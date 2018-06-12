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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1135) заложник (1280) Климкин (1719) нормандская четверка (493)

 На переговорах "нормандской четверки" Климкин полтора часа говорил об освобождении заложников, - Ирина Геращенко

На встрече министров "нормандской четверки" в Берлине вопросу украинцев, находящихся в плену в России и на неподконтрольных Киеву территориях Украины, впервые было посвящено полтора часа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко.

Она отметила: "Только что по телефону говорили с министром Павлом Климкиным, который имел в понедельник встречу в нормандском формате с коллегами из Германии, Франции и министром инострвнных дел РФ.

Павел сообщил, что впервые во время встречи в нормандском формате теме освобождения заложников и политзаключенных было посвящено полтора часа, впервые обсуждалась инициатива допуска обмудсвумен к задержанным в РФ и в Украине. Говорили и о количестве задержанных, и о конкретных фамилиях и судьбы людей. Наши партнеры из Франции и Германии также отмечают принципиальность и приоритетность решения этого гуманитарного вопроса, который не должен быть политизированным (хорошо, что во время своих визитов в Украину министры встречались с семьями заложников).

Мы готовы к компромиссу в вопросе задержанных, чтобы быстрее всех вытащить. Также поднимался другое больной вопрос - поиск пропавших без вести и допуск к поиск и в тюрьмы МККК.

Украинская сторона готова активно работать, чтобы как можно быстрее состоялась очередная волна освобождения".

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Источник: https://censor.net.ua/n3071105
 
 
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Ну куда ж без ее комментариев? На переговорах нормандской четверки Климкин полтора часа говорил об освобождении заложников, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7212 То ли мымры, то ли клуши.
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Так это же твоя подруга по творчеству! Тук! Тук!!
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Тебе еще не надоело бегать за мной по всем веткам со своими идиотскими комментами? Вроде взрослый мужик, а застрял на уровне восьмилетнего недоросля.
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Та не.. В ее случае не робкое тук, так, а вынос дверей и окон
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Судя по лайку, это таки твоя подруга. На переговорах "нормандської четвірки" Клімкін півтори години говорив про звільнення заручників, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4811 Что не удивительно. Подобное притягивает подобное. Вот и общайтесь между собой.))))
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Климкинд отчитывается перед заместительнишей керивныка другой ветви власти?
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А как оказалсь, не Климкин "говорил о заложниках" полтора часа, а обсуждение этого вопроса заняло полтора часа! И кто учил этих журналюг полуграмотных? Неужели КНУ им. Т.Г.Шевченка?
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Шевченко в наречии не склоняется, школота.
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Полтора часа говорил. Это хорошо или как?
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півтри години говорив?
мабуть язик ще днів зо три-чотири боліти буде.... На переговорах "нормандської четвірки" Клімкін півтори години говорив про звільнення заручників, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6361
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Да хоть неделю, главное результат а не сколько он там языком работал а результата нет.
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А як говорив - знову дипломатична "бла-бла-бла"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа переговорах "нормандской четверки" Климкин полтора часа говорил об освобождении заложников, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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