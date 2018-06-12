 Мэру Одессы Труханову, проходящему по делу завода "Краян", разрешили выезд за границу, - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сказал его адвокат Александр Лысак.

Читайте также: НАБУ провело обыски в доме гражданской жены Труханова

По его словам, решение было принято в пятницу 8 июня.

Он также сообщил, что суд отказался продлить все обязанности Труханову, кроме обязательства воздержатся от общения с другими подозреваемыми по делу.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре эту информацию подтвердили.

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

15 февраля Соломенский райсуд отказался арестовать и отпустил на поруки мэра Одессы Труханова.

30 мая НАБУ и САП завершили расследование по делу против Труханова.