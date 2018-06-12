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Все про:ДТП (4857) Лавра (174) РПЦ (389) УПЦ (647) церковь (859)

 Mercedes скандально известного наместника Лавры устроил ДТП и скрылся с места аварии. ВИДЕО

Mercedes скандально известного митрополита Киево-Печерской Лавры Павла устроил ДТП и скрылся с места аварии. Потерпевшая женщина за рулем Peugeot, прихожанка церкви Киевского патриархата, решила догнать VIP-авто и сняла погоню на видео.

 Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, за рулем элитной иномарки оказался не сам митрополит, а его помощник.

Инцидент произошел на мосту Патона в Киеве. Mercedes GL 350 зацепил Peugeot и поспешил уехать с места ДТП. Однако две женщины, Елена и Зинаида, которые находились в легковушке, решили догнать обидчика, а погоню снять на камеру.

На первых кадрах видео запечатлен "красивый" номер Mercedes AA0004AC. Женщина-водитель Peugeot, являющаяся, по ее словам, прихожанкой церкви Киевского Патриархата, сигналит Mercedes, но тот и не думает останавливаться. На последних кадрах пассажир вызывает полицию.

Позже выяснилось, что за рулем элитной иномарки оказался не сам митрополит, а его помощник Александр. Именно он сопровождает наместника лавры на публичных мероприятиях, таких как "Ukrainian Fashion Week".

После того как Александра остановили, на месте сразу появились журналисты. Однако, увидев камеру, водитель Mercedes тут же уехал, даже не подписав протокол.

Как рассказала журналистам водитель Peugeot, помощник митрополита отказался признавать свою вину и уверял, что это его "задели".

"Говорим: "Останавливайся, ты нас ударил". А он нам говорит: "Не смешите меня, это вы меня ударили и еще догоняли", — рассказала водительница пострадавшего авто. Женщина намерена подать в суд на помощника митрополита. В лавре факт ДТП отрицают.

Автомобили наместника Киево-Печерской лавры узнать не сложно: обычно их госномер 0004. Их хорошо знают в полиции: на водителей уже не один раз составляли административные протоколы. У Павла помимо Mercedes GL 350 есть другие дорогостоящие иномарки.

Несколько лет назад один из автомобилей с таким госномером уже попал в скандальную историю. В 2015 году короткий видеоролик с участием митрополита Киево-Печерской лавры Павла за два дня успел собрать около 1 млн просмотров, вызвав огромное количество откликов. Эпизод произошел еще 28 июля 2015 года. Однако до появления видеозаписи о нем было ничего не известно. Камера запечатлела, как патрульная полиция остановила люксовый Mercedes S-класса настоятеля с "красивым" номером АА0004МВ, проехавший под запрещающий знак.

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Кстати, уже после скандала журналисты подсчитали, что стоимость данной модели без пробега составляет около $100 тыс., а цена таких номерных знаков  - 20 тыс. гривен.

После того как иномарка притормозила перед самым въездом в лавру, с заднего пассажирского места вышел митрополит Павел. Полицейские заметили ему, что водитель нарушил правила. На что священнослужитель назидательно заметил: "Вы в церкви сегодня были? Подумайте о душе, тогда будете делать мне вопросы". Из диалога стало понятно, что из-за праздника и большого количества автомобилей на подъезде к лавре привычный маршрут Павла оказался слишком затруднительным и он решил его изменить.

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На просьбу предъявить документы водителя настоятель ответил: "Водитель делает то, что я ему говорю. У нас послушание еще никто не отменял".

"Но права ему выдает Госавтоинспекция", — парировал патрульный.

"Если я разрешу — возьмете, не разрешу — не возьмете! Я не мальчик, чтобы стоять здесь. Вас наставили тут... Я уже 22 года езжу, а вы только три недели стоите", — недовольно говорил митрополит.

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Перепалка завершилась весьма показательно. В ответ на слова патрульного, что водитель нарушил ПДД, Павел бросил: "Ничего, слава Богу". После этого сел в машину, и она тут же поехала дальше. Сам митрополит Павел, позже прокомментировавший инцидент, объяснил свое поведение спешкой, но какой-либо вины за собой или водителем не признал.

По его словам, он решил уехать от полицейских, так как спешил "принять тысячу гостей со всего мира" в лавре. Владыка заявил, что после остановки он специально уточнял у водителя, нарушал ли тот правила, и получил на это отрицательный ответ.

"Я уже точно знаю, что не нарушил — никакого штрафа мне не пришло, я расспросил водителей со стажем", — заявил Павел.

Источник: https://censor.net.ua/n3071115
 
 
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Долбаки! А что хотели??? Раньше позволялми.......теперь вам весь их Чёртобес паства жизнгь выпьет что ОНО хорошее. Только Снайпер!!!
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мундиры и погоны кгб проявляются! Падлы!!!!!!!!!!!!
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ИДУТ ПО СТОПАМ ЛИДєРА...


psБомжом он стал конечно же задним числом, уже после этого происшествия
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По правилам она не должна покидать место аварии.

Даже не знаю, удастся ли теперь привлечь этих ур-в.
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И опять и опять проявляют миряне коварство...
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Наместник Лавры 🤔. Вся Лавра-слуги дъявола! За бабло душу продали давно...!
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"Автомобили наместника Киево-Печерской лавры узнать несложно: обычно их госномер 0004". Значит, 0001 Хуйла, 0002 Гундяева, 0003 Онуфрия. Главное- не промахнуться. Mercedes скандально известного наместника Лавры устроил ДТП и скрылся с места аварии - Цензор.НЕТ 5738
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Хорошо что попы не летают (попы коровы). Мракобес, он и в Африке мракобес. Mercedes скандально известного наместника Лавры устроил ДТП и скрылся с места аварии - Цензор.НЕТ 5464
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Прихожанка ему на Мерседес и насобирала.
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Если бог сущ, сомнительно, что они Его представители.
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У этих демонов из мп номера в обязательном порядке должны быть - 666.Чтобы дрянь маскаляцеую видно было всегда и везде.
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фсбшники в рясах беспределят как у себя в мордоре. Ну ничего. Скоро полиция с новых вертолетов, забросает рюкзаками этих негодяев.
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У раввинов бабла не меньше, но ведут себя скромно. Почему? Погромы многому научили
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само слово "наместник" всю их ордынскую суть выражает
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С попа-нарушителя ПДД взывскать за нанесенный им ущерб в пользу пострадавшей стороны и привлечь к 15 дням работ по благоустройству города, как админ наказание, шобы не повадно было.
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Одразу видно справжню духовність. Mercedes скандально відомого намісника Лаври влаштував ДТП і втік з місця аварії - Цензор.НЕТ 9013
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Не судите, да не судимы будете! ( Матфея, 7, 1-6). Но ради ЕГО ПРАВДЫ! Есть Вера и есть религиозность! Клир как Московского, так и Киевского патриархата также далеки от Бога, как от Истинной Веры! Для них мирское и показательная религиозность-основное в жизни. Прискорбны, но достойны прощения и любви Господа и они-Мизантропы и Абсолютные стяжатели мамонны (Не можете служить Богу и маммоне.Матф.6:24), окружающие себя прислугой и делящие власть над приходами...
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Выгнать не проблема (хотя перед выборами очень сомневаюсь).
Как бы они все с Лавры не вынесли....
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Нічого йому не буде, Порошенко своїх не здає !
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Духовно. Но бывает и скрепнее.
Вспоминаем случай полтора года назад, когда священник УПЦ МП умер в сауне с девушками лёгкого поведения - вот тут действительно духовность зашкаливает.
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Участник ДТП втікає з місця події, а поліці жує соплі.
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- Вы зачем скрылись с места ДТП?
- На всё воля божья(отмазка на все времена).
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И шо этому ублюдку будет? А ничего. Московская быдлосекта цветет и процветает, ибо так угодно пороху. А вообще слуги ягве все без исключения г@ндоны конченные.
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И никому из критикующих МП не приходит в голову, что киевская епархия ничуть не лучше. Я не собираюсь защищать кремлевских ставленников, всего лишь обращаю внимание, что хамство, лицемерие, наглость и паразитирование - это отличительные черты ЛЮБОЙ православной епархии.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияMercedes скандально известного наместника Лавры устроил ДТП и скрылся с места аварии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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