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 Взрыв гранаты на дискотеке в Сумах: злоумышленник взят под стражу без права залога, - прокуратура

Злоумышленнику, который бросил гранату в толпу посетителей ночного клуба в Сумах, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог сроком на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

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Речь идет о событиях, произошедших 10 июня около 05:35 мин. Тогда в ночном клубе "Луна" молодой мужчина, на голове которого была балаклава, вошел в холл заведения, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После чего сразу пытался убежать, однако был задержан охранниками клуба и полицейскими в соседнем дворе.

С травмами различной степени в медицинские учреждения были госпитализированы семеро пострадавших, один из которых находится в реанимации.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 п. 1, п. 5, п. 7 ч. 2 ст. 115 УК (законченное покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами), ч. 2 ст. 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Источник: https://censor.net.ua/n3071106
 
 
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Гранаты в Украине очень дешево стоят. Вот и разбрасывают их куда попало. Полиция должна выкупить все незаконное оружие, которое есть на руках у населения.
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Ну от якби ви ще й цього ублюдка відпустили...хоча,якби в нього було б бабла дохера,то мабудь таки відпустили б...
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