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Все про:пропаганда (1974) СМИ (3072) Афанасьев Геннадий (118) Мураев (46)

 Канал NewsOne участвовал в раскрутке темы "протоколов Афанасьева" не менее, чем его владелец Мураев, - "Детектор медиа"

В эфире канала 6 июня публикацию документов обсуждали в разных программах и с разными гостями – Ольгой и Анатолием Шариями, Андреем Портновым, Андреем Золотаревым и Евгением Балицким. Последний также видит дело Сенцова "неоднозначным": "Если человека подозревают в терроризме, что осуждает сейчас все мировое сообщество, то все равно пусть его вернут на родину, и если он виновен, пусть он сидит в нашей тюрьме", - заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" в эфире канала

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Галы Скляревской на "Детектор медиа".

"История о собственнике канала NewsOne, народном депутате Евгении Мураеве, назвавшем украинского режиссера, политического заключенного Олега Сенцова, человеком, который "готовил поджоги и взрывы", вызвала большой резонанс в украинском медийном и политическом сообществе. После выступления депутата в эфире "112 Украина" Айдер Муждабаев, заместитель генерального директора канала ATR, призвал бойкотировать принадлежащий Мураеву NewsOne. Последовала реакция вице-спикера Ирины Геращенко, заявления двух фракций в парламенте, обращение в Нацсовет по телевидению и радиовещанию, наконец – заявление президента. В отношении Мураева возбудили уголовное дело по статьям "государственная измена" и "заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении".

В СМИ, соцсетях появилось множество публикаций, громких заявлений, анализов технологии распространения тезиса российской пропаганды в украинском информационном пространстве. Например, на сайте "Петр и Мазепа" появление в информационном пространстве темы "протоколов Афнасьева" назвали "спецоперацией" и проследили хронологию "вброса" этой темы. Как пишет в своей статье Алексей Копытько, "раскруткой" этой темы занимался канал "112 Украина", на котором 7 июня вышло то самое интервью с депутатом Мураевым.

"1. 4 июня на одном из своих каналов в сети Ольга Шарий размещает сюжет о протоколах допроса Геннадия Афанасьева. Повод – 2 июня на "5-м канале" выходит программа "Рандеву" с участием Афанасьева. Тезис Шарий: Афанасьев – не герой, а нехороший человек, вот как он сдавал Сенцова.

2. Показания Афанасьева на Сенцова – не тайна. Уже четыре года как. То есть информационный повод весьма условный, поэтому история "не взлетает". 4–5 июня Шарий постит сюжет на своих каналах. Резонанс минимальный.

3. 4 июня резонанс минимальный. 5 июня резонанс минимальный. А 6-го числа кто-то решает придать этой истории ускорение. С 6-го числа сюжет с "протоколами Афанасьева" начинает качать "112-й канал". Как? Просит комментировать историю с протоколами всех подряд. Появляется контент "Пупкин сказал о протоколах то-то". "Пустышка" обрастает "мясом", - пишет Копытько.

Канал "112 Украина" действительно 6 июня в своих эфирах сделал опрос нескольких гостей в студии о так называемых "протоколах Афанасьева" - например, Евгения Червоненко, который ничего внятного сказать о "протоколах" не смог, зато ведущие назвали историю с допросом и пытками Афанасьева "мутной историей". Это видео было опубликовано в 20:15 на сайте с заголовком "Червоненко про протоколи допитів Афанасьєва: А якщо вони справжні...". А 7 июня с просьбой прокомментировать "протоколы Афанасьева" на канале обратились к Мураеву, и отдельно на сайте "112 Украина" опубликовали на ту же тему пост Виктора Зубрицкого, бывшего креативного продюсера канала "112 Украина", в котором он утверждает, что его тоже пытали – но он, конечно, никого не "сдал": "Это я говорю с позиции человека, который несмотря на пытки и истязания не нашёл мерзкого выхода кого-то оболгать и тем более что-то рассказать". Кстати, в беседе с Мураевым ведущая 112-го канала в том числе цитирует и этот пост Зубрицкого, называя того "известным общественным деятелем".

На следующий день, 8 июня, Мураев в эфире собственного канала заявил, что "не говорил о личном отношении к Сенцову" и подчеркнул, что вообще все, что он говорил, было произнесено в эфире "112 Украина", а призывают бойкотировать канал NewsOne, что, с его точки зрения, абсурдно.

Однако следует заметить, что на самом деле тему "протоколов Афанасьева" на NewsOne начали раскручивать раньше, чем на 112-ом, и к созданию контента по этой теме подходили более системно. Так, 6 июня, в 14:25 в эфире канала было включение самой Ольги Шарий, шеф-редактора сайта Sharij.net, которая опубликовала, как она утверждает, оригинальные и полные протоколы допроса Афанасьева.

Канал NewsOne участвовал в раскрутке темы протоколов Афанасьева не менее, чем его владелец Мураев, - Детектор медиа 01

Ведущая Елена Кирик, задавая вопрос Ольге Шарий, заявила, что ее "расследование будет для многих сенсацией", не уточнив для зрителей, что Афанасьев еще три года назад в суде признал, что оговорил Сенцова, и отказался от показаний, сделанных, по словам его адвокатов, под пытками. Шарий же сообщила зрителям, что у нее "сложилось впечатление, что именно Афанасьев дал основную базу, которая выстраивает обвинения против Сенцова". О самом деле Сенцова Шарий не высказывалась, потому что "не видела материалов дела". К сожалению, ведущая не спросила, знает ли Шарий что-либо о показаниях Алексея Чирния, который от них не отказался. И как получилось, что к допросам Афнасьева она получила доступ, а к остальным материалам дела – нет. Вообще, о Чирние и его показаниях за два дня усиленного обсуждения этой темы никто, кажется, не вспомнил ни на "112 Украина", ни на NewsOne – а было бы интересно узнать, совпадают ли они текстуально с представленными протоколами допросов Афанасьева.

О мотивах публикации документов Шарий сказала, что ее "возмущает", что на украинских телеканалах Афанасьев "выставлен как жертва, как большой друг Олега Сенцова, который добивается его освобождения" – речь шла об интервью Афанасьева на 5-м канале от 2 июня 2018 года. "Это как минимум странно", - сказала Шарий, и добавила, что на украинских каналах, видимо, "так надо показывать" Афанасьева - не уточнив, кому именно это "надо".

Кирик также спросила: "Сейчас медиасообщество, множество общественных активистов участвует в акции #FreeSentsov в соцстеях. К вам лично обращался кто-нибудь, чтобы дать старт этому расследованию, продолжить разобраться, что именно это было? Или нет? Кто-то из правоохранительных органов, коллег-журналистов после вашей публикации?". У зрителей, видимо, должно было сложиться мнение, что в протоколах есть что-то такое, что может изменить дело Сенцова и может повлиять на его освобождение. Шарий ответила, что к ней не обращались, и провела параллели с освобождением Надежды Савченко: "Многим СМИ со мной не выгодно сотрудничать, потому что существует одна линия, одна пропаганда, точно также как с Надеждой Савченко, которая после выхода не оправдала надежд некоторых, и они теперь говорят: "Мы обманулись". Как же вы обманулись, если намеренно создавали такую легенду?"

Ведущая не уточнила у Шарий, считает ли она, что политические заключенные, вроде тех же Савченко или Афанасьева, должны сидеть в тюрьмах России, если есть риск, что они не оправдают чьих-то надежд после освобождения. Также Кирик не сказала, обращались ли журналисты канала за комментариями к самому Афанасьеву.

Канал NewsOne участвовал в раскрутке темы протоколов Афанасьева не менее, чем его владелец Мураев, - Детектор медиа 02

В тот же день, 6 июня в программе "Большой вечер" с Виталием Диким, в 17:41 было включение бывшего заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова, который также комментировал документы, опубликованные Ольгой Шарий. "Обвинения Афанасьевым Олега Сенцова – не фейк, утверждает журналист Ольга Шарий", - заявил в студии Дикий, - "В опубликованных документах не просто факты, а целая история. По ее словам, Геннадий Афанасьев сдал Олега Сенцова. В своем видеоблоге она разместила документы, по ее словам, которые это подтверждают". Дальше зрителям канала показали фрагмент видеоблога Шарий, где она рассказывает, как Афанасьев на допросе "детально описывал, как они совершали преступления, как он раскаивается, где брал канистры Олег Сенцов, куда они их привозили – то есть Геннадий Афанасьев выложил огромную историю подготовки преступлений". Этот кусочек видео был смонтирован (очевидно, каналом NewsOne) и состоит из разных фрагментов оригинального видеоблога Шарий.

После этого в студию по скайпу включился Андрей Портнов, которому Дикий задал вопрос, есть ли у Портнова основания считать эти документы подлинными.

"На мой взгляд, источник этих документов – авторитетный, потому что все, что ранее сообщал этот источник, практически на 100% процентов соответствовало действительности во всех случаях, когда этот источник комментировал события". Затем Портнов заявил, что Украина обязана способствовать возвращению украинских граждан на родину, где бы они не находились. "Но давайте посмотрим, благодаря чему украинский гражданин нашелся в российской тюрьме. Благодаря тому, что его личный партнер, друг дал против него показания, которые легли в основу обвинения и приговора (…). Я бы рассматривал эту ситуацию как девальвацию и маргинализацию в целом всех этих новых для Украины явлений – таких как героизм, патриотизм, активизм и другие. Я бы сказал, что происходит обратное движение во всех этих новых для Украины событиях". Ведущий не уточнил у Портнова, почему героизм, патриотизм и активизм – это новое явление для Украины, но попросил Портнова объяснить, чем можно объяснить это "обратное движение". Портнов ответил: "(…)Причиной того, что государство сейчас должно освобождать своего гражданина из иностранной тюрьмы стали сами патриоты, сами активисты, все те, кто затеял всю эту новую для Украины историю". Завершил свое включение Портнов призывом сменить президента и всю власть. (на видео – с 29.39 и до 35.31).

Канал NewsOne участвовал в раскрутке темы протоколов Афанасьева не менее, чем его владелец Мураев, - Детектор медиа 03

ДОПОЛНЕНИЕ: В тот же день, но чуть раньше, в 16:45 с тем же фрагментом видеоблога Ольги Шарий и той же подводкой, ведущий Виталий Дикийобсуждал тему "протоколов Афанасьева " с политологом Андреем Золоторевым. Ведущий задал ему следующий вопрос: "Что это изменит? Как это повлияет на ситуацию самого Сенцова?"

Золотарев: Очевидно, мы видим попытку сформировать международную коалицию в поддержку Сенцова и небезуспешная политизация этого дела. С другой стороны – контр- ход российской стороны (я так понимаю, что этот слив был вполне контролируемым), чтобы немножко сбить такой ореол героизма и мученичества Сенцова. Вполне ожидаемый ход со стороны спецслужб. Я ничему не удивлюсь.

Дикий: Так как к этому относиться? Это очередная провокация или абсолютная правда, которая повляиет на сознание людей, которые переживают о судьбе Сенцова?

Золотарев: Я думаю, что это принципиально ничего не изменит. Кампания в поддержку Сенцова будет продолжаться (…) В правовом поле Сенцову ничего не светит, а вот политические договоренности, как это было в деле Надежды Савченко, возможны. Возможно, понадобится привлечь Виктора Медведчука, у него это вполне успешно получалось – будем говорить так, как оно есть. Возможно, будет обмен – с нашей стороны мы видим соответствующие действия.

Дикий: Скажите, много говорили о ситуации с руководителем РИА Новости, и о том, что она может быть связана с обменом Сенцова на Вышинского.

Золотарев: Возможно. У меня нет никаких иллюзий на счет моральных качеств наших спецслужб, и вполне возможно его взяли как заложника на обмен – в последние годы ничему удивляться не приходится и дело Бабченко наглядное тому свидетельство. (на видео с 31:11 и до 35:56 )

Обсудил "протоколы Афанасьева" ведущий Дикий и с гостем студии Евгением Балицким (народный депутат от "Оппозиционного блока"). Балицкий был во всем согласен с Портновым, и добавил: "Если человека подозревают в терроризме, что осуждает сейчас все мировое сообщество, то все равно пусть его вернут на родину, и если он виновен, пусть он сидит в нашей тюрьме. Если не виноват – но только не под политическими гаслами, что он патриот, что сидел в российской вьязнице, а всех – их сейчас много сидит в Польше, в Румынии, это тоже наши граждане, и не надо делать пиар на одном человеке – мы должны стремиться вернуть всех наших граждан в страну. И если они действительно виновны, то пусть сидят в наших тюрьмах, тогда на этом не будет пиара. И последнее: очень правильно сказал человек (Портнов – прим. ДМ): наша ключевая задача - смена власти, новые люди будут договариваться, и мы остановим войну (…) Мы все равно должны сесть за стол переговоров с Россией, потому что друзья и враги выбираются самим человеком, а соседи – от бога". (на видео – с 35.33 и до 38.03).

Наконец, в тот же день, 6 июня, то есть в День журналиста, в 18-25 в вечерней программе ведущая Диана Панченко брала комментарии у Анатолия Шария на ту же тему. Она поздравила Шария с праздником, представила его как медиа-эксперта и журналиста и расспросила его о "протоколах Афанасьева". Видео с Шарием выложено на ютуб-канале NewsOne с заголовком "Шарий: я вернусь в Украину "на белом коне"".

Канал NewsOne участвовал в раскрутке темы протоколов Афанасьева не менее, чем его владелец Мураев, - Детектор медиа 04

"Вы действительно считаете, что Афанасьев слил Сенцова? И еще один вопрос – откуда у вас эти документы?". Шарий начал с ответа на второй вопрос и сказал, что "лучше спрашивать это у Ольги Шарий", но довольно долго говорил об источниках этих документов: "Есть люди, которые являются защитниками участников этого процесса, и некоторые люди, которые защищают тех участников процесса, которые находятся сейчас в темнице, считают крайне несправедливым то, что у него лицо выросло, что он является советником министра, что ему дали квартиру и он посещает красивые места, что он дает пафосные интервью, - а другие люди сидят и извините у них зубы выпадают из-за того, что они голодают. Поэтому у нас появились эти материалы". Затем Шарий заявил, что Афанасьев ему с самого начала не нравился, и что такими методами, как описывает Афанасьев, "только может быть в каком-то райотделе в деревне пытают". И добавил, что если бы ему пришлось внедрять агента, то как раз видеозаписи допросов, где человек все время "с улыбкой" дает показания на Сенцова, могут быть источником давления на этого самого агента: "Тогда ему устраивают обмен, он надевает вышиванку, отращивает себе чуд до пуза, - он не Савченко, которая начала переть против власти, он нормальный порохобот, и он постепенно внедряется в эту структуру, общается с министрами, ездит в составе серьезных делегаций за границу, по всей видимости, общается с президентом – и такой человек, на мой взгляд, является идеальным агентом влияния". Далее Шарий рассказывал ведущей о "списке 47-ми".

Насколько можно судить из видео, выложенного на ютуб-канале NewsOne за два дня, 6 и 7 июня, когда тема "протоколов Афанасьева" довольно активно обсуждалась, ни сам Афанасьев, ни адвокаты или правозащитники, ни активисты, выступающие с требованием освободить Сенцова, в эфире канала не появлялись.

Напомним, что после публикации протоколов допросов Афанасьева Ольгой Шарий и Виктором Зубрицким документы были распространены рядом изданий в качестве новостей – в их числе "Страна.ua", "Комментарии", "Политека", "From-ua", "Знай.ua". После возбуждения уголовного дела в отношении Евгения Мураева, 8 июня подробные публикации о заявлениях Мураева и реакции на них подготовили издания "Страна.ua" и "Вести".

Фото: кадры из программ NewsOne

Источник: https://censor.net.ua/n3071120
 
 
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реклама петушарію...
А якже ж.
А тут ще по Укр радіо проходить тема про "тюрми СБУ", теж замовлення...
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Не знаю за що можна притягти мураєва в теперішніх умовах неоголошеної війни
Буде галас на всю європу - опозиціонера садять за протилежну думку.
А те що воно запроданець нікого не хвилює.
По тихому відстрілювати хіба що..
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Подстрекательство к убийству?
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Когда кончаются аргументы, начинается хамство.
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не люблю ригів, перевертнів, зайд та підкацапників.
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Ми тут дограємось в демократію, що коли ці мураєви прийдуть у 2019 до влади, то помирять тут всих і зрадо і порохоботів швидко. Вони це вміють і головне хочуть.
А Європа буде висловювати свої щирі піклування...
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Это не дно - это демократия! А то привыкли под одну дудку все крутить
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Це зловживання демократією.
Її недолік саме в цьому.
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Что за бред? Если кто-то имеет отличное мнение, так это сразу злоупотребление. Нет уж.
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Прибігли свого очкастого і куміра захищати ?
Думка країни окупанта має бути забороненою.
Вам що, пропаганди кацапської мало ? По брейнвошингу скучили ? Ламає ?
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По сути есть что сказать?))) Что за истерика на ровном месте?))
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перепрошую Канал NewsOne участвовал в раскрутке темы "протоколов Афанасьева" не менее, чем его владелец Мураев, - "Детектор медиа" - Цензор.НЕТ 5863
ви напевно мене з собою поплутали
я вас коректно послала до путіна.
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Опять хамить пытаешься?)) Я не злюсь, если тебе от этого будет легче - продолжай пожалуйста))
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А от я зараз дійсно зла. Не наривайся, бо отримаєш те, що інші заробили.
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Тёть, нервные клетки не восстанавливаются) Береги себя)
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яка я тобі тьотя, ти в садочок ходиш чи першачок ?
хоча, може бути..
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Ну у вас же написано "Ксения", вот я и решил что вы не дядя.
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А мнение какого-то террориста, скажем, Бен Ладена - это отличное мнение или нет? Нужно было демократичным СМИ США его крутить в своих передачах в свое время?

Или вот, к примеру, Геббельс, пропагандист - нужно ли было крутить его отличное мнение по какому-то демократичному радио в США во время Второй Мировой?

Или вот есть пара "журналистов" и "медиа экспертов" - Грем Филипс, Стешин-Коц или вот даже Шарий - запрет их отличного мнения по украинскому телевиденью - это атака на демократию или нет?
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Вот когда Украина официально объявит войну - тогда и разговор другой будет, а пока эти сравнения не к месту.
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Т.е. с доводами про то, что это вполне демократично не крутить по телеку официального врага, вы согласились. Вас смущает только отсутствие официального статуса.
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Именно. Враг должен быть официальный, а не когда говорим одно, а торговый оборот увеличивается. Это всего лишь логика.
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Вот и славно. Значит договорились, что демократия не "в апасносте", если в общественное вещание не допускается "отличное мнение" официальных врагов, террористов и публичных персон, которые поддерживают врагов и террористов.

Как удобно, что у нас в стране проводится официальная Анти-Террористическая Операция, переформатированная в операцию объединенных сил, направленную на борьбу с террористами и сепаратистами (вдруг вы не знали, сепаратизм, как и терроризм является преступлением в обще-мировой практике).
Соответственно, пособники террористов, осуществляющие информационную поддержку преступникам, также должны быть исключены из публичного вещания.

Как не давали слова всяким "медиа-экспертам", поддерживающим Бен-Ладена, так не должны давать слово сторонникам других террористов.
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Понянятно, понянятно. Не психуй)
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Про демократию будешь на России рассказывать. Канал NewsOne участвовал в раскрутке темы "протоколов Афанасьева" не менее, чем его владелец Мураев, - "Детектор медиа" - Цензор.НЕТ 3535
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Ну, Петр Алексеевич говорит что Украина - демократическая страна
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И тут зрада? Канал NewsOne участвовал в раскрутке темы "протоколов Афанасьева" не менее, чем его владелец Мураев, - "Детектор медиа" - Цензор.НЕТ 9052
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Вони мабуть дуже хотять, щоб їх знов пропіарили націоналісти коктелями Молотова... Канал NewsOne брав участь у розкрутці теми "протоколів Афанасьєва" не менше, ніж його власник Мураєв, - "Детектор медіа" - Цензор.НЕТ 2377
Хоча це вже геть не смішно...
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Ну, извините.... А когда рыгам дали вольную, вы что-то другое ожидали? Совместные голосования, правильные провластные гости на эфирах, ни одного посаженного рыга - вот и результат. А СБУ у нас чем занимается? Мураев в москву постоянно летает, тоже СБУ не в курсе? Или опять как после оранжевых по договоренности решили снова слить страну рыгам? А те, как и нынешние, будут 5 лет соблюдать пакт о ненападении?
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Летает и что? Запрещено? Нет. В чем проблема?
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Абсолютно
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Провластные гости на эфирах? Танька, ты ври, да не завирайся. На мураевском канале прямым текстом говорят голосовать за кого угодно, только бы не за Порошенко. Канал NewsOne участвовал в раскрутке темы "протоколов Афанасьева" не менее, чем его владелец Мураев, - "Детектор медиа" - Цензор.НЕТ 222
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То есть никого из БПП там не бывает? А что никто не в курсе, что на этом канале ежедневно прокремлевский шабаш?
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А что, кто-то ещё эту парашную помойку смотрит?
Лично я её из вообще из меню удалил- оно теперь чище стало.
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Нормальные люди, способные думать и анализировать - смотрят. На этом канале звучат разные мнения, в отличии от про властных, на которых только одна сторона медали и та единственно верная
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Нормальные люди не смотрят парашное говно от слова "совсем".
А ненормальные пытаются в парашном говне найти что-то полезное.
Кушайте на здоровье !!!
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У медали всегда две стороны. Остальные пусть хавают то что им скармливают. Удачи)
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Якутский скульптор медаль из говна слепил? News-One называется? У такой медали точно 2 стороны- и обе из говна.
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От чому б не запросити на той же 5 канал, у прайм тайм, дійсно проукраїнських блогерів Полтаву, Литовченка, та того ж Вольнова?
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Кто то смотрит твой 5 анал еще?
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А что у вас в ОРДЛО нет его трансляции?
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Кто его смотрит?))
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Полтаву, Литовченка, Вольнова?
Смотрят.
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Вот честно, положа руку на сердце тебе говорю - я эти фамилии первый раз слышу. Посмотрю на досуге.
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Много текста из ничего.
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Давайте не будем опускаться до уровня раши, которая неоднозначным видит и сбитый МН17, и штраф Стокгольмского арбитража Газпрому, и санкции, да еще много чего, что осуждает весь нормальный остальной мир. Рупор Путина, он и есть рупор Путина.
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Какой "неоднозначный" ? Вы что ?!
Там Рашка ТВ четко понимает и применяет методы и принципы работы с "простыми людьми".
У них все ОДНОЗНАЧНО, и уверенным голосом.
Россия сбила Боинг? - фэйк!, решение Стокгольмского Арбитража - об уплате Украине 2,6 млрд. долл. ? - фейк! и т.д.
Это наши "политологи" расчленяют новость на пропорции в зависимости от сумм проплат "за" и "против", и мямлит "слухайтэ, думайтэ"...

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Очень важная новость. Хорошо отвлекает патриетов от грядущего повышения цены на газ
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В Беларуси снова повышают тарифы? Сочувствую. Канал NewsOne участвовал в раскрутке темы "протоколов Афанасьева" не менее, чем его владелец Мураев, - "Детектор медиа" - Цензор.НЕТ 2392
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микола, а ви напевно с расіі- матушкі ?
такий нік.. цікавий, троячий.
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Судя по вашим коментам - живете вы явно не в Украине
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а я жигууууль
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Опять на хамство опустились))
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"патриотам" не нравится когда появляется другое мнение) Пусть бесятся)
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"Канал NewsOne участвовал в раскрутке темы "протоколов Афанасьева" не менее, чем его владелец Мураев, - "Детектор медиа" - это только подтверждает, что Мураев - это проект шоколадного Пахана, даже 5-й канал подключился к этой своре, пятой кремлёвской колонне, уверен, что ньюсван Хряк уже положил под себя и ведёт двойную, или тройную игру, он гениальный аферист и вор мирового масштаба.
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И тебя вылечат...
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До тех пор , пока украинцы будут бесхребетнее , враг будет этим пользоваться.
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Борьба с оккупантами на оккупированной ими территории родной страны - это терроризм?

Акуеть, какой интересный посыл... Это значит, шо все партизаны - это простые террористы?

Ипать, как весело.
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Какое днище! Это не журналисты,а журнашлюхи! Фууууу! Позорники! А чего они не пригласят в студию гиркина и всю остальную мразь,которвя убивает украинцев?! Нет слов!
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Тимошенко, Гриценко, Добродомов и др. конкуренты Порошенко не имеют доступа к другим телеканалам. НьюзВан и 112 успешно используют этот факт, приглашают их на эфиры и хер чего возразишь, против такой демократичности. Параллельно продвигают и свою сепарскую муть. Вот, в целом, и создается впечатление о каналах, на которых может высказать свое мнение каждый.

Вывод: дайте всем политикам равный доступ на все телеканалы и уберите, нахер, этих пророссийских телевещателей.
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И по чьей же указке на Ньюс Ваньке толкают сепарскую муть?
Власник(и)Вадим Рабінович
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лишнее доказательство того, что наши враги чувствуют себя как дома везде - на телевидении, во власти, среди журналистов, среди людей... они хотят подорвать нашу веру в себя, наших героев, в идеалы, ценности и размыть память... и тогда все, нечего будет защищать, не за что бороться, нет родины..., а есть одни ублюдки... заходи и пользуйся...
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Сепары и коррупционеры очень вольготно себя чувствуют на украинском ТВ и власть делает вид что так и должно быть.
Зато того же Савика Шустера, не угодившего Порошенко, быстренько выкинули с телевиденья.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКанал NewsOne участвовал в раскрутке темы "протоколов Афанасьева" не менее, чем его владелец Мураев, - "Детектор медиа"
 
 
 
 
 
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