 Фронт Болван блин На Донбассе бушует война, и виной всему этому интервенция России, - Волкер - Цензор.НЕТ 7034
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Утром 10 июня немецкие войска вторглись во Францию. Французское правительство бежало в Бордо. 17 июня правительство Франции обратилось к Германии с просьбой о перемирии. 22 июня 1940 года Франция капитулировала перед Германией.

Война Германии с Францией продолжалась ... 42 дня.
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НEЙМOВIРНA ПРИТЧA, КOТРA ЗМIНИТЬ ВAШE ЖИТТЯ ВCЬOГO ЗA 1 ХВИЛИНУ.ІСТОРІЯ 12/06/2018Ця пoвчaльнa, мудрa icтoрiя змуcить вac пeрeглянути cвoє життя i, мoжливo, нaвiть кaрдинaльнo змiнити cвoї пoгляди!У oднoгo cултaнa булo чoтири дружини. Нaйбiльшe вiн любив cвoю чeтвeрту дружину - нaймoлoдшу i нaйлacкaвiшу. Cултaн дaрувaв їй бaгaтi oдягу, кoштoвнocтeй, дoглядaв її бiльшe вciх. I вoнa булa вeceлa i рaдувaлa йoгo. Вiн любив i cвoю трeтю дружину - виняткoву крacуню. Вирушaючи в iншi крaїни, вiн зaвжди брaв її з coбoю, щoб вci бaчили її крacу, i зaвжди бoявcя, щo oднoгo рaзу вoнa зaлишить йoгo i втeчe дo кoгocь iншoгo.Cултaн любив i другу cвoю дружину - хитрoмудру i дocвiдчeну в iнтригaх. Вoнa булa йoгo дoвiрeнoю ocoбoю, якa дoпoмaгaлa приймaти мудрi рiшeння. Кoли у cултaнa були прoблeми, вiн дoвiряв їх другiй дружинi, i вoнa дoпoмaгaлa чoлoвiкoвi вийти iз cклaднoї cитуaцiї тa пeрeжити cкрутний чac.Пeршa дружинa булa нaйcтaрiшoю i дicтaлacя йoму у cпaдoк вiд пoкiйнoгo cтaршoгo брaтa. Жiнкa булa дужe вiддaнa чoлoвiкoвi i рoбилa вce мoжливe для збeрeжeння i примнoжeння бaгaтcтв як caмoгo cултaнa, тaк i вciєї йoгo крaїни. Cултaн нe любив cвoю пeршу дружину, нeзвaжaючи нa тe, щo вoнa глибoкo йoгo пoвaжaлa i цiнилa. Вiн нe звeртaв нa нeї нiякoї увaги.Якocь кoли cултaн зaхвoрiв, вiн пoчaв згaдувaти cвoє прoйдeнe життя, cпoвнeнe рoзкoшi: «Зaрaз у мeнe чoтири дружини, aлe кoли я пoмру, зaлишуcя oдин». Вiн пoкликaв cвoю чeтвeрту дружину i зaпитaв:- Я любив тeбe бiльшe зa вciх iнших, вiддaвaв тoбi вce нaйкрaщe, бeрiг тeбe з ocoбливим cтaрaнням. Зaрaз, кoли я вмирaю, ти гoтoвa пocлiдувaти зa мнoю дo цaрcтвa нeбecнoгo?- Звicнo, нi! - вiдпoвiлa вoнa i вийшлa, нe зрoнивши бiльшe нi cлoвa.Її cлoвa, як кинджaл, врaзили ceрцe чoлoвiкa. Тoдi зacмучeний cултaн зaпитaв cвoю трeтю дружину:- Я зaхoплювaвcя тoбoю вce мoє життя. Зaрaз, кoли я вмирaю, ти гoтoвa пocлiдувaти зa мнoю в пoтoйбiччя?- Нi! - вiдпoвiлa йoгo трeтя дружинa. - Життя тaкe прeкрacнe! Кoли ти пoмрeш, я думaю щe рaз вийти зaмiж!Ceрцe cултaнa зaщeмiлo: тaкoгo бoлю вoнo щe нiкoли нe знaлo. Тoдi вiн зaпитaв cвoю другу дружину:- Я зaвжди прихoдив дo тeбe зa дoпoмoгoю, i ти зaвжди дoпoмaгaлa мeнi i булa для мeнe нaйкрaщим рaдникoм. Зaрaз, кoли я вмирaю, ти гoтoвa cлiдувaти зa мнoю туди, дe блiдi тiнi cтoгнуть i мoлять вoлoдaря душ прo пoщaду?- Дужe шкoдa, щo нe мoжу тoбi дoпoмoгти в цeй рaз, - вiдпoвiлa другa дружинa.- Єдинe, щo я мoжу зрoбити, цe з чecтю тeбe пoхoвaти. Її вiдпoвiдь врaзилa cултaнa, як тиcячi грoмoвих блиcкaвoк, a в цeй мoмeнт вiн пoчув гoлoc:- Я пiду з тoбoю туди, куди ти мeнe пoвидeш i буду пoруч з тoбoю дo кiнця! Cултaн oбeрнувcя i пoбaчив cвoю пeршу дружину. Вoнa виглядaлa блiдoю, зaплaкaнoю i виcнaжeнoю гoрeм дo нeвпiзнaння. Вiн тихo зi cмуткoм вiдпoвiв:- Я пoвинeн був увaжнiшe cтaвитиcя дo тeбe рaнiшe!У кoжнoгo з нac є чoтири дружини. Нaшa чeтвeртa дружинa - цe нaшe тiлo; якe нe мaє знaчeння, cкiльки cил i чacу ми вклaдaємo в тe, щoб виглядaти дoбрe, вoнo нac зaлишить, кoли ми пoмрeмo. Нaшa трeтя дружинa - цe нaшa кaр'єрa, cтaнoвищe, грoшi, бaгaтcтвo, coцiaльнe cтaнoвищe. Кoли ми пoмрeмo, вoни нaлeжитимуть iншим. Нaшa другa дружинa - цe нaшa ciм'я i рoдичi. Нe вaжливo, cкiльки вoни нaм дoпoмaгaли тут, нaйбiльшe, щo вoни мoжуть зрoбити для нac прoвecти нac нa тoй cвiт з пoшaнoю. I нaшa пeршa дружинa - цe нaшa душa, яку чacтo iгнoрують чeрeз гoнитву зa удaчeю, влaдoю, бaгaтcтвoм i зaдoвoлeннями. Нeзвaжaючи нa цe, душa зaвжди з нaми. Cтaвлячиcь дo нeї з турбoтoю i увaгoю, oбeрiгaючи i рoзвивaючи її, ми мoжeмo пoдaрувaти cвiту i coбi нaйбiльший пoдaрунoк..
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Вывод сам собой напрашивается--чем чаще женщина выходит замуж--тем она надёжнее становится. На Донбасі вирує війна, і виною всьому цьому інтервенція Росії, - Волкер - Цензор.НЕТ 1436
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Для наступного чоловіка ? А скільки їх буде ? ))
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Это зависит не столько от самой женщины, сколько от её АЙ-КЮ.
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Волкер вроде не жираф, а так долго доходит до мозгов.
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Ну до него хотя бы дошло. Макрон и Меркель мотаются к хуйлу на поклон, тем за 4 года не дошло.
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про доходимость хуйла не хочешь вспомнить? На Донбассе бушует война, и виной всему этому интервенция России, - Волкер - Цензор.НЕТ 1878
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Чего зубы скалишь сиксот ригошоколадный. Закрой мясорубку, а то зубы вирвут. На Донбасі вирує війна, і виною всьому цьому інтервенція Росії, - Волкер - Цензор.НЕТ 6562
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ну,врах же не в кремле(в статье как раз говорится,что в кремле)
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Сегодня генерал Наев заявил,мы готовы применить все виды вооружений включая авиацию.КацаПсины драпайте на РАБссию, ибо вас тут нет.
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Ихтутнеты драпать на парашу не будут. Им платят за то, чтобы он умирали тут.
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ща зрада нам расскажет,шо врах не в кремле
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А, что Наев собрался Кремль штурмовать?
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в армии единоначалие.и наев будет штурмовать то,что ему прикажут.и когда прикажут.
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Враг внутри. И не пугай "своими дурацкими началами" . Враг это такие как ты.
Во время войны , торгуют, гешефтят, брешут, и шкуру дерут с народа.
А ты вообще ничто! Ты просто маленькое гуно (понос временный). На Донбасі вирує війна, і виною всьому цьому інтервенція Росії, - Волкер - Цензор.НЕТ 6507
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благодарю за подтверждение,что не твоя война.вернее твоя,но не с той стороны На Донбасі вирує війна, і виною всьому цьому інтервенція Росії, - Волкер - Цензор.НЕТ 704.самопал ватный
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Быдло Мавзолейное первым не напало даже на Братана Молотова,Гитлера... На Донбассе бушует война, и виной всему этому интервенция России, - Волкер - Цензор.НЕТ 3758Что уж говорить об Украине и Крыме с Сирией..
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Саакашвили первым напал на РАБссиюю... На Донбассе бушует война, и виной всему этому интервенция России, - Волкер - Цензор.НЕТ 2982с 5 танками и одним самальотом...
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Тимошенко - самое хладнокровное, безжалостное, лукавое существо, которое мне приходилось видеть в жизни
https://antikor.com.ua/articles/242388-timoshenko__samoe_hladnokrovnoe_bezhalostnoe_lukavoe_sushchestvo_kotoroe_mne_prihodilosj_videtj_v_hi

...
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Союзники Германия и СССР дохляк воевали с Британией и Францией со 2 сентября 1939 года...,союз сей был подписан в Москве 23 августа 1939 года... На Донбасі вирує війна, і виною всьому цьому інтервенція Росії, - Волкер - Цензор.НЕТ 742а то Сралин и Гитлер обосрались 22 июня 1941 года это их проблемы... На Донбасі вирує війна, і виною всьому цьому інтервенція Росії, - Волкер - Цензор.НЕТ 8820
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флудер тупой, здесь тема про Украину, ты попутал
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Тема про Быдло Мавзолейное и войну в которой ИХТАМНЕТ ,Вечна
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вечна то, что Запад холопы москаля петра 1, которым он велел своих смердов русскими называть, что те и делают, демонстрируя свое холопство. А все остальное пройдет, и это тоже.
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н-да, если безрыбье, то и рак рыба, Волкер все же не меркель с макроном, за пуйлом не упадает.
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Так, навкруги таке бєзриб'я, шо Волкєр видаєцця страшною акулою! Славімо його та колегу його, Сенатора Маккейна! Дай Боже йім сил,здоров'я, часу та надхнення!!!)
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Теперь надо минские соглашения отменять.
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сначала надо признать москву улусом орды вместе с ее смердами, что делает невозможным дальнейшие претензии пуйла на квази русский мир в Украине. Ну, или пусть Европа и дальше остается холопами, которым москаль петр 1 велел своих смердов русскими называть за то, что те собирали для ханов дань с Руси, а они и послушались так, что ослушаться не смеют.
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Путин же сказал на днях, что любой шухер в тех краях во время ЧМ крайне печально отразится на государственности Украины... Типа прозрачно намекнул, что будет боль и ад...И ведь никакие американцы тогда не помогут - давайте не будем обманываться, Украину опять отдадут на заклание...
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а еще пуйло сказал, что "ихтамнет" про Украину, где это быдло топчется, и про "мыневыходили" про G8, которая реально G7, оно ведь брехливое патологически и американцев ссыт, что вполне понятно
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Виной этому сдача Крыма и Донбасса Обамой, ссыкливым черножопым чмом. Теперь роль пустого трепла и полезного идиота выполняет Волкер.
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Хороший пример из Славянска, который наглядно показывает как надо работать с населением Донбасса. Местный проукраинский политик, участник АТО Зонтов собирает митинги и дрючит городскую власть регионалов. И жители города его поддерживают.
http://deniskazansky.com.ua/kak_rabotat_s_donbassom/
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 51 мин.51 минуту назад

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Массовое захоронение уничтоженных на Донбассе российских оккупантов в Ростове. Как аккуратненько лежат, аж душа радуется. Вот могут же русские, когда захотят, к порядку приобщиться! И не говорите, что на Украину напал Путин. На Украину напали те, кто лежит в этих могилахНа Донбасі вирує війна, і виною всьому цьому інтервенція Росії, - Волкер - Цензор.НЕТ 6715
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Донбассе бушует война, и виной всему этому интервенция России, - Волкер
 
 
 
 
 
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