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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:НАТО (5855) членство в НАТО (198) Климпуш-Цинцадзе (252)

 Украина рассчитывает на приглашение к программе усиленных возможностей НАТО, но не взамен плана действий по членству в Альянсе, - Климпуш-Цинцадзе

Украина рассчитывает на приглашение к программе усиленных возможностей НАТО (NATO's Enhanced Opportunities Partnership), но не в качестве замены плана действий по членству в Альянсе (Membership Action Plan), сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы сейчас рассчитываем на то, что будем приглашены к программе усиленных возможностей НАТО. Одновременно мы осознаем, что нам необходимо избежать того, что некоторые страны попробуют предложить нам участие в программе усиленный возможностей за счет ПДЧ. Это две разных ступени подобных процессов. И это важно получить, но не как замену", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе журналистам в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она рассказала, что Украина рассчитывает, что в случае проведения Комиссии Украина-НАТО на ближайшем саммите НАТО будет подтверждена перспектива членства для Украины.

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"Мы надеемся, что все же будет подтверждена политика открытых дверей, будет подвержено решение Бухарестского саммита 2008 года относительно Украины, Грузии о том, что мы будем членами НАТО, и следующим шагом будет предоставление ПДЧ Украине, в частности", - рассказала вице-премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3071107
 
 
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Україна має бути в НАТО- іншого шляху сьогодні немає!
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это во вторую очередь, в первую страна должна сама выйти на предполагаемый уровень, хотя бы по минимому
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сколько можно слушать эту бредятину?(
кто хочет, тот делает
япония не в нато, американские базы есть
польша подписала прямой договор со штатами о создании своей базы
почему бы нам не подписать договор хотя бы о намерениях о размещении американских баз в Украине
кто круче штаты или нато?

а педерацию поставить перед фактом или дать последний шанс свалить с донбаса и крыма
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Нато это хорошо. Но И Нато и Евросоюз сказали что не раньше чем через...................................лет 15-20.......Хватит дурилки манилки предвыборные разбрасывать. Климпуши и цинцадзе с парашенками идут на юг...............
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РФ захопила до 90% риболовецьких ресурсів України в Чорному морі , хочется спросить у старого бздуна Кравчука почему так сталось,когда мы при нём были будучи независимые, лишились гарантий безопасности, под отданное ядерное оружие? Президент Черновил может и не отдал так просто ядерное оружие.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина рассчитывает на приглашение к программе усиленных возможностей НАТО, но не взамен плана действий по членству в Альянсе, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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