 На переговорах "нормандской четверки" Климкин полтора часа говорил об освобождении заложников, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко.

Она отметила: "Только что по телефону говорили с министром Павлом Климкиным, который имел в понедельник встречу в нормандском формате с коллегами из Германии, Франции и министром инострвнных дел РФ.

Павел сообщил, что впервые во время встречи в нормандском формате теме освобождения заложников и политзаключенных было посвящено полтора часа, впервые обсуждалась инициатива допуска обмудсвумен к задержанным в РФ и в Украине. Говорили и о количестве задержанных, и о конкретных фамилиях и судьбы людей. Наши партнеры из Франции и Германии также отмечают принципиальность и приоритетность решения этого гуманитарного вопроса, который не должен быть политизированным (хорошо, что во время своих визитов в Украину министры встречались с семьями заложников).

Мы готовы к компромиссу в вопросе задержанных, чтобы быстрее всех вытащить. Также поднимался другое больной вопрос - поиск пропавших без вести и допуск к поиск и в тюрьмы МККК.

Украинская сторона готова активно работать, чтобы как можно быстрее состоялась очередная волна освобождения".

Также читайте: Почти 500 бывших заложников ОРДЛО сообщили о физических пытках и психологических издевательствах, - СБУ