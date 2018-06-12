 Украина рассчитывает на приглашение к программе усиленных возможностей НАТО, но не взамен плана действий по членству в Альянсе, - Климпуш-Цинцадзе

"Мы сейчас рассчитываем на то, что будем приглашены к программе усиленных возможностей НАТО. Одновременно мы осознаем, что нам необходимо избежать того, что некоторые страны попробуют предложить нам участие в программе усиленный возможностей за счет ПДЧ. Это две разных ступени подобных процессов. И это важно получить, но не как замену", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе журналистам в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она рассказала, что Украина рассчитывает, что в случае проведения Комиссии Украина-НАТО на ближайшем саммите НАТО будет подтверждена перспектива членства для Украины.
"Мы надеемся, что все же будет подтверждена политика открытых дверей, будет подвержено решение Бухарестского саммита 2008 года относительно Украины, Грузии о том, что мы будем членами НАТО, и следующим шагом будет предоставление ПДЧ Украине, в частности", - рассказала вице-премьер.
кто хочет, тот делает
япония не в нато, американские базы есть
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почему бы нам не подписать договор хотя бы о намерениях о размещении американских баз в Украине
кто круче штаты или нато?
а педерацию поставить перед фактом или дать последний шанс свалить с донбаса и крыма