 За неделю корью заболело 1 345 человек, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава.

С начала года корью заболели 20 553 человека - 8 331 взрослых и 12 222 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 2 973 человека: 918 взрослых и 2 055 детей), Закарпатской (всего 2 547 человек: 463 взрослых и 2 084 ребенка), Ивано-Франковской (всего 2 367 человек: 685 взрослых и 1 682 ребенка), Одесской (всего 1 839 человек: 898 взрослых и 941 ребенок), Киеве (всего 1 466 человек: 910 взрослых и 556 детей) и Черновицкой (всего 1 177 человек: 383 взрослых и 789 детей) областях.

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За это время от осложнений кори умерло 11 человек: 7 детей и 4 взрослых.

В минздраве отмечают, что вакцина против кори есть во всех регионах Украины.

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