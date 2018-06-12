 Мэру Одессы Труханову, проходящему по делу завода "Краян", разрешили выезд за границу, - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сказал его адвокат Александр Лысак.
По его словам, решение было принято в пятницу 8 июня.
Он также сообщил, что суд отказался продлить все обязанности Труханову, кроме обязательства воздержатся от общения с другими подозреваемыми по делу.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре эту информацию подтвердили.
Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.
14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.
По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.
15 февраля Соломенский райсуд отказался арестовать и отпустил на поруки мэра Одессы Труханова.
30 мая НАБУ и САП завершили расследование по делу против Труханова.
Украина позорно платила за встречи Петра Порошенко и Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом.
Зато, шоколадные "реформаторы" кажный день надувают щёки, шобы выпустить воздух из задницы и рассказать нам очередную сказку про их "работу" и "досягнення".
Как можно после таких сюжетов доверять трижды уже проклятым судам (которые олицетворяют легитимность власти, кстати)?
И кто эту грязь развёл в нашей стране? Тоже путиН?