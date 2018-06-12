 "Війна поруч": в Киеве скульптуры-силуэты украинских воинов напомнят о цене мирной жизни и расскажут о первых днях АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Новинарне" сообщили в пресс-службе проекта "Війна поруч".

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Проект "Війна поруч" представляет собой комплекс мероприятий и включает фотовыставку "Освобождение Мариуполя. Лето войны", систему малых уличных скульптур, размещенных в центре, а также рассказы очевидцев первых дней войны, можно прочитать, пройдя по онлайн-ссылке, которая будет размещен на каждой скульптуре.

Автор проекта Олесь Кромпляс - документалист и доброволец, который в 2014-м участвовал в операции по освобождению Мариуполя, совмещал обязанности солдата и фотожурналиста.

Подборка состоит из двух десятков фотографий, иллюстрирующих боевой путь автора и его соратников из батальона "Азов", начиная с июня по сентябрь 2014 года.

"Эмоциональный проект талантливого художника и горячего активиста Олеся Кромпляса - своеобразный" холодный душ "для миллионов украинцев, которые привыкли или смирились с сухой, но методической телевизионной статистикой потерь и событий на восточном фронте, его попытка пробудить разочарованных и равнодушных соотечественников от будничной суеты и осознать, что борьба за наши ценности и свободу продолжается", - отметил Игорь Пошивайло, директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.

Уличная экспозиция будет открыта для просмотра с 13 июня по 22 июля 2018 года круглосуточно. Силуэты будут расположены на Михайловской площади, набережной на Почтовой площади, в парках им. Сагайдачного и Шевченко, на Майдане Независимости и возле станций метро "Олимпийская", "Льва Толстого", "Крещатик", "Арсенальная", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь".

Фотовыставка открыта для просмотра с 13 июня по 24 июня 2018 года, с 10:00 до 22:00, без выходных, по адресу: Национально-просветительский центр "Трансформер", ул. Большая Житомирская 19-Б. Вход свободный.