 Украина рассчитывает на приглашение к программе усиленных возможностей НАТО, но не взамен плана действий по членству в Альянсе, - Климпуш-Цинцадзе

"Мы сейчас рассчитываем на то, что будем приглашены к программе усиленных возможностей НАТО. Одновременно мы осознаем, что нам необходимо избежать того, что некоторые страны попробуют предложить нам участие в программе усиленный возможностей за счет ПДЧ. Это две разных ступени подобных процессов. И это важно получить, но не как замену", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе журналистам в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она рассказала, что Украина рассчитывает, что в случае проведения Комиссии Украина-НАТО на ближайшем саммите НАТО будет подтверждена перспектива членства для Украины.

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"Мы надеемся, что все же будет подтверждена политика открытых дверей, будет подвержено решение Бухарестского саммита 2008 года относительно Украины, Грузии о том, что мы будем членами НАТО, и следующим шагом будет предоставление ПДЧ Украине, в частности", - рассказала вице-премьер.