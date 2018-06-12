 Бывший наемник РФ с позывным Чапаев сдался полиции на Донетчине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

С августа 2014 г. по январь 2015 г. житель Украинска находился в Донецке и нес военную службу в террористической организации "ДНР".

Как рассказал бывший боевик, он услышал, что в незаконных вооруженных формированиях платят за службу "большие" деньги, а так как на тот момент он не работал, то решил "подзаработать". Приехав в Донецк и заполнив анкету, новобранец получил военную форму и оружие и стал называться "Чапаев". В его задачи входило дежурство на контрольно-пропускном пункте "воинской части" и проверка автотранспорта, въезжающего - выезжает оттуда.

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"В свободное время нас учили собирать-разбирать оружие, а также объясняли основы военного искусства", - рассказал бывший наемник. Впоследствии "Чапаева" переведели в столовую, где он в качестве помощника повара проработал до января 2015 года.

Недовольный отношением "командиров" к личному составу, а также не получив обещанных денег за службу, мужчина оставил воинскую часть и вернулся в родной город. Там он вел скрытый образ жизни и всячески избегал встречи с правоохранителями, опасаясь ответственности за участие в НВФ.

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Узнав из средств массовой информации о возможности освободиться от наказания, экс-боевик решил воспользоваться шансом и обратился в полицию.