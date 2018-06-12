 Канал NewsOne участвовал в раскрутке темы "протоколов Афанасьева" не менее, чем его владелец Мураев, - "Детектор медиа"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Галы Скляревской на "Детектор медиа".

"История о собственнике канала NewsOne, народном депутате Евгении Мураеве, назвавшем украинского режиссера, политического заключенного Олега Сенцова, человеком, который "готовил поджоги и взрывы", вызвала большой резонанс в украинском медийном и политическом сообществе. После выступления депутата в эфире "112 Украина" Айдер Муждабаев, заместитель генерального директора канала ATR, призвал бойкотировать принадлежащий Мураеву NewsOne. Последовала реакция вице-спикера Ирины Геращенко, заявления двух фракций в парламенте, обращение в Нацсовет по телевидению и радиовещанию, наконец – заявление президента. В отношении Мураева возбудили уголовное дело по статьям "государственная измена" и "заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении".

В СМИ, соцсетях появилось множество публикаций, громких заявлений, анализов технологии распространения тезиса российской пропаганды в украинском информационном пространстве. Например, на сайте "Петр и Мазепа" появление в информационном пространстве темы "протоколов Афнасьева" назвали "спецоперацией" и проследили хронологию "вброса" этой темы. Как пишет в своей статье Алексей Копытько, "раскруткой" этой темы занимался канал "112 Украина", на котором 7 июня вышло то самое интервью с депутатом Мураевым.

"1. 4 июня на одном из своих каналов в сети Ольга Шарий размещает сюжет о протоколах допроса Геннадия Афанасьева. Повод – 2 июня на "5-м канале" выходит программа "Рандеву" с участием Афанасьева. Тезис Шарий: Афанасьев – не герой, а нехороший человек, вот как он сдавал Сенцова.

2. Показания Афанасьева на Сенцова – не тайна. Уже четыре года как. То есть информационный повод весьма условный, поэтому история "не взлетает". 4–5 июня Шарий постит сюжет на своих каналах. Резонанс минимальный.

3. 4 июня резонанс минимальный. 5 июня резонанс минимальный. А 6-го числа кто-то решает придать этой истории ускорение. С 6-го числа сюжет с "протоколами Афанасьева" начинает качать "112-й канал". Как? Просит комментировать историю с протоколами всех подряд. Появляется контент "Пупкин сказал о протоколах то-то". "Пустышка" обрастает "мясом", - пишет Копытько.

Канал "112 Украина" действительно 6 июня в своих эфирах сделал опрос нескольких гостей в студии о так называемых "протоколах Афанасьева" - например, Евгения Червоненко, который ничего внятного сказать о "протоколах" не смог, зато ведущие назвали историю с допросом и пытками Афанасьева "мутной историей". Это видео было опубликовано в 20:15 на сайте с заголовком "Червоненко про протоколи допитів Афанасьєва: А якщо вони справжні...". А 7 июня с просьбой прокомментировать "протоколы Афанасьева" на канале обратились к Мураеву, и отдельно на сайте "112 Украина" опубликовали на ту же тему пост Виктора Зубрицкого, бывшего креативного продюсера канала "112 Украина", в котором он утверждает, что его тоже пытали – но он, конечно, никого не "сдал": "Это я говорю с позиции человека, который несмотря на пытки и истязания не нашёл мерзкого выхода кого-то оболгать и тем более что-то рассказать". Кстати, в беседе с Мураевым ведущая 112-го канала в том числе цитирует и этот пост Зубрицкого, называя того "известным общественным деятелем".

На следующий день, 8 июня, Мураев в эфире собственного канала заявил, что "не говорил о личном отношении к Сенцову" и подчеркнул, что вообще все, что он говорил, было произнесено в эфире "112 Украина", а призывают бойкотировать канал NewsOne, что, с его точки зрения, абсурдно.

Однако следует заметить, что на самом деле тему "протоколов Афанасьева" на NewsOne начали раскручивать раньше, чем на 112-ом, и к созданию контента по этой теме подходили более системно. Так, 6 июня, в 14:25 в эфире канала было включение самой Ольги Шарий, шеф-редактора сайта Sharij.net, которая опубликовала, как она утверждает, оригинальные и полные протоколы допроса Афанасьева.

Ведущая Елена Кирик, задавая вопрос Ольге Шарий, заявила, что ее "расследование будет для многих сенсацией", не уточнив для зрителей, что Афанасьев еще три года назад в суде признал, что оговорил Сенцова, и отказался от показаний, сделанных, по словам его адвокатов, под пытками. Шарий же сообщила зрителям, что у нее "сложилось впечатление, что именно Афанасьев дал основную базу, которая выстраивает обвинения против Сенцова". О самом деле Сенцова Шарий не высказывалась, потому что "не видела материалов дела". К сожалению, ведущая не спросила, знает ли Шарий что-либо о показаниях Алексея Чирния, который от них не отказался. И как получилось, что к допросам Афнасьева она получила доступ, а к остальным материалам дела – нет. Вообще, о Чирние и его показаниях за два дня усиленного обсуждения этой темы никто, кажется, не вспомнил ни на "112 Украина", ни на NewsOne – а было бы интересно узнать, совпадают ли они текстуально с представленными протоколами допросов Афанасьева.

О мотивах публикации документов Шарий сказала, что ее "возмущает", что на украинских телеканалах Афанасьев "выставлен как жертва, как большой друг Олега Сенцова, который добивается его освобождения" – речь шла об интервью Афанасьева на 5-м канале от 2 июня 2018 года. "Это как минимум странно", - сказала Шарий, и добавила, что на украинских каналах, видимо, "так надо показывать" Афанасьева - не уточнив, кому именно это "надо".

Кирик также спросила: "Сейчас медиасообщество, множество общественных активистов участвует в акции #FreeSentsov в соцстеях. К вам лично обращался кто-нибудь, чтобы дать старт этому расследованию, продолжить разобраться, что именно это было? Или нет? Кто-то из правоохранительных органов, коллег-журналистов после вашей публикации?". У зрителей, видимо, должно было сложиться мнение, что в протоколах есть что-то такое, что может изменить дело Сенцова и может повлиять на его освобождение. Шарий ответила, что к ней не обращались, и провела параллели с освобождением Надежды Савченко: "Многим СМИ со мной не выгодно сотрудничать, потому что существует одна линия, одна пропаганда, точно также как с Надеждой Савченко, которая после выхода не оправдала надежд некоторых, и они теперь говорят: "Мы обманулись". Как же вы обманулись, если намеренно создавали такую легенду?"

Ведущая не уточнила у Шарий, считает ли она, что политические заключенные, вроде тех же Савченко или Афанасьева, должны сидеть в тюрьмах России, если есть риск, что они не оправдают чьих-то надежд после освобождения. Также Кирик не сказала, обращались ли журналисты канала за комментариями к самому Афанасьеву.

В тот же день, 6 июня в программе "Большой вечер" с Виталием Диким, в 17:41 было включение бывшего заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова, который также комментировал документы, опубликованные Ольгой Шарий. "Обвинения Афанасьевым Олега Сенцова – не фейк, утверждает журналист Ольга Шарий", - заявил в студии Дикий, - "В опубликованных документах не просто факты, а целая история. По ее словам, Геннадий Афанасьев сдал Олега Сенцова. В своем видеоблоге она разместила документы, по ее словам, которые это подтверждают". Дальше зрителям канала показали фрагмент видеоблога Шарий, где она рассказывает, как Афанасьев на допросе "детально описывал, как они совершали преступления, как он раскаивается, где брал канистры Олег Сенцов, куда они их привозили – то есть Геннадий Афанасьев выложил огромную историю подготовки преступлений". Этот кусочек видео был смонтирован (очевидно, каналом NewsOne) и состоит из разных фрагментов оригинального видеоблога Шарий.

После этого в студию по скайпу включился Андрей Портнов, которому Дикий задал вопрос, есть ли у Портнова основания считать эти документы подлинными.

"На мой взгляд, источник этих документов – авторитетный, потому что все, что ранее сообщал этот источник, практически на 100% процентов соответствовало действительности во всех случаях, когда этот источник комментировал события". Затем Портнов заявил, что Украина обязана способствовать возвращению украинских граждан на родину, где бы они не находились. "Но давайте посмотрим, благодаря чему украинский гражданин нашелся в российской тюрьме. Благодаря тому, что его личный партнер, друг дал против него показания, которые легли в основу обвинения и приговора (…). Я бы рассматривал эту ситуацию как девальвацию и маргинализацию в целом всех этих новых для Украины явлений – таких как героизм, патриотизм, активизм и другие. Я бы сказал, что происходит обратное движение во всех этих новых для Украины событиях". Ведущий не уточнил у Портнова, почему героизм, патриотизм и активизм – это новое явление для Украины, но попросил Портнова объяснить, чем можно объяснить это "обратное движение". Портнов ответил: "(…)Причиной того, что государство сейчас должно освобождать своего гражданина из иностранной тюрьмы стали сами патриоты, сами активисты, все те, кто затеял всю эту новую для Украины историю". Завершил свое включение Портнов призывом сменить президента и всю власть. (на видео – с 29.39 и до 35.31).

ДОПОЛНЕНИЕ: В тот же день, но чуть раньше, в 16:45 с тем же фрагментом видеоблога Ольги Шарий и той же подводкой, ведущий Виталий Дикийобсуждал тему "протоколов Афанасьева " с политологом Андреем Золоторевым. Ведущий задал ему следующий вопрос: "Что это изменит? Как это повлияет на ситуацию самого Сенцова?"

Золотарев: Очевидно, мы видим попытку сформировать международную коалицию в поддержку Сенцова и небезуспешная политизация этого дела. С другой стороны – контр- ход российской стороны (я так понимаю, что этот слив был вполне контролируемым), чтобы немножко сбить такой ореол героизма и мученичества Сенцова. Вполне ожидаемый ход со стороны спецслужб. Я ничему не удивлюсь.

Дикий: Так как к этому относиться? Это очередная провокация или абсолютная правда, которая повляиет на сознание людей, которые переживают о судьбе Сенцова?

Золотарев: Я думаю, что это принципиально ничего не изменит. Кампания в поддержку Сенцова будет продолжаться (…) В правовом поле Сенцову ничего не светит, а вот политические договоренности, как это было в деле Надежды Савченко, возможны. Возможно, понадобится привлечь Виктора Медведчука, у него это вполне успешно получалось – будем говорить так, как оно есть. Возможно, будет обмен – с нашей стороны мы видим соответствующие действия.

Дикий: Скажите, много говорили о ситуации с руководителем РИА Новости, и о том, что она может быть связана с обменом Сенцова на Вышинского.

Золотарев: Возможно. У меня нет никаких иллюзий на счет моральных качеств наших спецслужб, и вполне возможно его взяли как заложника на обмен – в последние годы ничему удивляться не приходится и дело Бабченко наглядное тому свидетельство. (на видео с 31:11 и до 35:56 )

Обсудил "протоколы Афанасьева" ведущий Дикий и с гостем студии Евгением Балицким (народный депутат от "Оппозиционного блока"). Балицкий был во всем согласен с Портновым, и добавил: "Если человека подозревают в терроризме, что осуждает сейчас все мировое сообщество, то все равно пусть его вернут на родину, и если он виновен, пусть он сидит в нашей тюрьме. Если не виноват – но только не под политическими гаслами, что он патриот, что сидел в российской вьязнице, а всех – их сейчас много сидит в Польше, в Румынии, это тоже наши граждане, и не надо делать пиар на одном человеке – мы должны стремиться вернуть всех наших граждан в страну. И если они действительно виновны, то пусть сидят в наших тюрьмах, тогда на этом не будет пиара. И последнее: очень правильно сказал человек (Портнов – прим. ДМ): наша ключевая задача - смена власти, новые люди будут договариваться, и мы остановим войну (…) Мы все равно должны сесть за стол переговоров с Россией, потому что друзья и враги выбираются самим человеком, а соседи – от бога". (на видео – с 35.33 и до 38.03).

Наконец, в тот же день, 6 июня, то есть в День журналиста, в 18-25 в вечерней программе ведущая Диана Панченко брала комментарии у Анатолия Шария на ту же тему. Она поздравила Шария с праздником, представила его как медиа-эксперта и журналиста и расспросила его о "протоколах Афанасьева". Видео с Шарием выложено на ютуб-канале NewsOne с заголовком "Шарий: я вернусь в Украину "на белом коне"".

"Вы действительно считаете, что Афанасьев слил Сенцова? И еще один вопрос – откуда у вас эти документы?". Шарий начал с ответа на второй вопрос и сказал, что "лучше спрашивать это у Ольги Шарий", но довольно долго говорил об источниках этих документов: "Есть люди, которые являются защитниками участников этого процесса, и некоторые люди, которые защищают тех участников процесса, которые находятся сейчас в темнице, считают крайне несправедливым то, что у него лицо выросло, что он является советником министра, что ему дали квартиру и он посещает красивые места, что он дает пафосные интервью, - а другие люди сидят и извините у них зубы выпадают из-за того, что они голодают. Поэтому у нас появились эти материалы". Затем Шарий заявил, что Афанасьев ему с самого начала не нравился, и что такими методами, как описывает Афанасьев, "только может быть в каком-то райотделе в деревне пытают". И добавил, что если бы ему пришлось внедрять агента, то как раз видеозаписи допросов, где человек все время "с улыбкой" дает показания на Сенцова, могут быть источником давления на этого самого агента: "Тогда ему устраивают обмен, он надевает вышиванку, отращивает себе чуд до пуза, - он не Савченко, которая начала переть против власти, он нормальный порохобот, и он постепенно внедряется в эту структуру, общается с министрами, ездит в составе серьезных делегаций за границу, по всей видимости, общается с президентом – и такой человек, на мой взгляд, является идеальным агентом влияния". Далее Шарий рассказывал ведущей о "списке 47-ми".

Насколько можно судить из видео, выложенного на ютуб-канале NewsOne за два дня, 6 и 7 июня, когда тема "протоколов Афанасьева" довольно активно обсуждалась, ни сам Афанасьев, ни адвокаты или правозащитники, ни активисты, выступающие с требованием освободить Сенцова, в эфире канала не появлялись.

Напомним, что после публикации протоколов допросов Афанасьева Ольгой Шарий и Виктором Зубрицким документы были распространены рядом изданий в качестве новостей – в их числе "Страна.ua", "Комментарии", "Политека", "From-ua", "Знай.ua". После возбуждения уголовного дела в отношении Евгения Мураева, 8 июня подробные публикации о заявлениях Мураева и реакции на них подготовили издания "Страна.ua" и "Вести".

Фото: кадры из программ NewsOne