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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:суд (21001) Труханов Геннадий (143) САП (802)

 Мэру Одессы Труханову, проходящему по делу завода "Краян", разрешили выезд за границу, - адвокат

Соломенский районный суд Киева снял запрет выезда за границу для мэра Одессы Геннадия Труханова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сказал его адвокат Александр Лысак.

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По его словам, решение было принято в пятницу 8 июня.

Он также сообщил, что суд отказался продлить все обязанности Труханову, кроме обязательства воздержатся от общения с другими подозреваемыми по делу.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре эту информацию подтвердили.

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

15 февраля Соломенский райсуд отказался арестовать и отпустил на поруки мэра Одессы Труханова.

30 мая НАБУ и САП завершили расследование по делу против Труханова.

Источник: https://censor.net.ua/n3071118
 
 
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Труханову все можно. У него крыша шоколадная.
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Это хорошо. Может не вернется. По ему давно веревка плачет.
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Радость то какая! справедливость восторжествовала, все в шыкакале
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Это по программе защиты свидетелей. Новые веяния, Геращенко давеча рассказывал. Тапереча все коррупционеры будут скрыты по программе защиты свидетелей в обмен на показания на самих себя.
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Какие проблемы через партнёрами...........Всё порешали. СОЦИАЛИСТ Луцыфер............ падла..........
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Так и я бы голосовал, если бы мне, за мои бандито-воровские подвиги, нихера не сделали, а еще и мэром Одессы отправили служить. Коню понятно, шо Фантомас, на выборах Преза, обеспечит все шо надо. Учитесь, студенты, как нужно в жизни приспосабливаться. А вы все в окопы, все умирать за Родину... Эх, сцука...
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Нашими деньгами за ЖКХ. Мудро, епи его мать.
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Всё как обычно - нам закон, а друзьям - ништяки.
Зато, шоколадные "реформаторы" кажный день надувают щёки, шобы выпустить воздух из задницы и рассказать нам очередную сказку про их "работу" и "досягнення".
Как можно после таких сюжетов доверять трижды уже проклятым судам (которые олицетворяют легитимность власти, кстати)?
И кто эту грязь развёл в нашей стране? Тоже путиН?
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Где в ветке комментариев к этой новости "Гыг с вами"? Почему мы не слышим от него "Это, безусловно, победа реформированных Порошенко судов!" Почему мы не видим его работу языком вокруг анального отверстия своего господина?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэру Одессы Труханову, проходящему по делу завода "Краян", разрешили выезд за границу, - адвокат
 
 
 
 
 
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