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Все про:боевик (16287) Нацполиция (7592) Донецкая область (3975) наемник (241)

 Бывший наемник РФ с позывным Чапаев сдался полиции на Донетчине

В Донецкой области местный житель, ранее состоявший в рядах наемников РФ, сдался полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

С августа 2014 г. по январь 2015 г. житель Украинска находился в Донецке и нес военную службу в террористической организации "ДНР".

Как рассказал бывший боевик, он услышал, что в незаконных вооруженных формированиях платят за службу "большие" деньги, а так как на тот момент он не работал, то решил "подзаработать". Приехав в Донецк и заполнив анкету, новобранец получил военную форму и оружие и стал называться "Чапаев". В его задачи входило дежурство на контрольно-пропускном пункте "воинской части" и проверка автотранспорта, въезжающего - выезжает оттуда.

Смотрите: СБУ задержала в Мариуполе террориста "ДНР". ФОТО

"В свободное время нас учили собирать-разбирать оружие, а также объясняли основы военного искусства", - рассказал бывший наемник. Впоследствии "Чапаева" переведели в столовую, где он в качестве помощника повара проработал до января 2015 года.

Недовольный отношением "командиров" к личному составу, а также не получив обещанных денег за службу, мужчина оставил воинскую часть и вернулся в родной город. Там он вел скрытый образ жизни и всячески избегал встречи с правоохранителями, опасаясь ответственности за участие в НВФ.

Также смотрите: "Депутат народного совета "ЛНР", приехавший получать пенсию, задержан на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Узнав из средств массовой информации о возможности освободиться от наказания, экс-боевик решил воспользоваться шансом и обратился в полицию.

Источник: https://censor.net.ua/n3071119
 
   
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Вновь на блок-посту... Кто же убивал украинских воинов? Видать, самоубились все.
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Петька, теперь твоя очередь, Чапай уже сдался!
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Кто последний раз видел Чапаева? Я!! Смотрю плывет. Я та-та-та, и больше его не кто не видел. (Рассказ колчаковца пионерам).
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Чапаев сдался. Петька еще продолжает держать пост. Анка с косой (что та смерть) стоит и ждет, пока Петька ослабнет. И только адьютант продолжает натирать полы. Задницей. (все совпадения имен, намеков и косвенных признаков - случайны!)
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Очередной хранитель блокпоста. Если посчитать всех сдавшихся стражей блокпостов и расчитать их колличество этих самых блокпостов, то ими можно было бы облокпостить Землю по єкватору раз пять
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"Чапаєв" - якийсь дитячий нік. Я знав колись донецького меломана з ніком "ленін". Спитав чому саме такий нік?
- "Организация массовьіх беспорядков". Страшенна бійка двох угрупувань неформалів у 1997 році, за підрахунками ментів загальна кількість учасників складала 600 осіб.
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Видать, в "ДНР" картошка закончилась.

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Необходимо с умом к этому делу подходить - Хочешь прощения - прихвати с собой оружие
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Три года сидел в погребе,газет не читал,радио не слушал,телевизор не смотрел.И только в 18году прозрел.Теперь если по нему что-то "всплывет" кроме воровства продуктов на кухне-то извините он амнистирован.
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Если все стояли на кпп , то кто атаковал ДАП ???
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Хороший пример из Славянска, который наглядно показывает как надо работать с населением Донбасса. Местный проукраинский политик, участник АТО Зонтов собирает митинги и дрючит городскую власть регионалов. И жители города его поддерживают.
http://deniskazansky.com.ua/kak_rabotat_s_donbassom/
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Получай свой пятерик и лети белым лебедем ,на перековку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБывший наемник РФ с позывным Чапаев сдался полиции на Донетчине
 
 
 
 
 
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