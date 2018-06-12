 Госавиаслужба: Мы остаемся открытыми для диалога по использованию беспилотниками воздушного пространства

Как собщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Госавиаслужбы, обнародованном на официальном сайте.

В тесте отмечается: "В связи с активным обсуждением авиационной сообществом порядка использования воздушного пространства Украины беспилотными летательными аппаратами, определенного Временным порядком использования воздушного пространства (далее - Временный порядок), размещенным на официальном сайте Государственной авиационной службы Украины информируем, что решение об установлении вышеупомянутого Временного порядка принято в связи с возможной угрозой безопасности полетов, связанной с отсутствием регулирования вопросы использования воздушного пространства воздушными судами после потери силу с 01.06.2018 Положение об использовании воздушного пространства Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29.03.2002 № 401.

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Относительно ограничений, установленных Временным порядком, следует понимать, что Временный порядок не запрещает эксплуатантам беспилотных летательных аппаратов использования воздушного пространства выше 50 м, а лишь устанавливает нормы подачи заявки на использование воздушного пространства при необходимости выполнения полетов выше указанной высоты, или в случае невыполнения каких-либо требований, указанными в пункте 4 Главы 2 Временного порядка. Это связано с необходимостью информирования пользователей воздушного пространства о планируемой деятельности по использованию воздушного пространства исключительно из соображений безопасности полетов.

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Вместе с тем, Госавиаслужба остается открытой для диалога по нормам, установленным Временным порядком использования воздушного пространства в части, касающейся использования воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, информируем, что 19.06.2018 в 11:00 в помещении Министерства инфраструктуры запланировано проведение общественного обсуждения проекта Авиационных правил Украины "Правила предоставления разрешений на выполнение полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины", в рамках которого предлагаем обсудить вопросы, связанные с Временным порядком использования воздушного пространства Украины".

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