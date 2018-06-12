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 "Війна поруч": в Киеве скульптуры-силуэты украинских воинов напомнят о цене мирной жизни и расскажут о первых днях АТО

На центральных улицах Киева появятся скульптуры-силуэты, которые напомнят прохожим о высокой цене, заплаченной украинскими воинами за мир в тылу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Новинарне" сообщили в пресс-службе проекта "Війна поруч".

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Проект "Війна поруч" представляет собой комплекс мероприятий и включает фотовыставку "Освобождение Мариуполя. Лето войны", систему малых уличных скульптур, размещенных в центре, а также рассказы очевидцев первых дней войны, можно прочитать, пройдя по онлайн-ссылке, которая будет размещен на каждой скульптуре.

Автор проекта Олесь Кромпляс - документалист и доброволец, который в 2014-м участвовал в операции по освобождению Мариуполя, совмещал обязанности солдата и фотожурналиста.

Подборка состоит из двух десятков фотографий, иллюстрирующих боевой путь автора и его соратников из батальона "Азов", начиная с июня по сентябрь 2014 года.

"Эмоциональный проект талантливого художника и горячего активиста Олеся Кромпляса - своеобразный" холодный душ "для миллионов украинцев, которые привыкли или смирились с сухой, но методической телевизионной статистикой потерь и событий на восточном фронте, его попытка пробудить разочарованных и равнодушных соотечественников от будничной суеты и осознать, что борьба за наши ценности и свободу продолжается", - отметил Игорь Пошивайло, директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.

Війна поруч: в Киеве скульптуры-силуэты украинских воинов напомнят о цене мирной жизни и расскажут о первых днях АТО 01

Уличная экспозиция будет открыта для просмотра с 13 июня по 22 июля 2018 года круглосуточно. Силуэты будут расположены на Михайловской площади, набережной на Почтовой площади, в парках им. Сагайдачного и Шевченко, на Майдане Независимости и возле станций метро "Олимпийская", "Льва Толстого", "Крещатик", "Арсенальная", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь".

Фотовыставка открыта для просмотра с 13 июня по 24 июня 2018 года, с 10:00 до 22:00, без выходных, по адресу: Национально-просветительский центр "Трансформер", ул. Большая Житомирская 19-Б. Вход свободный.

Источник: https://censor.net.ua/n3071097
 
   
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Это горе. Прийдут ли постные дежурные Хари-Морды ныне властных, "элиты" с талантлвыми родственникам и наследственными дедами бабами из села????
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Простому народу эта война надоела уже давно- выгодна она только властям, барыгами и олигархам которые хорошо зарабатывают на всем этом и как могут стараются культивировать эту войну в подконтрольных им СМИ.
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Вторая Мировая Война или Великая Отечественная это действительно была бескомпромиссная и тотальная война на уничтожение народов, а это не пойми что и не пойми с кем и не пойми зачем?
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дык Гибридная...............погибшие, раненные, переселенцы.....контрабас и с Жебривским и после оного............
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"это не пойми что и не пойми с кем и не пойми зачем" ©
Типова позиція ватоголового. "Вот в Союзе било адно, а тєпєрь ідьот гражданская вайна."
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А тебя не удивляет тот факт что человек который больше всех кричит о том что он с РФ воюет сам с ней спокойно торгует, гугли сам мне уже лень реально - какой товарооборот между Украиной и РФ в 2017 году, сколько граждан Украины в РФ живут и работают со слов главы МИД П.Климкина в России и сколько за последний год их приняло российское гражданство,это все есть даже в официальных украинских источниках.
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