 Mercedes скандально известного наместника Лавры устроил ДТП и скрылся с места аварии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, за рулем элитной иномарки оказался не сам митрополит, а его помощник.

Инцидент произошел на мосту Патона в Киеве. Mercedes GL 350 зацепил Peugeot и поспешил уехать с места ДТП. Однако две женщины, Елена и Зинаида, которые находились в легковушке, решили догнать обидчика, а погоню снять на камеру.

На первых кадрах видео запечатлен "красивый" номер Mercedes AA0004AC. Женщина-водитель Peugeot, являющаяся, по ее словам, прихожанкой церкви Киевского Патриархата, сигналит Mercedes, но тот и не думает останавливаться. На последних кадрах пассажир вызывает полицию.

Позже выяснилось, что за рулем элитной иномарки оказался не сам митрополит, а его помощник Александр. Именно он сопровождает наместника лавры на публичных мероприятиях, таких как "Ukrainian Fashion Week".

После того как Александра остановили, на месте сразу появились журналисты. Однако, увидев камеру, водитель Mercedes тут же уехал, даже не подписав протокол.

Как рассказала журналистам водитель Peugeot, помощник митрополита отказался признавать свою вину и уверял, что это его "задели".

"Говорим: "Останавливайся, ты нас ударил". А он нам говорит: "Не смешите меня, это вы меня ударили и еще догоняли", — рассказала водительница пострадавшего авто. Женщина намерена подать в суд на помощника митрополита. В лавре факт ДТП отрицают.

Автомобили наместника Киево-Печерской лавры узнать не сложно: обычно их госномер 0004. Их хорошо знают в полиции: на водителей уже не один раз составляли административные протоколы. У Павла помимо Mercedes GL 350 есть другие дорогостоящие иномарки.

Несколько лет назад один из автомобилей с таким госномером уже попал в скандальную историю. В 2015 году короткий видеоролик с участием митрополита Киево-Печерской лавры Павла за два дня успел собрать около 1 млн просмотров, вызвав огромное количество откликов. Эпизод произошел еще 28 июля 2015 года. Однако до появления видеозаписи о нем было ничего не известно. Камера запечатлела, как патрульная полиция остановила люксовый Mercedes S-класса настоятеля с "красивым" номером АА0004МВ, проехавший под запрещающий знак.

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Кстати, уже после скандала журналисты подсчитали, что стоимость данной модели без пробега составляет около $100 тыс., а цена таких номерных знаков - 20 тыс. гривен.

После того как иномарка притормозила перед самым въездом в лавру, с заднего пассажирского места вышел митрополит Павел. Полицейские заметили ему, что водитель нарушил правила. На что священнослужитель назидательно заметил: "Вы в церкви сегодня были? Подумайте о душе, тогда будете делать мне вопросы". Из диалога стало понятно, что из-за праздника и большого количества автомобилей на подъезде к лавре привычный маршрут Павла оказался слишком затруднительным и он решил его изменить.

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На просьбу предъявить документы водителя настоятель ответил: "Водитель делает то, что я ему говорю. У нас послушание еще никто не отменял".

"Но права ему выдает Госавтоинспекция", — парировал патрульный.

"Если я разрешу — возьмете, не разрешу — не возьмете! Я не мальчик, чтобы стоять здесь. Вас наставили тут... Я уже 22 года езжу, а вы только три недели стоите", — недовольно говорил митрополит.

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Перепалка завершилась весьма показательно. В ответ на слова патрульного, что водитель нарушил ПДД, Павел бросил: "Ничего, слава Богу". После этого сел в машину, и она тут же поехала дальше. Сам митрополит Павел, позже прокомментировавший инцидент, объяснил свое поведение спешкой, но какой-либо вины за собой или водителем не признал.

По его словам, он решил уехать от полицейских, так как спешил "принять тысячу гостей со всего мира" в лавре. Владыка заявил, что после остановки он специально уточнял у водителя, нарушал ли тот правила, и получил на это отрицательный ответ.

"Я уже точно знаю, что не нарушил — никакого штрафа мне не пришло, я расспросил водителей со стажем", — заявил Павел.