 На Донбассе бушует война, и виной всему этому интервенция России, - Волкер

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время дискуссии о противодействии российской агрессии на востоке Украины, которая проходит в Дании.
"Во время моей последней поездки я увидел, что на востоке Украины бушует война, породившая разрушительный гуманитарный кризис, и виной всему этому интервенция России", - отметил спецпредставитель Госдепа США.
Волкер также заявил, что США продолжают поддерживать идею введения на Донбасс миротворческой миссии с мандатом ООН, чтобы облегчить имплементацию минских соглашений.
"Однако российские предложения о "силах защиты" ОБСЕ неудачны", - добавил он.
Подождите малось, будут вам и фото с окопами.
А що робити, як вирішити скалдну ситуацію ?
І хто врешті за все відповість ?
Блин, а я все четыре года думал, что это зеленые человечки с Марса прилетели
Война Германии с Францией продолжалась ... 42 дня.
Во время войны , торгуют, гешефтят, брешут, и шкуру дерут с народа.
А ты вообще ничто! Ты просто маленькое гуно (понос временный).
https://antikor.com.ua/articles/242388-timoshenko__samoe_hladnokrovnoe_bezhalostnoe_lukavoe_sushchestvo_kotoroe_mne_prihodilosj_videtj_v_hi
...
http://deniskazansky.com.ua/kak_rabotat_s_donbassom/
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Массовое захоронение уничтоженных на Донбассе российских оккупантов в Ростове. Как аккуратненько лежат, аж душа радуется. Вот могут же русские, когда захотят, к порядку приобщиться! И не говорите, что на Украину напал Путин. На Украину напали те, кто лежит в этих могилах