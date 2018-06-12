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Все про:беспилотник (535) Госавиаслужба (51)

 Госавиаслужба: Мы остаемся открытыми для диалога по использованию беспилотниками воздушного пространства

Государственная авиационная служба Украины обнародовала заявление, где говорится, что готова обсуждать с общественностью нормы новых Авиационных правил Украины, в том числе и нормы, регламентирующщие эксплуатацию беспилотных летательных апаратов.

Как собщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Госавиаслужбы, обнародованном на официальном сайте.

В тесте отмечается: "В связи с активным обсуждением авиационной сообществом порядка использования воздушного пространства Украины беспилотными летательными аппаратами, определенного Временным порядком использования воздушного пространства (далее - Временный порядок), размещенным на официальном сайте Государственной авиационной службы Украины информируем, что решение об установлении вышеупомянутого Временного порядка принято в связи с возможной угрозой безопасности полетов, связанной с отсутствием регулирования вопросы использования воздушного пространства воздушными судами после потери силу с 01.06.2018 Положение об использовании воздушного пространства Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29.03.2002 № 401.

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Относительно ограничений, установленных Временным порядком, следует понимать, что Временный порядок не запрещает эксплуатантам беспилотных летательных аппаратов использования воздушного пространства выше 50 м, а лишь устанавливает нормы подачи заявки на использование воздушного пространства при необходимости выполнения полетов выше указанной высоты, или в случае невыполнения каких-либо требований, указанными в пункте 4 Главы 2 Временного порядка. Это связано с необходимостью информирования пользователей воздушного пространства о планируемой деятельности по использованию воздушного пространства исключительно из соображений безопасности полетов.

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Вместе с тем, Госавиаслужба остается открытой для диалога по нормам, установленным Временным порядком использования воздушного пространства в части, касающейся использования воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, информируем, что 19.06.2018 в 11:00 в помещении Министерства инфраструктуры запланировано проведение общественного обсуждения проекта Авиационных правил Украины "Правила предоставления разрешений на выполнение полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины", в рамках которого предлагаем обсудить вопросы, связанные с Временным порядком использования воздушного пространства Украины".

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Источник: https://censor.net.ua/n3071123
 
 
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Запрет беспилотников в Украине: кому выгодно?
12.06.2018, 17:12 • 243 • 1

Кто-то загадочный и не очень умный в Государственной авиационной службе решил под предлогом регуляции полетов беспилотников запретить их свободное использование в Украине. Ладно он бы выписал разумные условия, но нет. Все, как обычно.
Фактически, беспилотники разделены на два типа - до 2 кг и более 2 кг. То, что беспилотник с обвесом и камерой весит более 2 кг, видимо, переводит все дроны в максимально жесткие условия использования.
О полете дрона весом более 2 кг надо предупреждать заранее, подав заявку в Украэроцентр. А именно до 12-00 за день до полета. И это при том, что в Украине только один такой офис.
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Хотите с ребенком запустить дрон? Идите и предупреждайте. Таких, как вы несколько тысяч? Тогда очень скоро там появятся решалы, которые вам помогут ускорить процесс. Но, правда, не бесплатно. Коррупция? Однозначно.
Теперь о полетах беспилотников до 2 кг. Первая норма радует: "Полеты ДППС массой до 2 кг включительно выполняются без представления заявок на ВПП, без получения разрешений на ВПП, без информирования органов управления Воздушных Сил ВС Украины и органов ОГВС, органов Государственной пограничной службы Украины, органов ОВД и ведомственных органов УВД, при условии соблюдения следующих требований:"
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А вот дальше идут требования, которые фактически делают запуск дрона невозможным. Ну, разве, что в лесу или в чистом поле. Хотя, как в лесу запускать, если там ветки взлететь не дают. Но это мелочи по сравнению с другими ограничениями. Давайте по списку:
1. Полеты не выполняются над: дорогами государственного значения (международные, национальные, региональные, территориальные); по центральным улицам городов, поселков городского типа и сел.
2. Летать можно только днем. О полетах вечером забудьте.Нельзя!
3. Запрещено летать над и вдоль линий электропередачи. Вдоль? Они везде! Если я запустил дрон на растоянии 30 метров от линии электропередач, то уже нарушаю.
4. Летать можно только на высоту 50 метров. И все!
5. Запрещен пролет над промышленными зонами.
6. Полеты выполняются:
- не ближе 30 м от другого лица, не связанной с выполнением этих полетов;
- не ближе 50 м от групп людей до 12 человек, которые находятся за пределами помещений, животных, транспортных средств, кораблей, лодок, объектов частной собственности;
- не ближе 150 м от групп людей количеством более 12 человек, которые находятся за пределами помещений, и от районов застройки многоэтажными жилыми домами, а также над указанными группами и районами.
Перевожу с чиновничьего на общечеловеческий. Запрещено снимать с дрона марши, митинги, публичные мероприятия, футбольные матчи и просто любые события. Потому что нельзя летать ближе, чем 150 метров к группе более 12 человек.
Помните, Майдан снимали? Так это оказывается было нарушение. Правда лишь теперь, а не тогда при злочинной власти.
Но самое интересное теперь то, что всякие журналистики теперь не смогут снимать недвижимость высокопоставленных чиновников-коррупционеров.Слышь, Денис Бигус (Denys Bihus), ты попал. Katya Gorchinskaya закрывай программу расследований.
Нефиг журналистам снимать компромат, а потом публиковать его у себя в сюжете. Хочешь снимать? Получи разрешение в "Украэроцентре" и согласуй выполнение полета с владельцем объекта. Какова вероятность этого - ответьте сами.
Обо всем этом и многом другом говорится в обнародованном "Временном порядке использования воздушного пространства Украины".
Понятно, что эта хрень несет коррупционные риски, ограничивает права и свободы граждан, а так же прямо нарушает Конституцию Украины в части презумпции невиновности (ст. 63) и в части права свободно собирать информацию (ст. 34). Поэтому она будет отменена, но меня уже утомила эта системная тяга чиновничьей братии к ограничению возможностей граждан.
Чиновник - это не вершитель судеб, а обслуживающий персонал. И пока украинские чиновники не выучат эту аксиому, как "Отче наш", ничего хорошего в их взаимоотношениях с гражданами не предвидется.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і Теlegram Борислав БЕРЕЗА
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а с чего это чиновникам учить аксиомы граждан?! что ты как гражданин можешь сделать чинуше, написать на него жалобу?! НУ НУ ПИШИ ПИШИ!! ПИШИ ЕЩЕ! раз времени не жалко!!
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..."федерація готує позов, хоча суд поки і не дає чіткої відповіді.
По-перше, через те, що ринок сектору може уповільнитися.
По-друге, такі обмеження не лише забороняють звичайним громадянам
вільно користуватися дронами, а і зобов`язують державні структури
(у тому числі Держслужбу з надзвичайних ситуацій) отримувати дозвіл для того,
щоб мати можливість, наприклад, врятувати людину з їхньою допомогою», - зазначає представник Федерація власників БПЛА.
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Одно вранье у власти.
С евро номерами они тоже говорили- открыты для обсуждения. А на самом деле Южпнина начала придумывать как бы не решать вопрос в интересах граждан. А решать в ИНТРЕСАХ автобарыг.
А пока южанина умышленно тянет время ( скоро опять каникулы)
1. Стали засуживать в судах влалельцнв импортных авто
2. Идет постоянное запугивание в СМИ владельцев имортных авто
3. Украинская власть стала напрягать Литву по проданным машинам
И т д
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Хоть и не афишируют, но на погран постах присланы проверяющие, которые усложняют въезд таких авто
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Интересно как нам еще дышать не запретили, конечно же для нашего блага! дышать оно знаете опасно можно вдохнуть чего нить вредное!!
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В принципе регулировать надо? Надо!
Вот и придумайте ВМЕНЯЕМЫЕ правила и отстаивайте их!
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да ты что!! мне кажется если так регулировать то самое правильное решение аналогичные правила ввести для автомоблей, так сказать позитивного эффекта (в плане сохраненных жизней) будет знаешь скоко просто ДОФИГА!! другое дело что машины перестанут ездить но зато и людей не будут давить да!! как говорится наша власть пошла по такому принципу нет квадрокоптеров нет проблем!!
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"В принципе регулировать надо? Надо!" Удобно конечно, сам спросил - сам ответил. А я говорю:"В принципе регулировать надо? Не нужно!"
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Ну да. Пока с самолётом не столкнётся.
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машины с людьми сталкиваются и почему же их до сих пор не запретили (машины имеются ввиду а то ты еще подумаешь что людей нужно запретить)?!!
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Хлебните говнеца, соевые умники!
Вы коррупцию и контроль разводите уже на ровном месте, без всяких веских приин. Думаете - самые вУмные, а все вокруг бараны? - ошибаетесь.
Эта шоколадная банда взялась гайки закручивать по-хлеще хряка. Ну-ну... Жду, когда они перетянут гайки и грёбанный ключ (тяжёлый и с большим рычагом) отлетит им в башку.
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та да!
напомнило:
пьяным за руль не садиться
в городе скорость 50 км/ч
балаклавы не носить
по газонам не ходить
больше двух не собираться
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Питяння до дятлів з ДАСУ:

Кількість осіб травмованих(загаблих) від використання БПЛА?

Кількість повітряних інцидентів пов'язаних з використанням БПЛА?

Питома частка в повітрі вище 50м БПЛА відносно кількості птахів?

50м це дальність ураження легкого БПЛА мисливською рушницею?

50м це вище рівня моря?

Чим легкий БПЛА небезпечніший для групи осіб, а ніж для однієї людини? Порох(Гройсман, Парубій, Піськін, Жопкін, - потрібне вставити) без охорони не бродить?

Що такого незвичайного я можу назнімати в рідному селі, по якому я ходжу кожен день?

Ви дібіли?


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ты в своем селе можешь случайно снять как менты во главе с начальником пиздят какого то водителя!! А потом ментам отбрехиваться и в суде и на ютубе!!
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Стадо корів може розбігтися від реву двигунів квадрокоптера,
та й молока вони будуть давати значно менше. Державіаслужба: Ми залишаємося відкритими для діалогу щодо використання повітряного простору безпілотниками - Цензор.НЕТ 2608
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Это ограничение прав и свобод граждан....Кто дал право издеваться над народом? В стране анархия каждый чинуша возомнил себя князьком.
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"Ми залишаємося відкритими для діалогу".
Закрили простір, тепер вони відкриті до діалогу. Головне, щоб БПЛА не літали над садибами бариг, розкрадачів, хабарників і рекетирів. А до решти об'єктів - "готові до діалогу"
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Прийдет Саакашвили разгонит эту контору к чертям. Других вариантов не вижу.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГосавиаслужба: Мы остаемся открытыми для диалога по использованию беспилотниками воздушного пространства
 
 
 
 
 
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