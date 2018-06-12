 Госавиаслужба: Мы остаемся открытыми для диалога по использованию беспилотниками воздушного пространства

Как собщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Госавиаслужбы, обнародованном на официальном сайте.
В тесте отмечается: "В связи с активным обсуждением авиационной сообществом порядка использования воздушного пространства Украины беспилотными летательными аппаратами, определенного Временным порядком использования воздушного пространства (далее - Временный порядок), размещенным на официальном сайте Государственной авиационной службы Украины информируем, что решение об установлении вышеупомянутого Временного порядка принято в связи с возможной угрозой безопасности полетов, связанной с отсутствием регулирования вопросы использования воздушного пространства воздушными судами после потери силу с 01.06.2018 Положение об использовании воздушного пространства Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29.03.2002 № 401.
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Относительно ограничений, установленных Временным порядком, следует понимать, что Временный порядок не запрещает эксплуатантам беспилотных летательных аппаратов использования воздушного пространства выше 50 м, а лишь устанавливает нормы подачи заявки на использование воздушного пространства при необходимости выполнения полетов выше указанной высоты, или в случае невыполнения каких-либо требований, указанными в пункте 4 Главы 2 Временного порядка. Это связано с необходимостью информирования пользователей воздушного пространства о планируемой деятельности по использованию воздушного пространства исключительно из соображений безопасности полетов.
Вместе с тем, Госавиаслужба остается открытой для диалога по нормам, установленным Временным порядком использования воздушного пространства в части, касающейся использования воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами.
Кроме того, информируем, что 19.06.2018 в 11:00 в помещении Министерства инфраструктуры запланировано проведение общественного обсуждения проекта Авиационных правил Украины "Правила предоставления разрешений на выполнение полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины", в рамках которого предлагаем обсудить вопросы, связанные с Временным порядком использования воздушного пространства Украины".
12.06.2018, 17:12 • 243 • 1
Кто-то загадочный и не очень умный в Государственной авиационной службе решил под предлогом регуляции полетов беспилотников запретить их свободное использование в Украине. Ладно он бы выписал разумные условия, но нет. Все, как обычно.
Фактически, беспилотники разделены на два типа - до 2 кг и более 2 кг. То, что беспилотник с обвесом и камерой весит более 2 кг, видимо, переводит все дроны в максимально жесткие условия использования.
О полете дрона весом более 2 кг надо предупреждать заранее, подав заявку в Украэроцентр. А именно до 12-00 за день до полета. И это при том, что в Украине только один такой офис.
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Хотите с ребенком запустить дрон? Идите и предупреждайте. Таких, как вы несколько тысяч? Тогда очень скоро там появятся решалы, которые вам помогут ускорить процесс. Но, правда, не бесплатно. Коррупция? Однозначно.
Теперь о полетах беспилотников до 2 кг. Первая норма радует: "Полеты ДППС массой до 2 кг включительно выполняются без представления заявок на ВПП, без получения разрешений на ВПП, без информирования органов управления Воздушных Сил ВС Украины и органов ОГВС, органов Государственной пограничной службы Украины, органов ОВД и ведомственных органов УВД, при условии соблюдения следующих требований:"
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А вот дальше идут требования, которые фактически делают запуск дрона невозможным. Ну, разве, что в лесу или в чистом поле. Хотя, как в лесу запускать, если там ветки взлететь не дают. Но это мелочи по сравнению с другими ограничениями. Давайте по списку:
1. Полеты не выполняются над: дорогами государственного значения (международные, национальные, региональные, территориальные); по центральным улицам городов, поселков городского типа и сел.
2. Летать можно только днем. О полетах вечером забудьте.Нельзя!
3. Запрещено летать над и вдоль линий электропередачи. Вдоль? Они везде! Если я запустил дрон на растоянии 30 метров от линии электропередач, то уже нарушаю.
4. Летать можно только на высоту 50 метров. И все!
5. Запрещен пролет над промышленными зонами.
6. Полеты выполняются:
- не ближе 30 м от другого лица, не связанной с выполнением этих полетов;
- не ближе 50 м от групп людей до 12 человек, которые находятся за пределами помещений, животных, транспортных средств, кораблей, лодок, объектов частной собственности;
- не ближе 150 м от групп людей количеством более 12 человек, которые находятся за пределами помещений, и от районов застройки многоэтажными жилыми домами, а также над указанными группами и районами.
Перевожу с чиновничьего на общечеловеческий. Запрещено снимать с дрона марши, митинги, публичные мероприятия, футбольные матчи и просто любые события. Потому что нельзя летать ближе, чем 150 метров к группе более 12 человек.
Помните, Майдан снимали? Так это оказывается было нарушение. Правда лишь теперь, а не тогда при злочинной власти.
Но самое интересное теперь то, что всякие журналистики теперь не смогут снимать недвижимость высокопоставленных чиновников-коррупционеров.Слышь, Денис Бигус (Denys Bihus), ты попал. Katya Gorchinskaya закрывай программу расследований.
Нефиг журналистам снимать компромат, а потом публиковать его у себя в сюжете. Хочешь снимать? Получи разрешение в "Украэроцентре" и согласуй выполнение полета с владельцем объекта. Какова вероятность этого - ответьте сами.
Обо всем этом и многом другом говорится в обнародованном "Временном порядке использования воздушного пространства Украины".
Понятно, что эта хрень несет коррупционные риски, ограничивает права и свободы граждан, а так же прямо нарушает Конституцию Украины в части презумпции невиновности (ст. 63) и в части права свободно собирать информацию (ст. 34). Поэтому она будет отменена, но меня уже утомила эта системная тяга чиновничьей братии к ограничению возможностей граждан.
Чиновник - это не вершитель судеб, а обслуживающий персонал. И пока украинские чиновники не выучат эту аксиому, как "Отче наш", ничего хорошего в их взаимоотношениях с гражданами не предвидется.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і Теlegram Борислав БЕРЕЗА
По-перше, через те, що ринок сектору може уповільнитися.
По-друге, такі обмеження не лише забороняють звичайним громадянам
вільно користуватися дронами, а і зобов`язують державні структури
(у тому числі Держслужбу з надзвичайних ситуацій) отримувати дозвіл для того,
щоб мати можливість, наприклад, врятувати людину з їхньою допомогою», - зазначає представник Федерація власників БПЛА.
С евро номерами они тоже говорили- открыты для обсуждения. А на самом деле Южпнина начала придумывать как бы не решать вопрос в интересах граждан. А решать в ИНТРЕСАХ автобарыг.
А пока южанина умышленно тянет время ( скоро опять каникулы)
1. Стали засуживать в судах влалельцнв импортных авто
2. Идет постоянное запугивание в СМИ владельцев имортных авто
3. Украинская власть стала напрягать Литву по проданным машинам
И т д
Вот и придумайте ВМЕНЯЕМЫЕ правила и отстаивайте их!
Вы коррупцию и контроль разводите уже на ровном месте, без всяких веских приин. Думаете - самые вУмные, а все вокруг бараны? - ошибаетесь.
Эта шоколадная банда взялась гайки закручивать по-хлеще хряка. Ну-ну... Жду, когда они перетянут гайки и грёбанный ключ (тяжёлый и с большим рычагом) отлетит им в башку.
напомнило:
пьяным за руль не садиться
в городе скорость 50 км/ч
балаклавы не носить
по газонам не ходить
больше двух не собираться
Кількість осіб травмованих(загаблих) від використання БПЛА?
Кількість повітряних інцидентів пов'язаних з використанням БПЛА?
Питома частка в повітрі вище 50м БПЛА відносно кількості птахів?
50м це дальність ураження легкого БПЛА мисливською рушницею?
50м це вище рівня моря?
Чим легкий БПЛА небезпечніший для групи осіб, а ніж для однієї людини? Порох(Гройсман, Парубій, Піськін, Жопкін, - потрібне вставити) без охорони не бродить?
Що такого незвичайного я можу назнімати в рідному селі, по якому я ходжу кожен день?
Ви дібіли?
та й молока вони будуть давати значно менше.
Закрили простір, тепер вони відкриті до діалогу. Головне, щоб БПЛА не літали над садибами бариг, розкрадачів, хабарників і рекетирів. А до решти об'єктів - "готові до діалогу"