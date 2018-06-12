 Бывший наемник РФ с позывным Чапаев сдался полиции на Донетчине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
С августа 2014 г. по январь 2015 г. житель Украинска находился в Донецке и нес военную службу в террористической организации "ДНР".
Как рассказал бывший боевик, он услышал, что в незаконных вооруженных формированиях платят за службу "большие" деньги, а так как на тот момент он не работал, то решил "подзаработать". Приехав в Донецк и заполнив анкету, новобранец получил военную форму и оружие и стал называться "Чапаев". В его задачи входило дежурство на контрольно-пропускном пункте "воинской части" и проверка автотранспорта, въезжающего - выезжает оттуда.
"В свободное время нас учили собирать-разбирать оружие, а также объясняли основы военного искусства", - рассказал бывший наемник. Впоследствии "Чапаева" переведели в столовую, где он в качестве помощника повара проработал до января 2015 года.
Недовольный отношением "командиров" к личному составу, а также не получив обещанных денег за службу, мужчина оставил воинскую часть и вернулся в родной город. Там он вел скрытый образ жизни и всячески избегал встречи с правоохранителями, опасаясь ответственности за участие в НВФ.
Узнав из средств массовой информации о возможности освободиться от наказания, экс-боевик решил воспользоваться шансом и обратился в полицию.
- "Организация массовьіх беспорядков". Страшенна бійка двох угрупувань неформалів у 1997 році, за підрахунками ментів загальна кількість учасників складала 600 осіб.
http://deniskazansky.com.ua/kak_rabotat_s_donbassom/